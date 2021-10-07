Названы лучшие среднеразмерные седаны премиум-класса
Фото: Mercedes-Benz
Lexus ES
Специалисты издания 32cars.ru изучили актуальные предложения на российском авторынке и назвали 7 лучших среднеразмерных седанов премиального сегмента. Самый относительно доступный вариант в списке – Lexus ES (от 3,5 млн рублей). Автомобиль построен на современной архитектуре TNGA, обеспечивающей безопасность, управляемость и комфорт. А 2,5-литровый мотор обеспечивает приличную плавность хода в сочетании с топливной экономичностью.
Volvo S90
Создатели шведского седана Volvo S90 (от 3,7 млн рублей) традиционно уделяют особое внимание безопасности пассажиров. Стильный дизайн Volvo S90 дополняет просторный и привлекательный интерьер, а также удобное и легкое управление. Автомобиль в большей степени ориентирована на комфорт, чем на динамику.
Genesis G80
Genesis G80 (от 3,85 млн рублей) – представитель сравнительно молодого корейского премиального суббренда концерна Hyundai Motors. Седан предлагает выбор четырехцилиндровых бензиновых и дизельных двигателей, а классический задний привод сочетается с передовыми технологиями безопасности и динамичным дизайном.
Audi A6
В этом немецком седане (от 3,94 млн рублей) удачно соединились консерватизм, утонченность и техническая привлекательность. В салоне притягивает внимание новейшая архитектура Audi MMI с двумя экранами. Дизельные и бензиновые моторы обеспечивают отличную тягу, а подвеска и рулевое управление – приличную маневренность.
BMW 5-Series
Новейший BMW 5-Series (от 4,2 млн рублей) устанавливает во многих отношениях стандарт седана представительского класса. Однако в отличие от предыдущих моделей, он ориентирован в первую очередь на водителя, подтверждая фирменный слоган баварской марки: «С удовольствием за рулем».
Jaguar XF
Британский седан (от 4,6 млн рублей) – еще один идеальный драйверский автомобиль, сочетающий в себе отличную динамику, управляемость и комфорт. Он превосходит большинство своих прямых конкурентов премиум-класса по чистой стоимости, просторности салона, топливной экономичности двигателей и большому выбору комплектаций.
Mercedes-Benz E-Class
Завершает список еще один представитель «большой немецкой тройки», в равной степени гарантирующий комфорт водителя, роскошь на борту, безопасность пассажиров и всестороннюю простоту использования. Но этот автомобиль и самый дорогой в списке. Базовая версия стоит от 4,94 млн рублей.
- 2 270 000 РMercedes E-класс 2014 в Москве
- 1 860 000 РAudi A6 2015 в Москве
- 1 997 777 РMercedes E-класс 2014 в Москве
- 1 317 777 РBMW 5 серия 2012 в Москве
- 1 350 000 РBMW 5 серии 2012 в Москве
- 1 350 000 РBMW 5 серия 2014 в Москве
- 1 335 000 РMercedes E-класс 2012 в Москве
- 1 490 000 РMercedes E-класс 2012 в Москве
- 1 100 000 РBMW 5 серия 2013 в Москве
- 2 000 000 РBMW 5 серия 2013 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий