На бывшем петербургском заводе Toyota могут наладить сборку бизнес-седанов Aurus
На сегодняшний день в линейке Aurus такой модели нет. Понятно, что быстро разработать и довести до конвейера автомобиль вряд ли удастся. Не исключено, что и в этом случае воспользуются технологией «бейдж-инжиниринга»: под брендом Aurus локализуют производство уже существующей китайской модели. Выбор потенциальных претендентов на роль бизнес-седана Aurus не столь велик. Наиболее вероятным кандидатом можно считать Hongqi H5. Но даже эта версия кажется довольно фантастической.
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28.12.2023, 06:51
В ДТП под Самарой в Toyota Camry погибли двое
Прокуратура Самарской области начала проверку по факту смертельной аварии с участием трех автомобилей на трассе А-300 Самара – Большая Черниговка – граница с Республикой Казахстан.Читать далее
-
15.11.2023, 06:59
Представлена новая Toyota Camry: все подробности и фото
Toyota представила Camry нового поколения. Один из самых популярных в мире бизнес-седанов получил эволюционный стильный дизайн, еще более комфортабельный и технологичный салон, только гибридные моторы и штатный набор электронных ассистентов.Читать далее
-
07.11.2023, 05:57
Названа дата премьеры Toyota Camry нового поколения: что известно о новинке?
Пару недель назад Toyota неожиданно опубликовала первый тизер популярного бизнес-седана Toyota Camry нового поколения. Накануне стала известная дата премьеры. Интересно, что первыми увидеть новинку смогут посетители автомобильной выставки в Китае.Читать далее
-
23.10.2023, 09:57
Как изменились за год цены на трехлетние бизнес-седаны?
Выбор новых автомобилей в российском сегменте бизнес-седанов сейчас довольно скромный и представлен преимущественно моделями китайских брендов. Те, кто не готов к экспериментам, предпочитают поискать подержанный японский или корейский автомобиль на вторичном рынке.Читать далее
-
06.10.2023, 12:49
В Сингапуре автомобили стали настоящей роскошью: за право купить машину власти требуют 100 тысяч долларов
В Сингапуре автолюбители теперь должны заплатить от 76 до 112 долларов США за специальный сертификат, дающий право на владение автомобилем в течение 10 лет. И только потом идти покупать машину. Так местные власти борются с пробками.Читать далее
-
06.10.2023, 08:34
В массовом ДТП в Карачаево-Черкесии погибли четыре человека
Вечером 5 октября на автодороге Лермонтов – Черкесск произошла серьезная авария с участием трех автомобилей: Toyota Camry, Toyota Alphard и Lada Granta. В результате четыре человека погибли на месте.Читать далее
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