На бывшем петербургском заводе Toyota могут наладить сборку бизнес-седанов Aurus

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Телеграм-канал «Русский автомобиль» проанализировал данные из ЕГРЮЛ, ознакомился с вакансиями на hh.ru, поговорил с людьми, знакомыми с ситуацией, и предположил, что НАМИ планирует наладить на бывшем петербургском заводе Toyota сборку относительно более доступных моделей Aurus, которые смогут заменить ушедшие с российского рынка автомобили Toyota Camry.

На сегодняшний день в линейке Aurus такой модели нет. Понятно, что быстро разработать и довести до конвейера автомобиль вряд ли удастся. Не исключено, что и в этом случае воспользуются технологией «бейдж-инжиниринга»: под брендом Aurus локализуют производство уже существующей китайской модели. Выбор потенциальных претендентов на роль бизнес-седана Aurus не столь велик. Наиболее вероятным кандидатом можно считать Hongqi H5. Но даже эта версия кажется довольно фантастической.

Упомянутые модели: Toyota Camry (от 1 364 000 Р ) , Hongqi H5

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