Самые крутые спорткары, созданные корейским автопромом
Hyundai Tiburon
Этот автомобиль был одним из самых бюджетных для тех, кто хотел принять участие в трек-дне. Стандартная комплектация Hyundai Tiburon предусматривала четырехцилиндровый двигатель объемом 2 л и мощностью 138 л.с. В комплектации GT двигатель был мощнее – V6 на 2,7 л и 172 л.с.
Genesis G80
Он не только красив, но еще и один из самых быстрых в Южной Корее! Обладающая мощным двигателем объемом 2,5 л машина стала мечтой многих любителей быстрых и роскошных автомобилей. Приятным моментом является его расход топлива – 7,8 л в смешанном режиме.
Kia Stinger GT
Шикарный внешний вид и потрясающая управляемость. Это то, что отличает Kia Stinger GT. Помимо V6 с двойным турбонаддувом и мощностью 368 л.с. модель радует своим продуманным интерьером и первоклассной технической «начинкой».
Hyundai Veloster
Этот хэчбек способен подарить вам незабываемые впечатления на дороге. Версия с четырехцилиндровым двигателем 1,6 и турбонаддувом обладает мощностью 201 л.с. Машина не только радует ездовыми характеристиками, но и станет отличным вариантом для города, поскольку очень экономична в расходе топлива.
Hyundai Genesis Coupe
Выпуск этой модели впечатлил многих – купе с задним приводом и двигателем V6 объемом 3,8 л мощностью 303 л.с. Машина по желанию комплектуется шестиступенчатой МКПП или АКПП. Но вот экономии топлива тут ждать не приходится – 9,4 л по городу, не самый практичный спорткар.
Hyundai Veloster N
От простого Veloster эту модель отличает двигатель мощностью 275 л.с. и разгон до сотни всего за 5,1 секунды. Изначально машина оснащалась шестиступенчатой МКПП, но теперь доступен вариант восьмиступенчатого автомата с двойным сцеплением.
Oullim Spirra
На разработку своего спорткара малоизвестная компания Oullim Motors потратила более 9 лет. В итоге их Spirra получила массу хвалебных отзывов, хотя так и не стала коммерчески успешным автомобилем.
Двухдверное купе получило двигатель V6 объемом 2,7 л и мощностью 400 л.с. Плавность и простота управления автомобилем обеспечены за счет шестиступенчатой МКПП. Это безусловно, один из самых впечатляющих корейских спорткаров.
Kia Cadenza
С этой моделью Kia Motors шагнули в сторону создания роскошных автомобилей, и шаг этот оказался успешным. Машина получила не только мощный V6, но и впечатляющие набор опций и интерьер салона. И хотя модель пока не превосходит многих конкурентов, она точно способна состязаться с лучшими на равных.
De Macross Epique
Этот корейский суперкар стоимостью 1,5 млн долларов (на момент выхода) был представлен в 2012 году. Из-за своего названия De Macross Epique легко мог быть принят за творение итальянских инженеров, но создали его в Южной Корее, в компании корейского бизнесмена Кейзера Хура De Macross Motor Corp.
Машина выдавала до 857 л.с. и 983 Нм, скорость достигала 370 км/ч, а разгон до сотни занимал 3,4 секунды.
- 910 000 РBMW 7 серии 2007 в Москве
- 1 300 000 РMitsubishi Outlander 2008 в Москве
- 1 580 000 РLexus RX 2009 в Москве
- 2 650 000 РMercedes GLA-класс 2017 в Москве
- 960 000 РHonda Accord 2003 в Москве
- 2 680 000 РMercedes GLA 2017 в Москве
- 460 000 РMitsubishi ASX 2017 в Москве
- 3 254 000 РJaguar E-Pace 2018 в Москве
- 1 470 000 РSkoda Octavia RS 2012 в Москве
- 2 000 000 РVolkswagen Tiguan 2016 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий