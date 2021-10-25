Renault начала собирать в Узбекистане кроссоверы из российских машинокомплектов
В Узбекистане на прошлой неделе началась сборка моделей французского бренда Renault. Первыми стали популярные кроссоверы Renault Arkana и Renault Kaptur. Проект реализован с местным заводом ADM-Jizzakh, сотрудники которого проходили специальное обучение и корпоративную сертификацию на московском предприятии.
Модели будут собирать в трех комплектациях: базовая LIFE оснащена бензиновым двигателем объемом 1,6 литра мощностью 114 л.с. с механической 5-ступенчатой коробкой передач и передним приводом; версия DRIVE и топовая STYLE идут с тем же мотором, только он работает в паре с CVT X-Tronic.
«Рынок Узбекистана является одним из наиболее привлекательных для развития Renault на территории СНГ», — заявил глава Renault в России и СНГ Николя Мор.
- 1 745 000 РRenault Kaptur 2020 в Москве
- 1 425 000 РRenault Kaptur 2019 в Москве
- 1 016 400 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 1 458 000 РRenault Arkana 2019 в Москве
- 1 840 000 РRenault Arkana 2019 в Москве
- 1 745 000 РRenault Arkana 2019 в Москве
- 1 470 000 РRenault Kaptur 2019 в Москве
- 1 240 000 РRenault Kaptur 2018 в Москве
- 1 090 000 РRenault Kaptur 2018 в Москве
- 1 199 000 РRenault Kaptur 2017 в Москве
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