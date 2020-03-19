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19 марта 2020, 23:35

Психологи рассказали, кто больше всего пострадает от коронавируса

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Фото: rbc.ru
Информационное пространство переполнено коронавирусом. Новости о количестве зараженных больше напоминают сводки с театра военных действий. Ежеминутно звучащие призывы не поддаваться панике способны свести с ума любого. Психологи рассказали, кому при пандемии приходится труднее всех.
Психологи рассказали кто больше всего пострадает от коронавируса

Фото: ruptly.tv

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Многие школы и ВУЗы распустили учащихся по домам, а работодатели перевели сотрудников на удаленную работу. Отменены сотни культурных мероприятий, опустели вокзалы и рестораны. Повышенная активность наблюдается лишь в продуктовых магазинах, люди запасаются едой перед апокалипсисом. Половина каждого выпуска новостей посвящена теме коронавируса. Созданы сайты, позволяющие буквально в режиме реального времени отслеживать статистику по зараженным-погибшим-выздоровевшим во всем мире.

В России на сегодняшний день подтверждено 199 случаев заражения. Микробиологи рекомендуют говорить «всего 199», но журналисты предпочитают «уже 199». Паника нарастает. В зоне риска оказываются люди, которые патологически боятся бактерий и болезней. Они и в обычной жизни не выходят на улицу без перчаток, тщательно моют руки и содержат свое жилище в стерильной чистоте. В психологии этот феномен называют верминофобией.

Информационное распространение коронавируса и тотального карантина способно буквально свести таких людей с ума. Как рассказал в интервью порталу Nation News клинический психолог и писатель Михаил Хорс, люди с фобией заражения больше всех страдают из-за коронавируса. В основе их страха лежит запрос на тотальный контроль реальности. Такой человек требует от себя сверхкачеств и не может принять мир таким, каков он есть. Больше вреда в данном случае наносит не сам коронавирус, а постоянный страх, который испытывает человек. Очень важно это осознать и перестать беспокоиться о вещах, которые мы не в состоянии контролировать. Кроме того, Михаил Хорс убежден, что в каком-то смысле пандемия отразится на мире положительным образом — люди перестанут верить СМИ и блогерам, ищущим трафика и внимания любой ценой.

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Психологи рассказали, кто больше всего пострадает от коронавируса
{{material_129361}}Многие школы и ВУЗы распустили учащихся по домам, а работодатели перевели сотрудников на удаленную работу. Отменены сотни культурных мероприятий, опустели вокзалы и рестораны. Повышенная активность наблюдается лишь в продуктовых магазинах, люди запасаются едой перед апокалипсисом. Половина каждого выпуска новостей посвящена теме коронавируса. Созданы сайты, позволяющие буквально в режиме реального времени отслеживать статистику по зараженным-погибшим-выздоровевшим во всем мире.В России на сегодняшний день подтверждено 199 случаев заражения. Микробиологи рекомендуют говорить «всего 199», но журналисты предпочитают «уже 199». Паника нарастает. В зоне риска оказываются люди, которые патологически боятся бактерий и болезней. Они и в обычной жизни не выходят на улицу без перчаток, тщательно моют руки и содержат свое жилище в стерильной чистоте. В психологии этот феномен называют верминофобией.Информационное распространение коронавируса и тотального карантина способно буквально свести таких людей с ума. Как рассказал в интервью порталу Nation News клинический психолог и писатель Михаил Хорс, люди с фобией заражения больше всех страдают из-за коронавируса. В основе их страха лежит запрос на тотальный контроль реальности. Такой человек требует от себя сверхкачеств и не может принять мир таким, каков он есть. Больше вреда в данном случае наносит не сам коронавирус, а постоянный страх, который испытывает человек. Очень важно это осознать и перестать беспокоиться о вещах, которые мы не в состоянии контролировать. Кроме того, Михаил Хорс убежден, что в каком-то смысле пандемия отразится на мире положительным образом — люди перестанут верить СМИ и блогерам, ищущим трафика и внимания любой ценой.
2020-03-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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