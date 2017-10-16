Начались продажи обновленного Ford Edge
|Ford Edge 2.0 АТ
|2 л, 245 л.с
|Автоматическая, 6-ступенчатая
|4778 x 1928 x 1742 мм
|передний
|АИ-95
|Все характеристики
Внедорожник получил функцию предотвращения столкновений, адаптивный круиз-контроль, модернизированный мультимедийный комплекс с большим сенсорным экраном, беспроводную зарядку для смартфонов, панорамную крышу с люком. Некоторые опции входят в стандартную версию, а за определенные функции требуется дополнительная плата.
Создатели снабдили обновленный Edge турбированным двигателем на 2,7 литра, силовая отдача которого составляет 329 л.с. Также покупателям доступна версия с 2-литровым турбомотором на 245 «лошадей». Трансмиссия представлена автоматической коробкой передач на 6 ступеней. Автомобиль предлагается в переднеприводном исполнении и с системой полного привода.
На российский рынок внедорожник приедет к концу текущего года.
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