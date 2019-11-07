7 ноября 2019, 23:32
Родстер «Крым» отправился в автопробег по России
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Фото: www.vk.com/crimea_roadster
Родстер «Крым» - экспериментальный проект студентов и аспирантов МГТУ имени Баумана. Прототип построен на базе Lada Kalina со 106-сильным двигателем и 5-ступенчатой МКПП. Сейчас автомобиль отправился в тестовый пробег по трем городам центральной России.
Фото: www.vk.com/crimea_roadster
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В основу родстера легли агрегаты Lada Kalina. Он получил 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 106 л.с. и 5-ступенчатую механическую коробку передач. В дальнейшем родстер могут оснастить 140-сильным мотором и автоматической КПП. Цель проекта – создать недорогой спортивный молодежный автомобиль, полностью собранный из российских комплектующих. Ориентировочная цена будущего серийного родстера составляет порядка 650 000 рублей в ценах 2019 года.
В настоящее время родстер «Крым» отправился в тестовый пробег по трем российским городам. Команда проекта уже посетила Ярославль и Нижний Новгород. На очереди – Владимир. По итогам испытаний будут выявлены слабые места, которые учтут при постройке третьего прототипа, удовлетворяющего всем требованиям безопасности и оптимизированного к серийному производству.
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Владею калиной универсал 2011 г.вып. два месяца., пробег чуть более 60 тыс.км. Это мой первый автомобиль. Сразу после покупки поменяли передние колодки, естественно, масло, фильтры. Электроусилитель сразу не понравился, как-то странно вела себя машина на дороге. Отключили и радуемся жизни. Гремит задняя ...
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С уважением отношусь к Toyote. Надежная машина, без "фокусов"!
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