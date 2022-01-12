Американцы выбрали лучшие автомобили 2022 года: электрокары остались за бортом
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
В номинации «Лучший пикап» Ford Maverick (277 баллов) опередил основного конкурента – корейский Hyundai Santa Cruz (97 баллов), а заодно и электрический Rivian R1T (126 баллов). Эксперты отдельно отметили версию пикапа с гибридной силовой установкой, которая может проехать до 1000 километров на одном баке, а расход топлива составляет всего 3,8 литра на 100 километров пути.
Наконец, Ford Bronco (234 балла) обогнал Genesis GV70 (113 баллов) и полностью электрический Hyundai Ioniq 5 (153 балла) и стал «Лучшим кроссовером года». Несмотря на проблемы с производством Bronco в самом начале, ожидания клиентов оправдались. Автомобиль может на равных конкурировать как с утилитарным Jeep Wrangler, так и с более дорогим Land Rover Defender.
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