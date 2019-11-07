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7 ноября 2019, 23:32

Родстер «Крым» отправился в автопробег по России

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Фото: www.vk.com/crimea_roadster
Родстер «Крым» - экспериментальный проект студентов и аспирантов МГТУ имени Баумана. Прототип построен на базе Lada Kalina со 106-сильным двигателем и 5-ступенчатой МКПП. Сейчас автомобиль отправился в тестовый пробег по трем городам центральной России.
Родстер Крым отправился в автопробег по России

Фото: www.vk.com/crimea_roadster

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Нынешний вариант – второй по счету. В нем были учтены замечания по работе подвески и трансмиссии, а также некоторые конструктивные недостатки, выявленные в ходе испытаний первого прототипа. Габаритные размеры «Крыма»: длина – 3 905 мм, ширина – 1 679 мм, высота – 1 217 мм, колесная база равна 2 470 мм. 

В основу родстера легли агрегаты Lada Kalina. Он получил 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 106 л.с. и 5-ступенчатую механическую коробку передач. В дальнейшем родстер могут оснастить 140-сильным мотором и автоматической КПП. Цель проекта – создать недорогой спортивный молодежный автомобиль, полностью собранный из российских комплектующих. Ориентировочная цена будущего серийного родстера составляет порядка 650 000 рублей в ценах 2019 года.

В настоящее время родстер «Крым» отправился в тестовый пробег по трем российским городам. Команда проекта уже посетила Ярославль и Нижний Новгород. На очереди – Владимир. По итогам испытаний будут выявлены слабые места, которые учтут при постройке третьего прототипа, удовлетворяющего всем требованиям безопасности и оптимизированного к серийному производству.

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Отзывы по теме
Форум ВАЗ Kalina седан
Владею калиной универсал 2011 г.вып. два месяца., пробег чуть более 60 тыс.км. Это мой первый автомобиль. Сразу после покупки поменяли передние колодки, естественно, масло, фильтры. Электроусилитель сразу не понравился, как-то странно вела себя машина на дороге. Отключили и радуемся жизни. Гремит задняя ...
Плюшка
Lada Kalina превратили в беспилотный катафалк
Они там в своем уме?Почему именно катафалк?
Евген
Самые популярные универсалы на вторичном авторынке
С уважением отношусь к Toyote. Надежная машина, без "фокусов"!
Виктор
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Родстер «Крым» отправился в автопробег по России
{{material_126145}}Нынешний вариант – второй по счету. В нем были учтены замечания по работе подвески и трансмиссии, а также некоторые конструктивные недостатки, выявленные в ходе испытаний первого прототипа. Габаритные размеры «Крыма»: длина – 3 905 мм, ширина – 1 679 мм, высота – 1 217 мм, колесная база равна 2 470 мм. В основу родстера легли агрегаты Lada Kalina. Он получил 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 106 л.с. и 5-ступенчатую механическую коробку передач. В дальнейшем родстер могут оснастить 140-сильным мотором и автоматической КПП. Цель проекта – создать недорогой спортивный молодежный автомобиль, полностью собранный из российских комплектующих. Ориентировочная цена будущего серийного родстера составляет порядка 650 000 рублей в ценах 2019 года.В настоящее время родстер «Крым» отправился в тестовый пробег по трем российским городам. Команда проекта уже посетила Ярославль и Нижний Новгород. На очереди – Владимир. По итогам испытаний будут выявлены слабые места, которые учтут при постройке третьего прототипа, удовлетворяющего всем требованиям безопасности и оптимизированного к серийному производству.
2019-11-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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