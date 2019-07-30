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30 июля 2019, 05:17

Российский футбольный союз получил новую партию автомобилей Volkswagen

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На столичном стадионе «Лужники» прошла церемония передачи Российскому футбольному союзу 10 автомобилей Volkswagen моделей Touareg, Tiguan, Polo, Caravelle и Multivan. Событие было приурочено к 4-летию сотрудничества РФС с марками «Volkswagen Легковые автомобили» и «Volkswagen Коммерческие автомобили».
Российский футбольный союз получил новую партию автомобилей Volkswagen

Футбол в России самый массовый вид спорта, он же является традиционно значимым и для Volkswagen – концерн поддерживает сборные во многих странах мира под слоганом «Volkswagen. Заряжаем футболом». В преддверии Чемпионата Европы-2020 Volkswagen поддержит сборную России.

Отныне у национальной Федерации появилась возможность пользоваться новейшими автомобильными технологиями. Например, в Touareg R-Line установлены матричные светодиодные фары IQ.Light, система помощи при перестроениях Side Assist и система удержания в полосе Lane Assist, адаптивный круиз-контроль, а также система превентивной безопасности Pre Crash.
Томас Мильц, глава марки «Volkswagen Легковые автомобили» в России: «Мы рады передать партнерам из РФС наши технологичные автомобили. Уверены, что путь российских футболистов будет наполнен яркими событиями и эмоциями. Надеемся, что автомобили Volkswagen станут их верными спутниками на пути к победе».

Михаил Семенихин, глава марки «Volkswagen Коммерческие автомобили» в России: Рады внести свой вклад в поддержку профессионального спорта. С гордостью передаем Российскому футбольному союзу автомобили для обеспечения мобильности и комфорта. Уверен, что наши автомобили справятся со всеми поставленными задачами на отлично».

Александр Алаев, генеральный секретарь Российского футбольного союза: «Очень приятно, что Volkswagen, как один из крупнейших брендов автомобильного рынка и создатель многих легендарных моделей, поддерживает национальную команду страны. Уверены, что это партнерство принесет для всех только положительные результаты».

В церемонии передачи автомобилей приняли участие легендарные футболисты – Никита Симонян и Алексей Смертин. Совместно с РФС планируется провести ряд спортивных мероприятий, направленных на популяризацию футбола в России: активности для болельщиков, мастер-классы знаменитых футболистов для детей, юношеский чемпионат по футболу Volkswagen Junior Masters, организация фан-зон болельщиков в официальных дилерских центрах марки, проведение конкурсов и специализированных тест-драйвов и др.


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Российский футбольный союз получил новую партию автомобилей Volkswagen
Футбол в России самый массовый вид спорта, он же является традиционно значимым и для Volkswagen – концерн поддерживает сборные во многих странах мира под слоганом «Volkswagen. Заряжаем футболом». В преддверии Чемпионата Европы-2020 Volkswagen поддержит сборную России. {{photo_text_243}} Томас Мильц, глава марки «Volkswagen Легковые автомобили» в России: «Мы рады передать партнерам из РФС наши технологичные автомобили. Уверены, что путь российских футболистов будет наполнен яркими событиями и эмоциями. Надеемся, что автомобили Volkswagen станут их верными спутниками на пути к победе».Михаил Семенихин, глава марки «Volkswagen Коммерческие автомобили» в России: Рады внести свой вклад в поддержку профессионального спорта. С гордостью передаем Российскому футбольному союзу автомобили для обеспечения мобильности и комфорта. Уверен, что наши автомобили справятся со всеми поставленными задачами на отлично».Александр Алаев, генеральный секретарь Российского футбольного союза: «Очень приятно, что Volkswagen, как один из крупнейших брендов автомобильного рынка и создатель многих легендарных моделей, поддерживает национальную команду страны. Уверены, что это партнерство принесет для всех только положительные результаты».В церемонии передачи автомобилей приняли участие легендарные футболисты – Никита Симонян и Алексей Смертин. Совместно с РФС планируется провести ряд спортивных мероприятий, направленных на популяризацию футбола в России: активности для болельщиков, мастер-классы знаменитых футболистов для детей, юношеский чемпионат по футболу Volkswagen Junior Masters, организация фан-зон болельщиков в официальных дилерских центрах марки, проведение конкурсов и специализированных тест-драйвов и др.
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