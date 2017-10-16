16 октября 2017, 11:03

Начались продажи обновленного Ford Edge

Компания Ford объявила старт продаж внедорожника нового поколения Edge 2018 модельного года. Автомобиль уже появился у китайских дилеров марки. Производитель обнародовал стоимость кроссовера.
^
  Начались продажи обновленного Ford Edge Ford Edge Начались продажи обновленного Ford Edge Ford Edge Начались продажи обновленного Ford Edge Ford Edge Начались продажи обновленного Ford Edge Ford Edge Начались продажи обновленного Ford Edge Ford Edge Начались продажи обновленного Ford Edge
6
фото
  

Ford Edge 2.0 АТ
2 л, 245 л.с
Автоматическая, 6-ступенчатая
4778 x 1928 x 1742 мм
передний
АИ-95
Все характеристики
В базовом исполнении за Ford Edge придется заплатить не менее 289 400 юаней, что в переводе на российскую валюту составляет около 2 550 000 рублей. Топовая версия предлагается за 449 800 юаней, что эквивалентно 3 934 000 рублей.

Внедорожник получил функцию предотвращения столкновений, адаптивный круиз-контроль, модернизированный мультимедийный комплекс с большим сенсорным экраном, беспроводную зарядку для смартфонов, панорамную крышу с люком. Некоторые опции входят в стандартную версию, а за определенные функции требуется дополнительная плата.

Создатели снабдили обновленный Edge турбированным двигателем на 2,7 литра, силовая отдача которого составляет 329 л.с. Также покупателям доступна версия с 2-литровым турбомотором на 245 «лошадей». Трансмиссия представлена автоматической коробкой передач на 6 ступеней. Автомобиль предлагается в переднеприводном исполнении и с системой полного привода.

На российский рынок внедорожник приедет к концу текущего года.

Купить авто Форд Эдж, Едж

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Ford Edge
Среднеразмерный кроссовер Ford Edge впервые был представлен в 2006 году. Так же как Mazda 6 и новый Lincoln MKX, этот автомобиль построен на универсальной платформе Ford СD3. Схожую конструкцию шасси имеют Mazda CX-9, новый Ford Fusion, Mercury Milan и Lincoln MKZ. Производство Edge налажено на канадском ...
Auto
Отзыв о Ford ED BAUER 2006 года
Практичный внедорожник, которых очень мало в России. Фактически его почти не рекламируют. Он не угоняем, так как, например, в Питере таких авто менее 10!
Vlad_by
Форум Ford Kuga
Был у меня Форд Куга, вполне компактный кроссовер. Расход топлива у меня был 10 литров по городу и 7 по трассе, в принципе нормально я считаю для таких габаритов. Едет по бездорожью ловко, большие сугробы правда загребает, но вполне вывозит полным приводом. Салон комфортный, удобный, вместительный. Всё ...
Игорь
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Ford Автомудрость Ford АвтоПитер Ford Дизайн и тюнинг Ford Новинки и концепт кары Ford Новости и акции автосалонов Ford Автосалоны и дилеры марки Ford Аренда и прокат авто марки Ford Автоклубы и форумы автозавчастей марки Ford Автосервисы и магазины автозапчастей марки Ford
Главные материалы
Видеожалоба. Как водители смогут «топить» друг друга
Тест-драйв Citroen Jumpy: коммерческая эйфория
Средняя цена авто в России - 1,34 млн руб. За эти деньги Вы купите:
Голосовать
Продажа Ford Edge
Объявления о продаже Ford Edge
Рейтинг по классам
Класс Купе спортивно-представительские
Aston Martin DBS и еще 26 моделей
Класс Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 14 моделей
Класс Среднеразмерные фургоны
ГАЗ 2818 и еще 12 моделей
Класс E
Peugeot 607 и еще 24 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Начались продажи обновленного Ford Edge
{{params_54361}}В базовом исполнении за Ford Edge придется заплатить не менее 289 400 юаней, что в переводе на российскую валюту составляет около 2 550 000 рублей. Топовая версия предлагается за 449 800 юаней, что эквивалентно 3 934 000 рублей.Внедорожник получил функцию предотвращения столкновений, адаптивный круиз-контроль, модернизированный мультимедийный комплекс с большим сенсорным экраном, беспроводную зарядку для смартфонов, панорамную крышу с люком. Некоторые опции входят в стандартную версию, а за определенные функции требуется дополнительная плата.Создатели снабдили обновленный Edge турбированным двигателем на 2,7 литра, силовая отдача которого составляет 329 л.с. Также покупателям доступна версия с 2-литровым турбомотором на 245 «лошадей». Трансмиссия представлена автоматической коробкой передач на 6 ступеней. Автомобиль предлагается в переднеприводном исполнении и с системой полного привода.На российский рынок внедорожник приедет к концу текущего года.
2017-10-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Пермь Архангельск Тверь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG