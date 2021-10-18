С платной парковки аэропорта были похищены несколько очень дорогих машин
Владельцы автомобилей остаются в недоумении по сей день после недавней серии угонов автомобилей с платной парковки в международном аэропорту Орландо. Воры выбирали определенный тип двигателей, в итоге было похищено два Dodge Charger, Challenger и Jeep Grand Cherokee, оснащенные Hellcats.
Когда вы оставляете свой автомобиль на платной парковке аэропорта, вы можете рассчитывать на безопасность. Именно так думали владельцы четырех автомобилей, оснащенных легендарным 6,2-литровым двигателем Hellcat V8 с турбонаддувом мощностью 707 лошадиных сил.
В новостном репортаже местных СМИ много полезной информации, если бы её не омрачал факт угона. Репортеры описывают, что такое Hellcat, и дублируют некоторые звуки ревущего двигателя. Затем они передают слово владельцу украденного Dodge Challenger SRT Hellcat 2015 года Габриэлю Перес-Окана, который действительно понимает, почему Hellcats такие классные:
«Hellcat - это отдельная порода. Это 6.2 с огромным нагнетателем. Я хотел иметь машину, которая отражает самые чистые американские мускулы и современную форму, и Hellcat казался лучшим вариантом», - сказал он.
Джошуа Мурильо, владелец черно-красного Dodge Charger SRT Hellcat 2016 года выпуска, обнаружил, что его автомобиль угнали после того, как вернулся из отпуска, который провел в Канкуне.
К сожалению, аэропорты не единственное место, где могут украсть Hellcats. Например, дилерский центр в Мичигане потерял трех Hellcats. Jeep Grand Cherokee Trackhawk, взятый напрокат для прессы, изданием Hotcars также был украден.
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