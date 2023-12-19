Range Rover стал самым угоняемым автомобилем: страдают звезды футбола и простые обыватели
Система бесключевого доступа позволяет открывать автомобиль и заводить двигатель, просто имея ключ в кармане. Это упрощает жизнь не только автовладельцам, но и преступникам. Усилитель пересылает сигнал от штатного ключа на передатчик, который превращается в виртуальный ключ и заставляет машину думать, что настоящий ключ находится поблизости. С его помощью угонщики открывают автомобиль, заводят мотор и уезжают без лишних хлопот.
Цены на подержанные Range Rover пошли вниз. Автомобиль, который еще два года назад стоил больше 100 тысяч фунтов стерлингов, теперь можно продать лишь за 45 тысяч. При этом страховые компании устанавливают заградительные тарифы и предлагают застраховать такой автомобиль за 48 тысяч фунтов, сообщает Bloomberg.
Тем временем компания JLR заявила, что улучшила систему бесключевого доступа в новых автомобилях, выпущенных с 2022 года. Теперь они защищены гораздо лучше. Также компания разработала специальную программу страхования и предлагает владельцам Range Rover приобрести полис всего за 200 фунтов в месяц.
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01.12.2023, 08:31
Роскошные новенькие Range Rover отзывают из-за фатальной утечки масла
Компания JLR объявила об отзыве более 1500 внедорожников Range Rover, оснащенных 4,4-литровым двигателем V8. Из-за плохо закрепленных шлангов практически все масло может быстро оказаться на дороге.Читать далее
-
07.09.2023, 00:06
Ноэлю Галлахеру запретили полгода садиться за руль автомобиля, хотя прав у него никогда не было
В Великобритании произошла занятная юридическая коллизия. Звезду Oasis, 56-летнего Ноэля Галлахера суд на полгода отстранил от управления автомобилем, хотя прав у него никогда не было и на своем роскошном Range Rover он ездит только с шофером.Читать далее
-
01.09.2023, 09:52
В рейтинге самых угоняемых автомобилей лидируют вовсе не Kia c Hyundai
В США уже больше года развивается скандал вокруг уязвимых для угонщиков автомобилей Kia и Hyundai. Но, как выяснилось, в процентном отношении к общему объему автопарка, корейские машины угоняют не так уж часто.Читать далее
-
26.07.2023, 07:34
С аукциона продали Land Rover королевы Елизаветы II (но это не точно)
На британском аукционе Historics Auctioneers ушел с молотка уникальный внедорожник Range Rover 2004 года выпуска, который, как предполагают, первоначально был изготовлен подразделением Special Vehicle Operations (SVO) специально для королевы Елизаветы II.Читать далее
-
30.05.2023, 10:39
Взгляните на милый гибрид Jaguar E-Type и Range Rover за 1,95 млн рублей
На продажу выставили уникальный полноприводный родстер Jaguar E-Type 4x4 Monster с рамным шасси от Range Rover 1984 года выпуска и внушительным 3,5-литровым мотором V8.Читать далее
-
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Компания Land Rover представила обновленный внедорожник Range Rover, который в версии SV обзавелся мощным двигателем BMW, форсированным до 615 лошадиных сил и 750 Нм пикового крутящего момента.Читать далее
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