10 июля 2019, 10:30

Самые крутые автомобили мировых звёзд спорта

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Когда ты звезда мирового спорта, вопрос денег для тебя не стоит остро. Поэтому можно позволить себе то, о чем простые смертные могут только мечтать. Например, роскошные быстрые автомобили.

Об автомобильных коллекциях спортсменов можно слагать легенды. У некоторых звёзд имеются целые автопарки шикарных спорткаров и люксовых моделей. Интересно, а у них вообще есть время кататься на всех этих машинах?

Maserati Gran Turismo

Maserati GranTurismo
405 л.с
Такого «итальянца» пару лет назад себе приобрел легендарный аргентинский футболист Лионель Месси. Отдал он за него 150 тыс. долларов, а еще несколько десятков тысяч потратил на тюнинг. В итоге Месси покатался на нем совсем недолго и выставил на продажу за 125 тыс. долларов. Вот такая убыточная математика.

Gran Turismo имеет под капотом 4,7-литровый атмосферный двигатель V8 с мощностью 454 л. с. и 520 Нм крутящего момента. Точно такой же силовой агрегат используется на Ferrari 360 Modena. Он функционирует в тандеме с 6-диапазонной роботизированной коробкой передач. Работа амортизаторов контролируется электроникой, что обеспечивает автомобилю уверенную езду.

Bentley Continental GT

Bentley Continental GT
От 6 л, 635 л.с
Новый от 14 290 000 до 16 490 000 Р
Отгадайте, кто может приобрести себе в автопарк такой автомобиль? Конечно, Серена Уильямс. Американская теннисистка играет в теннис также прекрасно, как Continental GT за 198 тыс. долларов покоряет дорогу.

Превосходную динамику обеспечивает 6-литровый W12 TSI, выдающий 635 л.с. и 900 Нм крутящего момента. Кроме того, недавно Bentley представила для своего автомобиля новый 32-клапанный мотор 4.0 V8 с двумя турбокомпрессорами. Он выдает 550 л.с. и 770 Нм крутящего момента. В отсутствии нагрузки четыре из восьми цилиндров автоматически отключаются и при необходимости вновь подключаются без видимого падения тяги и незаметно для водителя. Время переподключения не превышает 20 миллисекунд.

Bugatti La Voiture Noir

Bugatti Chiron
От 8 л, 1500 л.с
Самый дорогой в мире автомобиль приобрел…Криштиану Роналду! Впрочем, ничего удивительного, ведь гиперкар построили в единственном экземпляре специально по заказу спортсмена. Он, кстати, на тот момент уже обладал Bugatti – Chiron.

Что касается La Voiture Noir, то в его основе как раз лежит нынешний Chiron. Автомобиль оснащен тем же 8-литровым мотором W16 мощностью 1 500 л. с. и отличается уникальным кузовом, выполненным в духе исторической модели образца 1936 года. Суперкар спроектировали по мотивам Bugatti 57SC Atlantic, созданного сыном основателя марки Жаном Бугатти.

Porsche 911 S Cabriolet

Porsche 911
От 3 л, 450 л.с
Новый от 8 116 000 до 8 587 000 Р
Отгадать, кому принадлежит этот автомобиль – несложно. Мария Шарапова уже много лет является лицом Porsche, поэтому очевидно, что ее выбор пал на одну из самых ярких и динамичных машин бренда. А за такое не жалко отдать и 200 тыс. долларов.

В новой генерации модели инженеры усилили магниевый каркас мягкого верха и установили иной гидравлический механизм. Теперь процесс трансформации крыши занимает не более 12 секунд. Кстати, опустить и поднять крышу можно на скорости до 50 км/ч.

Автомобиль оснащен 3-литровым мотором с двойным наддувом, выдающим 450 л.с. и 530 Нм крутящего момента. Агрегат работает в паре с модернизированным 8-ступенчатым «роботом» PDK. Разгон до 100 км/ч занимает у открытой Carrera S 3,9 секунды.

Rolls-Royce Phantom Drophead

Rolls-Royce Phantom
От 6.7 л, 571 л.с
Этот породистый люксовый автомобиль словно специально был рожден для этого спортсмена. Дэвид Бэкхем заказ свой «Роллс» в Лос-Анджелесе и за короткое время владения заметно его доработал «под себя». Даже жаль, что футболист решил расстаться с машиной. Зато он выручил за нее не менее 390 тыс. долларов.

Флагманский седан британской марки имеет в своем арсенале 6,75-литровый турбированный двигатель V12. Он способен выдавать 571 л.с. и 900 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии выступает 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия ZF, способная переключать передачи, исходя из данных спутниковой навигации.

