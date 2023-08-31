Новый Volkswagen Passat 2024: только универсал (фото и подробности)

Volkswagen Passat впервые вышел на рынок в 1973 году. С тех пор по всему миру было продано более 30 млн экземпляров. В последнее время рост популярности кроссоверов и курс на тотальную электрификацию чуть не поставили крест на судьбе легендарной модели. Passat решили сохранить только для Европы, где универсалы по-прежнему пользуются хорошим спросом. Однако, сборку Volkswagen Passat бесцеремонно перенесли из немецкого Эмдена в Братиславу, освободив место для более перспективных электрокаров Volkswagen ID.4 и ID.7. Разработку новинки доверили дочернему бренду Skoda, чей будущий Superb станет родным братом Passat.

Volkswagen Passat девятого поколения переехал на новую современную архитектуру MQB Evo, которая открывает новые возможности для электрификации и установки электронных ассистирующих систем. Новинка слегка подросла в размерах, а колесная база увеличилась на 50 мм. В салоне стало просторнее, а в багажнике – больше полезного объема. Дизайн отличается более плавными обводами кузова и узкой решеткой радиатора, в большей степени характерной для современных электрокаров.

Фото: Volkswagen

Но полностью электрической версии у Volkswagen Passat пока нет. Покупателям предложат два варианта плагин-гибридной силовой установки с батареей емкостью 19,7 кВт-ч и 1,5-литровым турбомотором. В первом случае отдача составляет 204 л.с., во втором – 272 л.с. На чистой электротяге универсал в обоих случаях сможет проезжать по 100 километров. Поклонники ДВС по-прежнему смогут выбирать между дизельными (мощностью от 122 до 193 л.с.) и бензиновыми (мощностью от 150 до 265 л.с.) вариантами. Полный привод доступен только с топовыми 2,0-литровыми агрегатами.

Фото: Volkswagen

В салоне появился 15,0-дюймовый экран медиасистемы и цифровая «приборка». В список доступного оснащения вошли адаптивный круиз-контроль, светодиодные фары, парктроник, трех-зонный климат-контроль, сидения с электроприводом и массажем, парковочный ассистент, системы автоматического торможения, удержания полосы движения и распознавания дорожных знаков. Версия R-Line отличается спортивными креслами и 18-дюймовыми колесами. Цены объявят ближе к началу продаж, которое запланировано на весную 2024 года.

Упомянутые модели: Volkswagen Passat (от 1 629 000 Р )

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