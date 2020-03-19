19 марта 2020, 23:35
Психологи рассказали, кто больше всего пострадает от коронавируса
- 1226
- 0
Фото: rbc.ru
Информационное пространство переполнено коронавирусом. Новости о количестве зараженных больше напоминают сводки с театра военных действий. Ежеминутно звучащие призывы не поддаваться панике способны свести с ума любого. Психологи рассказали, кому при пандемии приходится труднее всех.
Фото: ruptly.tv
Ранее мы писали
Таким абсолютно пустым увидел наш корреспондент платформенную часть Московского железнодорожного вокзала в ...Читать далее
В России на сегодняшний день подтверждено 199 случаев заражения. Микробиологи рекомендуют говорить «всего 199», но журналисты предпочитают «уже 199». Паника нарастает. В зоне риска оказываются люди, которые патологически боятся бактерий и болезней. Они и в обычной жизни не выходят на улицу без перчаток, тщательно моют руки и содержат свое жилище в стерильной чистоте. В психологии этот феномен называют верминофобией.
Информационное распространение коронавируса и тотального карантина способно буквально свести таких людей с ума. Как рассказал в интервью порталу Nation News клинический психолог и писатель Михаил Хорс, люди с фобией заражения больше всех страдают из-за коронавируса. В основе их страха лежит запрос на тотальный контроль реальности. Такой человек требует от себя сверхкачеств и не может принять мир таким, каков он есть. Больше вреда в данном случае наносит не сам коронавирус, а постоянный страх, который испытывает человек. Очень важно это осознать и перестать беспокоиться о вещах, которые мы не в состоянии контролировать. Кроме того, Михаил Хорс убежден, что в каком-то смысле пандемия отразится на мире положительным образом — люди перестанут верить СМИ и блогерам, ищущим трафика и внимания любой ценой.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Секонд-тест Audi Q5 Hybrid quattro: не сошлись характерами
18.03.2020, 04:44
Тест-драйв Cadillac XT6: Цезарю цезарево
16.03.2020, 00:26
Тест-драйв Ford F-150 SVT Raptor: разбудить ген богатыря
02.03.2020, 02:36
Тест-драйв Audi A6 Avant: барьер неизвестности
21.02.2020, 00:46
Зимний тест-драйв Renault Arkana: коньки подпевают, звеня
14.02.2020, 09:59
Шины Cordiant Comfort 2: успеть оттормозиться в воде
31.01.2020, 12:42
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Секонд-тест Audi Q5 Hybrid quattro: не сошлись характерами
18.03.2020, 04:44
Тест-драйв Cadillac XT6: Цезарю цезарево
16.03.2020, 00:26
Тест-драйв Ford F-150 SVT Raptor: разбудить ген богатыря
02.03.2020, 02:36
Тест-драйв Audi A6 Avant: барьер неизвестности
21.02.2020, 00:46
Зимний тест-драйв Renault Arkana: коньки подпевают, звеня
14.02.2020, 09:59
Шины Cordiant Comfort 2: успеть оттормозиться в воде
31.01.2020, 12:42
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
ПОМОГИТЕ-НАЙТИ-КПП-ДЕРВЕЙС-АВРОРУ
Я просто не понимаю за что мы платим такие суммы, если у нас нет дорог по ктороым можно передвигаться без риска. Да и не важно сколько л.с. у тебя под капотом, всеравно ты вынужден соблюдать скоростной режим и дороги все разбитые. Остается только пересесть на велосипеды. В Москве, Чечне, Ингушетии за ...
Ребят, мне одному это одно место напоминает или нет? Не, конечно, можно представить, что это яблоко... Но чего-то не туда они идут, не туда. Дизайнера на мыло. Действительно бобер какой-то, а хищный спортивный автомобиль
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве