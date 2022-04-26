Родители заступились за нетрезвого учителя, попавшего в ДТП на машине со своими учениками
Фото: e1.ru
Автомобиль каршеринга учитель арендовал по своему аккаунту. По словам очевидцев, в момент ДТП за рулем сидел старшеклассник, но учитель решил взять вину на себя. Экспертиза показала у него в крови 0,6 промилле алкоголя.
Ученики школы, где преподавал Даниил Амосов, и их родители встали на его сторону. Они утверждают, что он прекрасный учитель, всегда искренне интересовался жизнью детей, интересно вел уроки и прививал любовь к своему предмету. Но каждый человек может совершить ошибку. Кроме того, авария произошла вне школьного мероприятия, вне школы и в нерабочий день. Но большинство жителей Екатеринбурга настроено против такого безответственного преподавателя: «А если бы это ваша дочь пострадала? Если бы насмерть разбилась с хорошим и добрым учителем?»
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