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19 марта 2020, 21:32

В связи с коронавирусом опустели платформы Московского вокзала

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Фото пользователя 110km.ru
Таким абсолютно пустым увидел наш корреспондент платформенную часть Московского железнодорожного вокзала в эти дни. Как видно на снимках, ни встречающих, ни праздно шатающихся на в зоне прибытия поездов пассажиров нет.
В связи с коронавирусом опустели платформы Московского вокзала

Фото пользователя 110km.ru

В связи с коронавирусом опустели платформы Московского вокзала

Фото пользователя 110km.ru

В связи с коронавирусом опустели платформы Московского вокзала

Фото пользователя 110km.ru

В связи с коронавирусом опустели платформы Московского вокзала

Фото пользователя 110km.ru

В связи с коронавирусом опустели платформы Московского вокзала
В связи с коронавирусом опустели платформы Московского вокзала
В связи с коронавирусом опустели платформы Московского вокзала
В связи с коронавирусом опустели платформы Московского вокзала

Сначала я обратил внимание на не слишком большой поток входящих на вокзал со стороны пл. Восстания. Там, где наши сумки проезжают по ленте сквозь автоматический сканер, практически безлюдно – всего 2-3 человека.
На платформах - что в «сапсановских», что обслуживающих пригородные электрички - тишина. Всего 2-3 наряда полиции да парочка мужичков с цветами, явно встречающих своих дам. 

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Нет и жителей Поднебесной, которые составляют основу туристического потока в наш город на протяжении последних лет. В Сети даже отпускают шутки по этому поводу:  Николай Мирошниченко: «Китайцы все спрятались на Васильевском острове». Владимир Кошарев: «И что? Они учатся в Горном и домой не ездили».

В зале ожидания, том самом, где в нулевые шла ярая борьба за право отстоять бюст Петра I, сидячие места заняты не в полном объеме. В воздухе непривычная тишина, практически никакой суеты. Все непривычно, все, как поет Лоза, «не так».

Следим за ситуацией…


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В связи с коронавирусом опустели платформы Московского вокзала
Сначала я обратил внимание на не слишком большой поток входящих на вокзал со стороны пл. Восстания. Там, где наши сумки проезжают по ленте сквозь автоматический сканер, практически безлюдно – всего 2-3 человека. На платформах - что в «сапсановских», что обслуживающих пригородные электрички - тишина. Всего 2-3 наряда полиции да парочка мужичков с цветами, явно встречающих своих дам.  {{material_129194}} Прибывший, как всегда, четко по означенному времени «Сапсан» оперативно «выплеснул» из своего «чрева» пассажирскую массу, а по ее количеству стало понятно, что вагоны загружены максимум наполовину. Нет и жителей Поднебесной, которые составляют основу туристического потока в наш город на протяжении последних лет. В Сети даже отпускают шутки по этому поводу:  Николай Мирошниченко: «Китайцы все спрятались на Васильевском острове». Владимир Кошарев: «И что? Они учатся в Горном и домой не ездили».В зале ожидания, том самом, где в нулевые шла ярая борьба за право отстоять бюст Петра I, сидячие места заняты не в полном объеме. В воздухе непривычная тишина, практически никакой суеты. Все непривычно, все, как поет Лоза, «не так».Следим за ситуацией…
2020-03-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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