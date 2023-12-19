Range Rover стал самым угоняемым автомобилем: страдают звезды футбола и простые обыватели

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С 2021 по 2022 год число угнанных Range Rover выросло в Британии на 47%. За 12 месяцев до марта 2023 года было украдено 924 единиц на 100 тысяч автомобилей. Причина столь повышенного спроса в криминальной среде – внушительная цена внедорожника в сочетании с уязвимой системой бесключевого доступа. Обычно преступники работают в паре. Один стоит у автомобиля с передатчиком, а второй подходит с усилителем сигнала штатного ключа к двери дома. Как правило, автовладельцы бросают ключи от машины на столик у входной двери или оставляют в кармане куртки, которая висит тут же на вешалке.

Система бесключевого доступа позволяет открывать автомобиль и заводить двигатель, просто имея ключ в кармане. Это упрощает жизнь не только автовладельцам, но и преступникам. Усилитель пересылает сигнал от штатного ключа на передатчик, который превращается в виртуальный ключ и заставляет машину думать, что настоящий ключ находится поблизости. С его помощью угонщики открывают автомобиль, заводят мотор и уезжают без лишних хлопот.

Фото: JLR

Цены на подержанные Range Rover пошли вниз. Автомобиль, который еще два года назад стоил больше 100 тысяч фунтов стерлингов, теперь можно продать лишь за 45 тысяч. При этом страховые компании устанавливают заградительные тарифы и предлагают застраховать такой автомобиль за 48 тысяч фунтов, сообщает Bloomberg.

Тем временем компания JLR заявила, что улучшила систему бесключевого доступа в новых автомобилях, выпущенных с 2022 года. Теперь они защищены гораздо лучше. Также компания разработала специальную программу страхования и предлагает владельцам Range Rover приобрести полис всего за 200 фунтов в месяц.

Упомянутые модели: Land Rover Range Rover

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