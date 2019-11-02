2 ноября 2019, 14:25
Названы самые надежные подержанные автомобили европейских марок
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Фото: Opel
На рынке подержанных автомобилей европейские марки востребованы не меньше японских. Покупатели ценят их за надежность, комфорт и технологичность. Расскажем о пяти моделях, проверенных временем.
Фото: Renault
Фото: drom.ru
Фото: Skoda
Фото: Volkswagen
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Следующие два места занимают модели концерна Volkswagen Group - Skoda Octavia Tour и Volkswagen Passat B6. Первое поколение «Октавии» автолюбители ценят за простоту конструкции и надежность. Самая распространенная версия с 1,6-литровым бензиновым «атмосферником» MPI. Шестой «Пассат» также отличается простой и выносливостью, которые сочетаются с высоким уровнем комфорта и просторным салоном. Лучшим вариантом станет 1,9-литровый турбодизель на 105 «лошадей».
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