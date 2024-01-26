Молодежный китайский кроссовер с начала года подешевел на 300 тысяч рублей
Фото: Jetour
Официальные прайс-листы менять на стали, но в начале месяца предложили покупателям «Прямую выгоду» – скидку в 150 00 рублей от РРЦ. Сейчас сумма скидки выросла до 300 тысяч рублей. Таким образом, базовый кроссовер в комплектации Comfort Plus со 147-сильным мотором и МКПП можно приобрести за 2 189 900 рублей. Топовый вариант Luxury с двигателем на 190 сил и роботом 7-DCT обойдется в 2 889 900 рублей.
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27.09.2023, 00:09
Авто для комфортных путешествий: в Петербурге открылся дилерский центр Jetour
В конце июня в России были запущены продажи китайских автомобилей Jetour. На территории страны имеется более 100 дилерских центров. В Петербурге на улице Салова, 68Б был открыт дилерский центр «Джетур СПб-Юг». До конца года здесь планируют реализовать 450 автомобилей Jetour. На следующий год поставлена другая цель – минимум 1 тыс. внедорожников.Читать далее
-
24.03.2023, 16:00
В России дилерам представили еще один китайский бренд
Китайская марка Jetour провела встречу с российскими дилерами и показала первые две модели, продажи которых стартуют в мае 2023 года. Автопроизводитель пообещал, что машины Jetour будут стоить дешевле своих китайских «одноклассников».Читать далее
-
26.01.2024, 13:43
Страховщики не стали скрывать, какого цвета автомобили угоняют чаще всего
Специалисты страховой компании «Согласие» проанализировали собственную статистику по угонам автомобилей и назвали не только модели из группы риска, но и самые любимые цвета угонщиков.Читать далее
-
26.01.2024, 12:36
В Россию везут KTM 390 Duke нового поколения: очередной мотосезон не за горами
Компания KTM представила 390 Duke нового поколения полгода назад, сейчас дилеры готовы привезти его в Россию. Этот легкий мотоцикл класса «Стрит» получил еще более мощный 400-кубовый мотор и отличается улучшенной динамикой и маневренностью.Читать далее
-
26.01.2024, 10:39
В России стартовали продажи нового Geely Atlas (раньше, чем ожидалось)
Российский офис Geely объявил о начале официальных продаж кроссовера Geely Atlas нового поколения. Автомобиль предложили в трех уровнях оснащения по цене от 2 844 990 рублей с учетом максимальной скидки.Читать далее
-
26.01.2024, 08:07
Узбекистанский UzAuto догоняет по объемам АвтоВАЗ
С августа 2021 года узбекистанское предприятие возглавляет Бу Андерссон, которого до сих пор вспоминают на АвтоВАЗе. За два года шведскому топ-менеджеру удалось серьезно нарастить производственные мощности UzAuto.Читать далее
-
26.01.2024, 07:21
АвтоВАЗ готовит упрощенную версию Lada Aura для работы в такси
Сборку Lada Aura, удлиненной на 250 мм версии Vesta, планируют начать в сентябре 2024 года. Новинка ориентирована, в первую очередь, на государственные и муниципальные автопарки, но, как выяснилось, АвтоВАЗ рассчитывает выпустить особую версию и для такси.Читать далее
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