«Фантом» оснащается системой кругового обзора и ночного видения, адаптивным круиз-контролем, проекционным экраном, функцией предупреждения столкновений с возможностью распознавания пешеходов, системой контроля рядности движения. В салоне установлен мультимедийный комплекс с навигатором, 12,3-дюймовым дисплеем и точкой доступа Wi-Fi.

Lamborghini Murcielago LP640

Lamborghini Murcielago
От 6.5 л, 640/8000 л.с
Кубинский питчер Арольдис Чепмен отпраздновал победу в Мировой серии в Чикаго покупкой итальянского суперкара. Мощности и эксклюзивности стокового Murcielago LP640 спортсмену показалось недостаточно, поэтому MC Customs доработали автомобиль. В результате конечная стоимость машины составила полмиллиона долларов.

Модель оснащается V-образным 12-цилиндровым 6,5 -литровым двигателем мощностью 640 л. с. В штатном режиме полноприводная трансмиссия обеспечивает распределение крутящего момента по осям в соотношении 30:70. В случае необходимости тяговое усилие может быть реализовано только на колесах одной оси. Автомобиль разгоняется с места до 100 км/ч за 3,4 секунды.

Audi R8

Audi R8
От 5.2 л, 610 л.с
Новый 11 200 000 Р
Американский футболист Том Бреди предпочел вычурной роскоши быстрый спорткар R8 за (каких-то) 162 тыс. долларов. Скромно по сравнению с «коллегами». Тем не менее, его автомобиль в черном цвете выглядит очень стильно.

В прошлом году немецкий автопроизводитель обновил свое спортивное купе, в результате чего моторы стали мощнее. Так, отдача младшей версии R8 V10 теперь составляет 570 л.с. вместо прежних 540 л.с., а максимальный крутящий момент вырос с 540 до 550 Нм. Разгон до первой «сотни» занимает 3,4 секунды, максимальная скорость – 324 км/ч. Топовая модификация Audi R8 V10 performance после рестайлинга стала выдавать 620 л.с. и 580 Нм вместо прежних 610 л.с. и 560 Нм. С места до 100 км/ч такой суперкар разгоняется за 3,1 секунды, «максималка» – 331 км/ч.


