Роскошные новенькие Range Rover отзывают из-за фатальной утечки масла
Компания JLR впервые узнала о потенциальной проблеме 24 октября, когда обнаружила на своем заводе незакрепленный шланг масляного радиатора на одном из двигателей V8. Производитель немедленно инициировал приказ об остановке конвейера и начал расследование проблемы. Решение об отзыве было принято 16 ноября. К счастью, пока Jaguar Land Rover не получал никаких сообщений об авариях, травмах или пожарах, связанных с данной неисправностью.
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07.09.2023, 00:06
Ноэлю Галлахеру запретили полгода садиться за руль автомобиля, хотя прав у него никогда не было
В Великобритании произошла занятная юридическая коллизия. Звезду Oasis, 56-летнего Ноэля Галлахера суд на полгода отстранил от управления автомобилем, хотя прав у него никогда не было и на своем роскошном Range Rover он ездит только с шофером.Читать далее
-
01.09.2023, 09:52
В рейтинге самых угоняемых автомобилей лидируют вовсе не Kia c Hyundai
В США уже больше года развивается скандал вокруг уязвимых для угонщиков автомобилей Kia и Hyundai. Но, как выяснилось, в процентном отношении к общему объему автопарка, корейские машины угоняют не так уж часто.Читать далее
-
26.07.2023, 07:34
С аукциона продали Land Rover королевы Елизаветы II (но это не точно)
На британском аукционе Historics Auctioneers ушел с молотка уникальный внедорожник Range Rover 2004 года выпуска, который, как предполагают, первоначально был изготовлен подразделением Special Vehicle Operations (SVO) специально для королевы Елизаветы II.Читать далее
-
30.05.2023, 10:39
Взгляните на милый гибрид Jaguar E-Type и Range Rover за 1,95 млн рублей
На продажу выставили уникальный полноприводный родстер Jaguar E-Type 4x4 Monster с рамным шасси от Range Rover 1984 года выпуска и внушительным 3,5-литровым мотором V8.Читать далее
-
17.05.2023, 08:14
Новый роскошный Range Rover SV 2024 модельного года: 615 «лошадей» и люксовый комфорт
Компания Land Rover представила обновленный внедорожник Range Rover, который в версии SV обзавелся мощным двигателем BMW, форсированным до 615 лошадиных сил и 750 Нм пикового крутящего момента.Читать далее
-
16.02.2023, 09:53
Угоны Ford Fiesta и Range Rover подскочили в 1,5 раза
Самыми угоняемым иномарками в 2022 году в России стали Hyundai и Kia, при этом существенного числа угонов, вопреки предостережениям страховых компаний, не наблюдалось. Намного хуже обстоят дела в Великобритании.Читать далее
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