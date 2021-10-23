Проводили сына в армию: почему угнанная «Лада Самара» угодила в кювет
Фото: пресс-служба УМВД по Саратовской области
Это такой 60-тысячный городок в Саратовской области, на берегу матушки-Волги. Местные ребята так «наотмечались», что пришлось иметь дело с законом. Как рассказали в региональном ГУ МВД, 20 октября текущего года в отдел полиции поступило сообщение о совершенном ДТП у села Ключи.
Прибыв на место, наряд ДПС ГИБДД увидел в кювете ВАЗ-21099. Быстро определили водителя, неумело управлявшего легковушкой – им оказался ранее судимый 18-летний парень.
Как водится, документов на автомобиль у него не оказалось, а сама «девяносто девятая» зарегистрирована совершенно на другого человека. Стражи порядка позвонили «по адресу», выяснилось, что компания молодых людей находилась у него в гостях, где торжественно и с размахом провожала сына в армию.
Подозреваемый в происшествии подпил, посчитал, что ему чего-то не хватает для полного счастья, никого не предупредив, взял ключи от «Лады» и поехал на ней куда пьяные глаза глядят. Дальше вам известно…
Отойдя от спиртового кумара, законный владелец ВАЗ-201099 написал заявление об угоне ТС в полицию. Теперь расследуется сразу 2 уголовных дела – по статьям «Угон» и «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».
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