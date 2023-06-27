Названы автомобили, которые чаще других не подлежат в России восстановлению после ДТП

Ранее мы писали Почему электрокары тоталят даже после небольшого ДТП Электромобили часто рекламируются как более надежные из-за отсутствия движущихся частей по сравнению с автомобилями ... Читать далее

Как рассказал директор департамента андеррайтинга и управления продуктами страховой компании «Согласие» Павел Нефедов в интервью РИА Новости , чаще всего конструктивно погибшими признают в России Volkswagen Polo. К таким выводам аналитики пришли на основе данных о страховых случаях по КАСКО в 2023 году. Напомним, в «тотал» автомобили списывают после аварии, когда их ремонт представляется слишком дорогим и нецелесообразным. Страховщику дешевле оказывается выплатить страховую сумму, которая в случае старых и недорогих автомобилей обычно невелика. По статистике СК «Согласие», частота конструктивной гибели Volkswagen Polo составила в 2023 году 1,34%, это больше, чем у остальных моделей.

Второе место досталось значительно более дорогому кроссоверу премиум-класса Mercedes-Benz GLE (1%). На третьем месте расположился корейский седан Hyundai Solaris (0,76%). Далее следуют кроссоверы Mitsubishi Outlander (0,75%) и Kia Sorento (0,71%), а также лифтбек Skoda Rapid (0,63%). Одинаковые цифры рейтинга получили Nissan Qashqai, Mazda CX-5 и Renault Logan (0,58%). Замыкает десятку французский кроссовер Renault Kaptur (0,45%). Помимо ДТП наиболее распространенными причинами полной гибели автомобиля становятся стихийные бедствия и возгорания.

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