Посмотрите, как выглядит электровелосипед, вдохновленный Леонардо да Винчи
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Электровелосипеды, замаскированные под мотоциклы, стали растущей тенденцией среди производителей. Двухколесный велосипед Vinci by Enzo — это новый дизайн, который стремится привлечь внимание окружающих.
Энцо имеет опыт работы в области дизайна продуктов, но он также известен как инженер-механик. Он признает, что не пытается заново изобретать электрические велосипеды, поскольку рынок уже насыщен, но Энцо все же применил свои художественные навыки, чтобы создать нечто новое. Так родился электронный велосипед Vinci, который претендует на то, чтобы предложить функции электронного велосипеда и ощущение мотоцикла.
Название электронного велосипеда вдохновлено Леонардо да Винчи, известным своими многочисленными талантами, итальянец был одаренным архитектором, художником, скульптором, музыкантом, математиком и изобретателем, и это лишь некоторые из его областей знаний.
Хотя Vinci, похоже, не может похвастаться какими-то особыми характеристиками, но у него есть особый дизайн и приличный диапазон. Он оснащен мотор-редуктором мощностью 750 Вт и питается от литиевой батареи 48 В 15 Ач. На заряженной батарее он может проехать до 50 миль (80 км). Vinci имеет мощные фары рейтингом IPX67, что означает, что они могут справиться с сильным дождем. Для Vinci доступно семь скоростных режимов, максимальная скорость составляет 35 миль/ч (56 км/ч) в спортивном режиме.
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