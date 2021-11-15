Лучшие семейные внедорожники 2021 года: список
Представляем вам список из 10 лучших семейных внедорожников по итогам 2021 года на рынке США, которые отвечают всем требования любой даже самой большой семьи!
Toyota RAV4: лучший компактный семейный внедорожник
Впервые на рынке этот внедорожник был представлен в далеком 1994 году, когда сегмент компактных кроссоверов еще даже не существовал. Возможно, именно поэтому модель сумела попасть строго в середину по всем показателям: средняя цена, средняя проходимость при среднем уровне спортивности и среднем же размере.
Расход топлива радует многих водителей, но самое главное для семейной машины – у «Рафика» превосходная устойчивость на дороге. Да и с надежностью все в порядке.
Chevrolet Suburban: лучший большой семейный внедорожник
Эта машина станет идеальным вариантом для большой семьи! Для модели 2021 года можно выбрать один из двух мощных двигателей, благодаря которым этот огромный внедорожник развивает немалую скорость, и вообще очень проворен на дороге.
Одним из достоинств модели является огромный салон и возможность перевозить сразу семь человек. Багажный отсек в новой модели тоже стал больше и теперь можно смело ездить хоть за покупками чего угодно, хоть в путешествие всей семьей!
Honda Passport: лучший семейный внедорожник с двумя рядами кресел
Так Honda Passport сочетает в себе комфорт, пространство и надежность. Машину приводит в движение мощный двигатель V6 на 280 л.с., который идет вместе с передним приводом, а в топовой комплектации предлагается полный привод (AWD).
Kia Telluride: лучший семейный трехрядный внедорожник
Эта машина была признана лучшей в 2020 году среди внедорожников с тремя рядами кресел. Для Kia эта победа стала большим достижением. С каждым годом компания совершенствует свои модели. Машина сочетает в себе практичность, простор салона и высококлассное оснащение. Восьмиместный внедорожник гарантирует приятную поездку и отличную управляемость, несмотря на свои габариты.
Toyota Highlander гибрид: самый экономичный гибридный внедорожник для семьи
У этой Toyota стильный внешний вид и продуманный дизайн салона, в сочетании с большим пространством, в том числе в багажном отсеке. В этой машине с тремя рядами сидений с комфортом может ездить довольно большая семья.
Honda Odyssey: лучший семейный минивэн
В этом году вышло уже пятое поколение Honda Odyssey, обновления сделали эту машину только лучше, добавив ей современный функционал. Также обновленная версия получила полностью светодиодную оптику и красивые 17-дюймовые легкосплавные диски.
Машина имеет семь посадочных мест и является по-настоящему семейным автомобилем, который способен справляться с разными задачами. Просторный салон, мягкие кожаные сиденья, откатные двери с электроприводом и современные опции безопасности, все это получила Honda Odyssey в новой версии.
Honda CR-V: самый продаваемый семейный внедорожник
Он очень практичен и позволяет с легкостью не только отвозить детей в школу, но и отправиться в отпуск. А еще это очень надежная машина. CR-V поставляется с двумя вариантами двигателей и привода, передний или полный (AWD).
Hyundai Palisade: семейный внедорожник с самыми новыми опциями
Отличный восьмиместный автомобиль, который сочетает в себе простор салона, передовой функционал и прекрасные впечатления от вождения. Его мощный двигатель V6 с восьмиступенчатой АКПП и полным приводом позволят насладиться поездкой и забыть, что вы за рулем семейной машины.
Современная информационно-развлекательная система и опции созданы, чтобы вы наслаждались поездками и не думали об опасностях. Машина оснащена системами предотвращения столкновений в слепой зоне и на перекрестках, которые работают самостоятельно, если водитель проигнорирует предупреждения.
Volvo XC90: самый безопасный семейный внедорожник
Кто, как не самый безопасный бренд, должен был победить в этой категории? Компания уже многие годы создает самые безопасные семейные автомобили, в случае с этим внедорожником подход был неизменен. Машина была создана на новой модульной платформе и комплектуется различными вариантами двигателей.
Одной из особенностей этой модели является наличие фирменной опции помощи водителю Pilot Assist. Превосходная управляемость, плавность езды и чуткое реагирование на повороты руля, что обеспечивает полный контроль на любых поворотах. Это делает машину отличным вариантом для семьи, потому что с ней вы будете в безопасности на любой дороге.
- 3 650 000 РVolvo XC90 2015 в Москве
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- 3 100 000 РToyota Highlander 2014 в Москве
- 1 830 000 РToyota Highlander 2012 в Москве
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- 4 600 000 РVolvo XC90 2017 в Москве
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