Обновленный Chery Tiggo 8 Pro Max: названы комплектации и цены
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
При этом наполнение комплектации стало богаче. В список стандартного оснащения входят 6 подушек безопасности, кожаный салон, электропривод и вентиляция передних кресел, обогрев сидений первого и второго рядов, руля и лобового стекла, видеорегистратор, панорамная крыша, светодиодные фары, камеры кругового обзора, парктроники по кругу (раньше были только сзади), электропривод пятой двери, система дистанционного запуска и 18-дюймовые колеса. С учетом всех скидок и спецпредложений цену можно снизить до 3 799 900 рублей.
На следующем уровне Ultimate (от 4 580 900 рублей) появились еще 3 дополнительные подушки безопасности (в сумме теперь их 9 штук), кресло переднего пассажира обзавелось функцией массажа и выдвижной подставкой для ног, также есть ионизатор воздуха, проекционный дисплей, адаптивный круиз-контроль, богатый комплекс электронных ассистентов и 19-дюймовые колесные диски. Со всеми скидками кроссовер можно купить за 3 999 900 рублей.
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16.04.2023, 10:54
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Семиместный кроссовер может стать оптимальным выбором для большой семьи и отличной заменой минивэну. Самый доступный вариант обойдется в апреле 2023 года в 2,3 млн рублей.Читать далее
-
30.01.2023, 00:01
Самые доступные 7-местные кроссоверы в России в 2023 году
Семиместные кроссоверы можно считать оптимальным вариантом для больших семей. Единственный их недостаток – цена. Стоят 7-местные версии ощутимо дороже своих 5-местных «собратьев».Читать далее
-
18.08.2022, 11:40
В России пересчитали все китайские автомобили: их уже немало
Эксперты аналитического агентства «Автостат» проанализировали качественный состав отечественного парка легковых автомобилей и выяснили, сколько машин китайских брендов ездят по дорогам нашей страны.Читать далее
-
25.07.2022, 00:07
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Популярность кроссоверов растет во всем мире и наша страна здесь не исключение. Машины сегмента SUV ценят за практичность, вместительность, комфорт и безопасность. Сейчас выбор брендов на российском рынке значительно сократился, но китайские марки пока не сдают позиции.Читать далее
-
12.05.2022, 14:50
Ковид вновь ударил по Китаю: падение автопроизводства достигло 75%
Согласно отчету Китайской ассоциации легковых автомобилей, апрельское производство автомобилей в стране достигло чуть ли не дна. Только в шанхайском автокластере о значительных убытках завили сразу несколько именитых компаний. Читать далее
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