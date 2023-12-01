Роскошные новенькие Range Rover отзывают из-за фатальной утечки масла

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Причиной отзыва люксовых Range Rover стал дефект сборки. С 4 сентября по 10 октября 2023 года на заводе в Солихалле (Великобритания) использовали не те шланги масляного радиатора. Они имеют недостаточное зацепление резьбы и в один не самый прекрасный для владельца Range Rover момент могут просто сорваться, а масло – вытечь из радиатора на дорогу. Плюс ко всему, разлитое на дороге масло может спровоцировать ДТП.

Компания JLR впервые узнала о потенциальной проблеме 24 октября, когда обнаружила на своем заводе незакрепленный шланг масляного радиатора на одном из двигателей V8. Производитель немедленно инициировал приказ об остановке конвейера и начал расследование проблемы. Решение об отзыве было принято 16 ноября. К счастью, пока Jaguar Land Rover не получал никаких сообщений об авариях, травмах или пожарах, связанных с данной неисправностью.

Упомянутые модели: Land Rover Range Rover

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