Обновленный Chery Tiggo 8 Pro Max: названы комплектации и цены

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Обновленный Chery Tiggo 8 Pro Max оснащен безальтернативным 2,0-литровым турбомотором мощностью 197 сил, который работает в связке с 7-ступенчатым «роботом» и новой системой полного привода от ZF. Базовая комплектация Dreamline стоит от 4 389 900 рублей. Прибавка по сравнению с дорестайлинговым вариантом превышает 300 тысяч рублей.

При этом наполнение комплектации стало богаче. В список стандартного оснащения входят 6 подушек безопасности, кожаный салон, электропривод и вентиляция передних кресел, обогрев сидений первого и второго рядов, руля и лобового стекла, видеорегистратор, панорамная крыша, светодиодные фары, камеры кругового обзора, парктроники по кругу (раньше были только сзади), электропривод пятой двери, система дистанционного запуска и 18-дюймовые колеса. С учетом всех скидок и спецпредложений цену можно снизить до 3 799 900 рублей.

Фото: Chery

На следующем уровне Ultimate (от 4 580 900 рублей) появились еще 3 дополнительные подушки безопасности (в сумме теперь их 9 штук), кресло переднего пассажира обзавелось функцией массажа и выдвижной подставкой для ног, также есть ионизатор воздуха, проекционный дисплей, адаптивный круиз-контроль, богатый комплекс электронных ассистентов и 19-дюймовые колесные диски. Со всеми скидками кроссовер можно купить за 3 999 900 рублей.

Упомянутые модели: Chery Tiggo 8 Pro Max (от 340 900 Р )

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