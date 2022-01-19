Самые ожидаемые автомобили 2022 года
Фото: Kia
Фото: mail.ru
Фото: Geely
Фото: Kia
Фото: Skoda
C нетерпением ждут россияне электрокар (9%) – кроссовер Kia EV6 с полностью электрической силовой установкой должен добраться до России во втором полугодии. На первом этапе новинка будет доступна только в Москве. Замыкает пятерку самых ожидаемых премьер 2022 года обновленный чешский кроссовер Skoda Karoq (9%).
Рассуждая о ситуации на рынке в целом, участники опроса заявили, что дефицит автомобилей сохранится (28%), китайские бренды продолжат укреплять свои позиции в России (55%), онлайн-продажи машин будут набирать популярность (31%), а спрос на кредиты расти (25%). Кроме того, 2022 год станет прорывным для беспилотников (50%) и экологичных технологий (45%).
- 800 000 РKIA Sportage 2010 в Москве
- 285 000 РKIA Sportage 2003 в Москве
- 350 000 РKIA Sportage 2003 в Москве
- 1 340 000 РKIA Sportage 2012 в Москве
- 2 150 000 РKIA Sportage 2018 в Москве
- 1 649 800 РKIA Sportage 2016 в Москве
- 1 200 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2020 в Москве
- 2 580 000 РKIA Sportage 2020 в Москве
- 1 700 000 РKIA Sportage 2016 в Москве
- 2 540 000 РKIA Sportage 2018 в Москве
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