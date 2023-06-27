Названы автомобили, которые чаще других не подлежат в России восстановлению после ДТП
Второе место досталось значительно более дорогому кроссоверу премиум-класса Mercedes-Benz GLE (1%). На третьем месте расположился корейский седан Hyundai Solaris (0,76%). Далее следуют кроссоверы Mitsubishi Outlander (0,75%) и Kia Sorento (0,71%), а также лифтбек Skoda Rapid (0,63%). Одинаковые цифры рейтинга получили Nissan Qashqai, Mazda CX-5 и Renault Logan (0,58%). Замыкает десятку французский кроссовер Renault Kaptur (0,45%). Помимо ДТП наиболее распространенными причинами полной гибели автомобиля становятся стихийные бедствия и возгорания.
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26.05.2023, 07:45
Страховщики рассказали, где в России чаще всего угоняют автомобили
Эксперты страховой компании «Согласие» изучили данные об угонах автомобилей, застрахованных по КАСКО и назвали самые «криминальные» регионы России. Первое место досталось вовсе не Москве и не Санкт-Петербургу.Читать далее
-
22.05.2023, 14:46
Корпоративные автопарки стали чаще закупать подержанные машины
На фоне сокращения корпоративных продаж новых легковых автомобилей в первые четыре месяца 2023 года выросли продажи подержанных. Лидерами роста стали Volkswagen, Skoda и Nissan.Читать далее
-
29.06.2023, 07:38
Нехватка дальнобойщиков докатилась и до России
Руководители крупнейших отечественных логистических компаний пожаловались на дефицит кадров. Нехватка водителей грузовиков массой свыше 3,5 тонны достигает 21%. Особенно остро проблема стоит для межрегиональных перевозок. Решить ее помогут изменения в законодательстве.Читать далее
-
29.06.2023, 07:08
5 пикапов разбили на краш-тесте: все очень грустно (видео)
Эксперты американского Страхового института дорожной безопасности (IIHS) провели краш-тесты пяти популярных среднеразмерных пикапов. Из них только одна модель получила удовлетворительные оценки за безопасность.Читать далее
-
29.06.2023, 06:54
Начинающим водителям запретят ездить на автомобилях мощностью свыше 95 л.с.
В Италии уже действуют жесткие ограничения на полномочия молодых водителей, но законодатели хотят пойти дальше. Они предлагают запретить новичкам садиться за руль мощных автомобилей.Читать далее
-
28.06.2023, 23:02
В Тольятти разработали боевой внедорожник: видео
Тольяттинское тюнинг-ателье F-Design, специализирующееся на доработке внедорожников, представило новый проект – брутальный армейский автомобиль «Нива Арта» на базе классической трехдверной Lada Niva Legend.Читать далее
-
28.06.2023, 15:50
В России стартовали продажи нового кроссовера Ford: сколько он стоит?
Российские дилеры привезли в страну по схеме параллельного импорта доселе незнакомую отечественным автолюбителям модель – компактный кроссовер Ford Territory, сопоставимый по габаритам с Vokswagen Tiguan.Читать далее
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