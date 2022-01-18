Посмотри, как круто выглядит Toyota Land Cruiser 300 в обвесе от M'z Speed
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
По бокам появились более массивные подножки, накладки на боковые зеркала и новые расширители колесных арок с декоративными воздухозаборниками, которые доступны в трех вариантах: в цвете кузова, в зернистом матовом черном цвете или оклеенные пленкой «под карбон». На корме добавили спойлер в основании заднего стекла, имитацию диффузора под задним бампером, светодиодные фонари и четыре патрубка выпускной системы. Выставочный образец также отличается двухцветной окраской кузова и 6-лучевыми колесными дисками.
Силовой агрегат и трансмиссию трогать не стали. Тюнинг-пакет от M'z Speed стоит от 330 до 474 тысяч иен в зависимости от цветового исполнения или порядка 220 – 315 тысяч рублей в пересчете по актуальному курсу. В цену не включена диодная оптика и новые патрубки выхлопа, также придется доплатить за установку.
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