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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Форум Bentley Continental GT
Хорошая машина, мне бы такую.
Nikita
Форум Audi R8
Видела на натуре.Сосед ездит.Летом. Восхищает аэродинамика и дизайн, уж про рык мотора 4л не говорю. ТОлько дорог бы к ней получше.Пока - не очень для РОссии. А так, - арабских кровей скакун...чистокровный. Ну, а к такому коню и конюха надо и конюшню. Стало быть так.
гаечка
Курс на лето: самые красивые кабриолеты
F-type помоему достоин и первого места) ) Самая стильная тачка из представленных, имхо! Тем более что речь про кабриолеты!) А уж как он едет, мм...) А еще крутая фишка - кнопка изменения звука выхлопа на дорогих версиях) ) и тогда уж точно все шеи посворачивают) )
Anton
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Самые крутые автомобили мировых звёзд спорта
Об автомобильных коллекциях спортсменов можно слагать легенды. У некоторых звёзд имеются целые автопарки шикарных спорткаров и люксовых моделей. Интересно, а у них вообще есть время кататься на всех этих машинах?Maserati Gran Turismo{{model_v2_1748}}Такого «итальянца» пару лет назад себе приобрел легендарный аргентинский футболист Лионель Месси. Отдал он за него 150 тыс. долларов, а еще несколько десятков тысяч потратил на тюнинг. В итоге Месси покатался на нем совсем недолго и выставил на продажу за 125 тыс. долларов. Вот такая убыточная математика.Gran Turismo имеет под капотом 4,7-литровый атмосферный двигатель V8 с мощностью 454 л. с. и 520 Нм крутящего момента. Точно такой же силовой агрегат используется на Ferrari 360 Modena. Он функционирует в тандеме с 6-диапазонной роботизированной коробкой передач. Работа амортизаторов контролируется электроникой, что обеспечивает автомобилю уверенную езду.Bentley Continental GT{{model_v2_1572}}Отгадайте, кто может приобрести себе в автопарк такой автомобиль? Конечно, Серена Уильямс. Американская теннисистка играет в теннис также прекрасно, как Continental GT за 198 тыс. долларов покоряет дорогу. Превосходную динамику обеспечивает 6-литровый W12 TSI, выдающий 635 л.с. и 900 Нм крутящего момента. Кроме того, недавно Bentley представила для своего автомобиля новый 32-клапанный мотор 4.0 V8 с двумя турбокомпрессорами. Он выдает 550 л.с. и 770 Нм крутящего момента. В отсутствии нагрузки четыре из восьми цилиндров автоматически отключаются и при необходимости вновь подключаются без видимого падения тяги и незаметно для водителя. Время переподключения не превышает 20 миллисекунд.Bugatti La Voiture Noir {{model_v2_6506}}Самый дорогой в мире автомобиль приобрел…Криштиану Роналду! Впрочем, ничего удивительного, ведь гиперкар построили в единственном экземпляре специально по заказу спортсмена. Он, кстати, на тот момент уже обладал Bugatti – Chiron.Что касается La Voiture Noir, то в его основе как раз лежит нынешний Chiron. Автомобиль оснащен тем же 8-литровым мотором W16 мощностью 1 500 л. с. и отличается уникальным кузовом, выполненным в духе исторической модели образца 1936 года. Суперкар спроектировали по мотивам Bugatti 57SC Atlantic, созданного сыном основателя марки Жаном Бугатти.Porsche 911 S Cabriolet{{model_v2_1715}}Отгадать, кому принадлежит этот автомобиль – несложно. Мария Шарапова уже много лет является лицом Porsche, поэтому очевидно, что ее выбор пал на одну из самых ярких и динамичных машин бренда. А за такое не жалко отдать и 200 тыс. долларов.В новой генерации модели инженеры усилили магниевый каркас мягкого верха и установили иной гидравлический механизм. Теперь процесс трансформации крыши занимает не более 12 секунд. Кстати, опустить и поднять крышу можно на скорости до 50 км/ч.Автомобиль оснащен 3-литровым мотором с двойным наддувом, выдающим 450 л.с. и 530 Нм крутящего момента. Агрегат работает в паре с модернизированным 8-ступенчатым «роботом» PDK. Разгон до 100 км/ч занимает у открытой Carrera S 3,9 секунды. Rolls-Royce Phantom Drophead{{model_v2_1110}}Этот породистый люксовый автомобиль словно специально был рожден для этого спортсмена. Дэвид Бэкхем заказ свой «Роллс» в Лос-Анджелесе и за короткое время владения заметно его доработал «под себя». Даже жаль, что футболист решил расстаться с машиной. Зато он выручил за нее не менее 390 тыс. долларов.Флагманский седан британской марки имеет в своем арсенале 6,75-литровый турбированный двигатель V12. Он способен выдавать 571 л.с. и 900 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии выступает 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия ZF, способная переключать передачи, исходя из данных спутниковой навигации.«Фантом» оснащается системой кругового обзора и ночного видения, адаптивным круиз-контролем, проекционным экраном, функцией предупреждения столкновений с возможностью распознавания пешеходов, системой контроля рядности движения. В салоне установлен мультимедийный комплекс с навигатором, 12,3-дюймовым дисплеем и точкой доступа Wi-Fi. Lamborghini Murcielago LP640{{model_v2_638}}Кубинский питчер Арольдис Чепмен отпраздновал победу в Мировой серии в Чикаго покупкой итальянского суперкара. Мощности и эксклюзивности стокового Murcielago LP640 спортсмену показалось недостаточно, поэтому MC Customs доработали автомобиль. В результате конечная стоимость машины составила полмиллиона долларов.Модель оснащается V-образным 12-цилиндровым 6,5 -литровым двигателем мощностью 640 л. с. В штатном режиме полноприводная трансмиссия обеспечивает распределение крутящего момента по осям в соотношении 30:70. В случае необходимости тяговое усилие может быть реализовано только на колесах одной оси. Автомобиль разгоняется с места до 100 км/ч за 3,4 секунды.Audi R8{{model_v2_1576}}Американский футболист Том Бреди предпочел вычурной роскоши быстрый спорткар R8 за (каких-то) 162 тыс. долларов. Скромно по сравнению с «коллегами». Тем не менее, его автомобиль в черном цвете выглядит очень стильно.В прошлом году немецкий автопроизводитель обновил свое спортивное купе, в результате чего моторы стали мощнее. Так, отдача младшей версии R8 V10 теперь составляет 570 л.с. вместо прежних 540 л.с., а максимальный крутящий момент вырос с 540 до 550 Нм. Разгон до первой «сотни» занимает 3,4 секунды, максимальная скорость – 324 км/ч. Топовая модификация Audi R8 V10 performance после рестайлинга стала выдавать 620 л.с. и 580 Нм вместо прежних 610 л.с. и 560 Нм. С места до 100 км/ч такой суперкар разгоняется за 3,1 секунды, «максималка» – 331 км/ч.
2019-07-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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