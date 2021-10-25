Новый эксперимент Toyota: ее гоночные автомобили поехали на водороде
Уточняется, что в гонках участвует водородный Yaris, оснащенный 1,6-литровым двигателем и двумя топливными баками, смонтированными под задним диваном. Не исключено, что на серийных автомобилях баки «переедут» в какое-либо другое место.
Г-н Сакамото отказался назвать сроки, когда водородный двигатель может стать серийным коммерческим продуктом. Он признал, что для этого необходимы дальнейшие разработки и испытания технологии. Другим серьезным препятствием является отсутствие необходимой инфраструктуры для заправки подобных транспортных средств.
По словам Наоюки Сакамото, у водородных двигателей есть несколько преимуществ перед стандартными ДВС и машинами, работающими на электротяге. Одно из них заключается в том, что, в отличие от привычных бензиновых или дизельных версий, им не нужно много навесного оборудования и его регулировки. К тому же, по утверждению эксперта, заполнить бак автомобиля водородом обойдется дешевле, чем бензином, цены на который постоянно растут.
Представитель Toyota также отметил безопасность водорода в сравнении с литий-ионными батареями, используемыми в электромобилях и вызывающими возгорания. Топливные же баки для водорода, по его словам, изготовлены из безопасного углеродного волокна.
Если батареи для электрокаров требуют использования различных дорогих минералов, то водорода в окружающей среде достаточно, и он может легко храниться и транспортироваться. «Водород может быть легко преобразован из солнечной энергии», - добавил г-н Сакамото.
Специалист, тем не менее, признал, что водородный двигатель не является на 100% чистым продуктом, и какое-то крошечное количество углекислого газа все же «утекает» (например, из моторного масла). Но здесь в свое оправдание компания Toyota заявляет, что разработала эффективную технологию очистки выбросов оксида азота.
Как поведет себя водородный двигатель в спорте, покажут скоростные заезды. Напомним, что ранее Toyota Motor объявила, что ведет разработки подобного агрегата, разработанного совместно с Ford Motor и некоторыми другими автопроизводителями.
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