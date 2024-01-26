Молодежный китайский кроссовер с начала года подешевел на 300 тысяч рублей

Ранее мы писали В России дилерам представили еще один китайский бренд Китайская марка Jetour провела встречу с российскими дилерами и показала первые две модели, продажи которых ... Читать далее

Бренд Jetour принадлежит китайскому концерну Chery Automobile. С 2018 года под ним выпускают яркие молодежные кроссоверы и внедорожники. Модель Dashing – прямой родственник популярного в нашей стране Chery Tiggo 7 Pro. Автомобиль предлагают в четырех уровнях оснащения, с двумя моторами на выбор (147 или 190 сил). Журналисты портала «Автоновости дня» выяснили, что в январе клиенты могут рассчитывать на солидную скидку.

Официальные прайс-листы менять на стали, но в начале месяца предложили покупателям «Прямую выгоду» – скидку в 150 00 рублей от РРЦ. Сейчас сумма скидки выросла до 300 тысяч рублей. Таким образом, базовый кроссовер в комплектации Comfort Plus со 147-сильным мотором и МКПП можно приобрести за 2 189 900 рублей. Топовый вариант Luxury с двигателем на 190 сил и роботом 7-DCT обойдется в 2 889 900 рублей.

Упомянутые модели: Jetour Dashing

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