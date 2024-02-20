Пожарные тушили Lada Priora в Кудрово. Их ждала жуткая находка
В ходе проверки полицейские установили личность погибшего – в автомобиле сгорел 24-летний местный житель. Lada Priora принадлежит его 47-летнему отцу. В салоне машины каким-то чудом уцелели ксерокопия паспорта и личные вещи. Причина возгорания по-прежнему не установлена. Назначены экспертизы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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14.02.2024, 14:20
Названы 9 подержанных автомобилей, которые легче всего продать. Сколько они стоят
Эксперты Авто.ру изучили данные основных автомобильных классифайдов за январь 2024 года и выяснили, какие подержанные автомобили разбирают, как горячие пирожки, а какие – владельцы не могут продать месяцами.Читать далее
-
14.12.2023, 16:56
Названы самые востребованные подержанные бюджетные автомобили 2023 года
Эксперты сервиса Автотека проанализировали запросы по истории эксплуатации автомобилей с двигателями от 1,0 до 1,6 литра, сделанные пользователями в течение всего 2023 года, и назвали безусловных лидеров сегмента.Читать далее
-
30.11.2023, 10:06
Эксперты подсчитали, сколько сейчас придется копить на «Приору» и Ford Focus (и где это сделать быстрее)
Машины в России дорожают быстрее, чем растут зарплаты. Даже на сильно подержанную отечественную машину придется копить не один месяц. Но в разных российских регионах разный уровень зарплат, поэтому пока одни копят на Lada Priora, другие могут замахнуться и на Ford Focus.Читать далее
-
05.10.2023, 12:35
В Оренбурге продают почти нулевую Lada Priora за 1 млн рублей
В Оренбурге нашлась очередная капсула времени. Здесь выставили на продажу темно-зеленую Lada Priora 2007 года выпуска с минимальным пробегом. Автомобиль 16 лет простоял в отапливаемом гараже и находится в идеальном состоянии.Читать далее
-
14.09.2023, 16:05
В Мурманской области в ДТП с бетономешалкой погибли четыре человека
Полицейские Мурманской области рассказали об обстоятельствах смертельной аварии на трассе Р-21 «Кола». Автомобиль Lada Priora столкнулся бетономешалкой, двигавшейся во встречном направлении.Читать далее
-
23.08.2023, 07:13
Еще четверо погибли в лобовом столкновении двух автомобилей Lada на трассе «Каспий»
Смертельное ДТП произошло вечером во вторник, 22 августа, на 383-м километре трассы Р-22 «Каспий». Лоб в лоб столкнулись Lada Granta и Lada Priora. Четыре человека погибли, еще пятеро ранены.Читать далее
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