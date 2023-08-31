Новый Volkswagen Passat 2024: только универсал (фото и подробности)
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Volkswagen Passat девятого поколения переехал на новую современную архитектуру MQB Evo, которая открывает новые возможности для электрификации и установки электронных ассистирующих систем. Новинка слегка подросла в размерах, а колесная база увеличилась на 50 мм. В салоне стало просторнее, а в багажнике – больше полезного объема. Дизайн отличается более плавными обводами кузова и узкой решеткой радиатора, в большей степени характерной для современных электрокаров.
Но полностью электрической версии у Volkswagen Passat пока нет. Покупателям предложат два варианта плагин-гибридной силовой установки с батареей емкостью 19,7 кВт-ч и 1,5-литровым турбомотором. В первом случае отдача составляет 204 л.с., во втором – 272 л.с. На чистой электротяге универсал в обоих случаях сможет проезжать по 100 километров. Поклонники ДВС по-прежнему смогут выбирать между дизельными (мощностью от 122 до 193 л.с.) и бензиновыми (мощностью от 150 до 265 л.с.) вариантами. Полный привод доступен только с топовыми 2,0-литровыми агрегатами.
В салоне появился 15,0-дюймовый экран медиасистемы и цифровая «приборка». В список доступного оснащения вошли адаптивный круиз-контроль, светодиодные фары, парктроник, трех-зонный климат-контроль, сидения с электроприводом и массажем, парковочный ассистент, системы автоматического торможения, удержания полосы движения и распознавания дорожных знаков. Версия R-Line отличается спортивными креслами и 18-дюймовыми колесами. Цены объявят ближе к началу продаж, которое запланировано на весную 2024 года.
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Китайские бренды во главе с BYD теснят производителей из Европы, Японии и США
Китай – крупнейший автомобильный рынок в мире, на него делают ставку большинство известных автомобильных концернов. В последнее время местные автопроизводители сделали огромный рывок вперед, оставив далеко позади конкурентов из других стран.Читать далее
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08.09.2022, 10:00
Подержанные немецкие автомобили неожиданно подешевели в 2022 году на 18%
На фоне растущих цен на автомобили различных марок и классов стоимость подержанных «трехлеток» из Германии в текущем году неожиданно снизилась на 18%. Эксперты объясняют это, в первую очередь, «перегретыми» ценами, купить по которым без кредитов потребителям практически нереально. О тенденции, зафиксированной аналитическим отделом агрегатора 110km.ru, в нашем сегодняшнем обзоре.Читать далее
-
16.08.2022, 12:42
Названа самая бесполезная опция в автомобиле
Современные автомобили буквально напичканы всевозможными электронными функциями и системами. Одни из них заботятся о комфорте, другие – о безопасности. Но далеко не все можно назвать полезными.Читать далее
-
11.05.2022, 15:34
Продажи в Германии тоже падают: кто в лидерах?
В апреле 2022 года немецкие дилеры реализовали чуть более 180 тысяч новых легковых автомобилей или на 22% меньше, чем в апреле 2021 года. Главными причинами падения продаж стали нехватка комплектующих и проблемы с логистикой.Читать далее
-
24.02.2022, 13:35
Седан Volkswagen покинул российский рынок
Российские дилеры прекратили прием заказов на Volkswagen Passat в кузове седан. Однако на официальном сайте марки прайс-листы модели пока убрать не успели. Базовая комплектация Вusiness стоила от 2 733 000 рублей.Читать далее
-
10.01.2022, 01:26
Volkswagen отправил в отставку свой легендарный седан
Компания Volkswagen сняла с производства одну из своих моделей-долгожителей на европейском рынке – седан Passat. Автомобиль выпускали с 1973 года. Последние экземпляры сошли с конвейера в конце декабря 2021-го.Читать далее
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