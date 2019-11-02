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2 ноября 2019, 14:25

Названы самые надежные подержанные автомобили европейских марок

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Фото: Opel
На рынке подержанных автомобилей европейские марки востребованы не меньше японских. Покупатели ценят их за надежность, комфорт и технологичность. Расскажем о пяти моделях, проверенных временем.
Названы самые надежные подержанные автомобили европейских марок

Фото: Renault

Названы самые надежные подержанные автомобили европейских марок

Фото: drom.ru

Названы самые надежные подержанные автомобили европейских марок

Фото: Skoda

Названы самые надежные подержанные автомобили европейских марок

Фото: Volkswagen

Названы самые надежные подержанные автомобили европейских марок
Названы самые надежные подержанные автомобили европейских марок
Названы самые надежные подержанные автомобили европейских марок
Названы самые надежные подержанные автомобили европейских марок
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Редакция издания «Автоновости дня» при участии экспертов автомобильного рынка составила ТОП-5 европейских моделей массового сегмента, которые при невысокой стоимости могут порадовать надежностью. В их числе Opel Astra поколения H с автоматической коробкой передач. Это тот редкий случай, когда АКПП оказалась надежнее «механики», а кузов автомобилей не столь подвержен коррозии. Лучшим вариантом станет 1,9-литровый дизель с «автоматом». 

Французский Renault Megane 2 отличается приличной надежностью и простотой конструкции. Самые ходовые варианты в России оснащены 1,6-литровым бензиновым мотором или турбодизелем объемом 1,9 литра. Незаслуженно обойдена вниманием в России и еще одна модель французского автопрома – Peugeot 307. Дизельные версии в кузове «универсал» с «механикой» порадуют владельцев небольшим расходом топлива, крепкой ходовой частью и комфортным вместительным салоном.

Следующие два места занимают модели концерна Volkswagen Group - Skoda Octavia Tour и Volkswagen Passat B6. Первое поколение «Октавии» автолюбители ценят за простоту конструкции и надежность. Самая распространенная версия с 1,6-литровым бензиновым «атмосферником» MPI. Шестой «Пассат» также отличается простой и выносливостью, которые сочетаются с высоким уровнем комфорта и просторным салоном. Лучшим вариантом станет 1,9-литровый турбодизель на 105 «лошадей».


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Названы самые надежные подержанные автомобили европейских марок
{{material_127930}}Редакция издания «Автоновости дня» при участии экспертов автомобильного рынка составила ТОП-5 европейских моделей массового сегмента, которые при невысокой стоимости могут порадовать надежностью. В их числе Opel Astra поколения H с автоматической коробкой передач. Это тот редкий случай, когда АКПП оказалась надежнее «механики», а кузов автомобилей не столь подвержен коррозии. Лучшим вариантом станет 1,9-литровый дизель с «автоматом». Французский Renault Megane 2 отличается приличной надежностью и простотой конструкции. Самые ходовые варианты в России оснащены 1,6-литровым бензиновым мотором или турбодизелем объемом 1,9 литра. Незаслуженно обойдена вниманием в России и еще одна модель французского автопрома – Peugeot 307. Дизельные версии в кузове «универсал» с «механикой» порадуют владельцев небольшим расходом топлива, крепкой ходовой частью и комфортным вместительным салоном.Следующие два места занимают модели концерна Volkswagen Group - Skoda Octavia Tour и Volkswagen Passat B6. Первое поколение «Октавии» автолюбители ценят за простоту конструкции и надежность. Самая распространенная версия с 1,6-литровым бензиновым «атмосферником» MPI. Шестой «Пассат» также отличается простой и выносливостью, которые сочетаются с высоким уровнем комфорта и просторным салоном. Лучшим вариантом станет 1,9-литровый турбодизель на 105 «лошадей».
2019-11-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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