В связи с коронавирусом опустели платформы Московского вокзала
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Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Сначала я обратил внимание на не слишком большой поток входящих на вокзал со стороны пл. Восстания. Там, где наши сумки проезжают по ленте сквозь автоматический сканер, практически безлюдно – всего 2-3 человека.
На платформах - что в «сапсановских», что обслуживающих пригородные электрички - тишина. Всего 2-3 наряда полиции да парочка мужичков с цветами, явно встречающих своих дам.
Нет и жителей Поднебесной, которые составляют основу туристического потока в наш город на протяжении последних лет. В Сети даже отпускают шутки по этому поводу: Николай Мирошниченко: «Китайцы все спрятались на Васильевском острове». Владимир Кошарев: «И что? Они учатся в Горном и домой не ездили».
В зале ожидания, том самом, где в нулевые шла ярая борьба за право отстоять бюст Петра I, сидячие места заняты не в полном объеме. В воздухе непривычная тишина, практически никакой суеты. Все непривычно, все, как поет Лоза, «не так».
Следим за ситуацией…
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