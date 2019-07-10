Самые крутые автомобили мировых звёзд спорта
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Об автомобильных коллекциях спортсменов можно слагать легенды. У некоторых звёзд имеются целые автопарки шикарных спорткаров и люксовых моделей. Интересно, а у них вообще есть время кататься на всех этих машинах?
Maserati Gran Turismo
Gran Turismo имеет под капотом 4,7-литровый атмосферный двигатель V8 с мощностью 454 л. с. и 520 Нм крутящего момента. Точно такой же силовой агрегат используется на Ferrari 360 Modena. Он функционирует в тандеме с 6-диапазонной роботизированной коробкой передач. Работа амортизаторов контролируется электроникой, что обеспечивает автомобилю уверенную езду.
Bentley Continental GT
Превосходную динамику обеспечивает 6-литровый W12 TSI, выдающий 635 л.с. и 900 Нм крутящего момента. Кроме того, недавно Bentley представила для своего автомобиля новый 32-клапанный мотор 4.0 V8 с двумя турбокомпрессорами. Он выдает 550 л.с. и 770 Нм крутящего момента. В отсутствии нагрузки четыре из восьми цилиндров автоматически отключаются и при необходимости вновь подключаются без видимого падения тяги и незаметно для водителя. Время переподключения не превышает 20 миллисекунд.
Bugatti La Voiture Noir
Что касается La Voiture Noir, то в его основе как раз лежит нынешний Chiron. Автомобиль оснащен тем же 8-литровым мотором W16 мощностью 1 500 л. с. и отличается уникальным кузовом, выполненным в духе исторической модели образца 1936 года. Суперкар спроектировали по мотивам Bugatti 57SC Atlantic, созданного сыном основателя марки Жаном Бугатти.
Porsche 911 S Cabriolet
В новой генерации модели инженеры усилили магниевый каркас мягкого верха и установили иной гидравлический механизм. Теперь процесс трансформации крыши занимает не более 12 секунд. Кстати, опустить и поднять крышу можно на скорости до 50 км/ч.
Автомобиль оснащен 3-литровым мотором с двойным наддувом, выдающим 450 л.с. и 530 Нм крутящего момента. Агрегат работает в паре с модернизированным 8-ступенчатым «роботом» PDK. Разгон до 100 км/ч занимает у открытой Carrera S 3,9 секунды.
Rolls-Royce Phantom Drophead
Флагманский седан британской марки имеет в своем арсенале 6,75-литровый турбированный двигатель V12. Он способен выдавать 571 л.с. и 900 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии выступает 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия ZF, способная переключать передачи, исходя из данных спутниковой навигации.
«Фантом» оснащается системой кругового обзора и ночного видения, адаптивным круиз-контролем, проекционным экраном, функцией предупреждения столкновений с возможностью распознавания пешеходов, системой контроля рядности движения. В салоне установлен мультимедийный комплекс с навигатором, 12,3-дюймовым дисплеем и точкой доступа Wi-Fi.
Lamborghini Murcielago LP640
Модель оснащается V-образным 12-цилиндровым 6,5 -литровым двигателем мощностью 640 л. с. В штатном режиме полноприводная трансмиссия обеспечивает распределение крутящего момента по осям в соотношении 30:70. В случае необходимости тяговое усилие может быть реализовано только на колесах одной оси. Автомобиль разгоняется с места до 100 км/ч за 3,4 секунды.
Audi R8
В прошлом году немецкий автопроизводитель обновил свое спортивное купе, в результате чего моторы стали мощнее. Так, отдача младшей версии R8 V10 теперь составляет 570 л.с. вместо прежних 540 л.с., а максимальный крутящий момент вырос с 540 до 550 Нм. Разгон до первой «сотни» занимает 3,4 секунды, максимальная скорость – 324 км/ч. Топовая модификация Audi R8 V10 performance после рестайлинга стала выдавать 620 л.с. и 580 Нм вместо прежних 610 л.с. и 560 Нм. С места до 100 км/ч такой суперкар разгоняется за 3,1 секунды, «максималка» – 331 км/ч.
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