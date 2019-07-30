Российский футбольный союз получил новую партию автомобилей Volkswagen
- 591
- 0
Футбол в России самый массовый вид спорта, он же является традиционно значимым и для Volkswagen – концерн поддерживает сборные во многих странах мира под слоганом «Volkswagen. Заряжаем футболом». В преддверии Чемпионата Европы-2020 Volkswagen поддержит сборную России.
Михаил Семенихин, глава марки «Volkswagen Коммерческие автомобили» в России: Рады внести свой вклад в поддержку профессионального спорта. С гордостью передаем Российскому футбольному союзу автомобили для обеспечения мобильности и комфорта. Уверен, что наши автомобили справятся со всеми поставленными задачами на отлично».
Александр Алаев, генеральный секретарь Российского футбольного союза: «Очень приятно, что Volkswagen, как один из крупнейших брендов автомобильного рынка и создатель многих легендарных моделей, поддерживает национальную команду страны. Уверены, что это партнерство принесет для всех только положительные результаты».
В церемонии передачи автомобилей приняли участие легендарные футболисты – Никита Симонян и Алексей Смертин. Совместно с РФС планируется провести ряд спортивных мероприятий, направленных на популяризацию футбола в России: активности для болельщиков, мастер-классы знаменитых футболистов для детей, юношеский чемпионат по футболу Volkswagen Junior Masters, организация фан-зон болельщиков в официальных дилерских центрах марки, проведение конкурсов и специализированных тест-драйвов и др.
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве