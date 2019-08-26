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26 августа 2019, 11:28

Самые популярные автомобили в Москве

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Фото zakon.temaretik.com
Российская столица во многом определяет картину продаж новых автомобилей в России. Мировые автопроизводители, безусловно, ориентируются на тренды Москвы. Посмотрим, что же покупают в главном городе нашей страны.

Аналитическое агентство «Автостат» провело исследование рынка российской столицы. Удивительно, но самым востребованным автомобилем у москвичей за отчетный период стал не какой-нибудь представитель SUV, а обычный городской седан.

Volkswagen Polo

Volkswagen Polo
От 1.4 л, 125 л.с
Новый от 599 900 до 879 900 Р
Именно он является лидером рынка Москвы. За 7 месяцев текущего года 7533 автомобилиста сделали выбор в пользу этой модели. Результат на 43% больше показателей аналогичного периода прошлого года.

Уже в стартовой модификации Polo оснащен подвеской для плохих дорог, адаптирован для холодных климатических зон, оборудован передними и задними стеклоподъемниками, центральным замком, системой ABS, маршрутным компьютером, радиоподготовкой, дневными ходовыми огнями, светодиодной подсветкой номерного знака сзади, полноразмерным стальным запасным колесом и многим другим. Все версии оборудованы подушками безопасности для водителя и переднего пассажира и трехточечными ремнями безопасности на всех сиденьях. При желании можно заказать боковые подушки безопасности.

Под капотом модели в «базе» находится 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 90 л. с. Также доступен аналогичный мотор на 110 сил и 1,4-литровый турбомотор мощностью 125 л. с.  В качестве трансмиссии выступают 6-ступенчатая МКПП и 7-диапазонный «робот» с двумя сцеплениями.

Kia Rio

KIA Rio
От 1.4 л, 100 л.с
Новый от 669 900 до 989 900 Р
Корейское бюджетное семейство находится в лидерах у москвичей. Правда, интерес к модели упал на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за 7 месяцев автомобиль купили 5295 раз. Однако «Рио» остается бестселлером российского рынка и моделью, на которую приходится половина продаж бренда в нашей стране.

В машине имеется система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС и система контроля давления в шинах. Также в стандартное оснащение входит запасное колесо на стальном диске 15 дюймов. Седаны 2019 модельного года могут похвастаться наличием круиз-контроля в комплектациях Prestige и Premium.

На Rio устанавливаются бензиновый двигатель 1,4 Kappa MPI 100 л.с., а также модернизированный бензиновый двигатель 1,6 Gamma MPI 123 л.с. Оба типа моторов трудятся в паре как с 6-ступенчатой «механикой», так и с «автоматом».

Hyundai Creta

Hyundai Creta
От 1.6 л, 123 л.с
Новый от 879 900 до 1 382 900 Р
«Серебро» досталось наконец-то кроссоверу. С начала года в Москве было продано 4565 корейских вседорожников, что соответствует показателям прошлого года.

За начальную цену покупатели получат машину с ABS+EBD, Bluetooth, системой мониторинга давления в шинах, двумя 12-вольтовыми розетками, USB+AUX, мультирулем. Под капотом окажется 1,6-литровый мотор, сочетающийся с МКПП и передним приводом.В более дорогих исполнениях кроссовер может оснащаться противотуманными фарами, рейлингами на крыше, климат-контролем, рулевым колесом с кожаной отделкой и подогревом, регулировкой рулевого колеса по вылету, а также легкосплавными 17-дюймовыми дисками и серебристыми накладками на бамперах. Из двигателей также доступен 2-литровый бензиновый вариант с отдачей 143 л. с., который идет в паре исключительно с 6-диапазонным «автоматом».

Hyundai Solaris

Hyundai Solaris
От 1.4 л, 100 л.с
Новый от 679 900 до 1 058 900 Р
И снова седаны в рейтинге. В пользу народного «Соляриса» за 7 месяцев 2019-го сделали выбор 4000 москвичей. Результат, правда, хуже прошлогоднего на 24%.

В самом скромном исполнении седан имеет аудиоподготовку с 4 динамиками и антенной, дневные ходовые огни в бампере, 15-дюймовые колеса на стальных дисках, складывающаяся по частям (6:4) спинка заднего сиденья. Также присутствуют система мониторинга давления в шинах, электростеклоподъемники, регулировка сиденья водителя по высоте, электроусилитель руля.

Комплектуется машина рядными 4-цилиндровыми бензиновыми двигателями Gamma 1,6 или 1,4 литра, в которых используется технология многоточечного впрыска и система непрерывного изменения фаз газораспределения. Трансмиссий две на выбор: «автомат» или «механика».

Skoda Octavia

Skoda Octavia
От 1.4 л, 150 л.с
Новый от 1 019 000 до 2 162 000 Р
С января по июль включительно дилеры чешской марки смогли реализовать в столице 3846 представителей семейства Octavia. Спрос за отчетный период увеличился по сравнению с 2018-м на 1%. Как говорится, мелочь, а приятно.

На выбор покупателям предложены три бензиновых двигателя. Стартовый – 110-сильный, объемом 1,6 литра, 1,4-литровый TSI – с турбиной, мощностью 150 л.с. и «атмосферник» объемом 1,8 литра с отдачей 180 л.с. По умолчанию все двигатели устанавливаются с переднеприводной трансмиссией, а для топового варианта за доплату предлагается полный привод с многодисковой муфтой Haldex, обеспечивающей поставку крутящего момента на задние колеса, и электронной имитацией межколесных дифференциалов. Топовые комплектации оборудованы коробкой DSG. Более слабые версии поставляются с 6-ступенчатыми «автоматами».

Toyota Camry

Toyota Camry
От 2 л, 150 л.с
Новый от 1 573 000 до 2 499 000 Р
Японский седан продемонстрировал в Москве отличную динамику продаж. За 7 месяцев он разошелся тиражом 3529 экземпляров, что на 16% больше, чем годом ранее.

Уже в «базе» машина имеет довольно богатое оснащение: легкосплавные колесные диски с шинами размерностью 215/60 R16, тканевый салон, светодиодные фары ближнего и дальнего света, двухзонный климат-контроль, стеклоподъемники и боковые зеркала с полным электропакетом, запуск двигателя без ключа и полный комплект подушек безопасности для водителя и переднего пассажира. На следующем уровне покупатели дополнительно получают аудиосистему Toyota Touch 2 с 7-дюймовым дисплеем, камеру заднего вида и парктроники по кругу, кожаную отделку руля, круиз-контроль, датчики света и дождя.

В силовой линейке числятся три бензиновых мотора: рядные «четверки» объемом 2,0 л (150 л. с.) и 2,5 л (181 л. с.) и топовый 3,5-литровый V6, выдающий 249 л.с. и 356 Нм крутящего момента. Четырехцилиндровые моторы работают в паре с 6-ступенчатым «автоматом», а самый мощный агрегат – с 8-диапазонной АКПП.

Skoda Rapid

Skoda Rapid
От 1.4 л, 125 л.с
Новый от 646 000 до 1 040 000 Р
Чешский лифтбек тоже показал заметный рост продаж по сравнению с прошлым годом. За отчетный период 3412 москвичей сделали выбор в его пользу. Это на 10% превышает результат января-июля 2018 года.

Стартовым мотором модели является бензиновый 4-цилиндровый атмосферный 1.6 MPI мощностью 90 л.с., работающий в паре с 5-ступенчатой механической трансмиссией. Более мощный вариант – 1.6 MPI мощностью 110 л.с. – может выступать в паре с 6-диапазонным «автоматом». Наконец, в линейке имеется турбированный мотор 1.4 TSI мощностью 125 л.с. 

В начальной комплектации доступны центральный замок и 2 складных ключа с дистанционным управлением, указатели поворота в зеркалах заднего вида, а корпуса зеркал и ручки дверей выкрашены в цвет кузова. За доплату можно получить передние датчики парковки, систему автоматического управления дальним светом, 2 разъема USB на заднем ряду и подогрев задних сидений.


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Самые популярные автомобили в Москве
Аналитическое агентство «Автостат» провело исследование рынка российской столицы. Удивительно, но самым востребованным автомобилем у москвичей за отчетный период стал не какой-нибудь представитель SUV, а обычный городской седан.Volkswagen Polo{{model_v2_1854}}Именно он является лидером рынка Москвы. За 7 месяцев текущего года 7533 автомобилиста сделали выбор в пользу этой модели. Результат на 43% больше показателей аналогичного периода прошлого года.Уже в стартовой модификации Polo оснащен подвеской для плохих дорог, адаптирован для холодных климатических зон, оборудован передними и задними стеклоподъемниками, центральным замком, системой ABS, маршрутным компьютером, радиоподготовкой, дневными ходовыми огнями, светодиодной подсветкой номерного знака сзади, полноразмерным стальным запасным колесом и многим другим. Все версии оборудованы подушками безопасности для водителя и переднего пассажира и трехточечными ремнями безопасности на всех сиденьях. При желании можно заказать боковые подушки безопасности.Под капотом модели в «базе» находится 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 90 л. с. Также доступен аналогичный мотор на 110 сил и 1,4-литровый турбомотор мощностью 125 л. с.  В качестве трансмиссии выступают 6-ступенчатая МКПП и 7-диапазонный «робот» с двумя сцеплениями.Kia Rio{{model_v2_620}}Корейское бюджетное семейство находится в лидерах у москвичей. Правда, интерес к модели упал на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за 7 месяцев автомобиль купили 5295 раз. Однако «Рио» остается бестселлером российского рынка и моделью, на которую приходится половина продаж бренда в нашей стране.В машине имеется система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС и система контроля давления в шинах. Также в стандартное оснащение входит запасное колесо на стальном диске 15 дюймов. Седаны 2019 модельного года могут похвастаться наличием круиз-контроля в комплектациях Prestige и Premium. На Rio устанавливаются бензиновый двигатель 1,4 Kappa MPI 100 л.с., а также модернизированный бензиновый двигатель 1,6 Gamma MPI 123 л.с. Оба типа моторов трудятся в паре как с 6-ступенчатой «механикой», так и с «автоматом». Hyundai Creta{{model_v2_6204}}«Серебро» досталось наконец-то кроссоверу. С начала года в Москве было продано 4565 корейских вседорожников, что соответствует показателям прошлого года.За начальную цену покупатели получат машину с ABS+EBD, Bluetooth, системой мониторинга давления в шинах, двумя 12-вольтовыми розетками, USB+AUX, мультирулем. Под капотом окажется 1,6-литровый мотор, сочетающийся с МКПП и передним приводом.В более дорогих исполнениях кроссовер может оснащаться противотуманными фарами, рейлингами на крыше, климат-контролем, рулевым колесом с кожаной отделкой и подогревом, регулировкой рулевого колеса по вылету, а также легкосплавными 17-дюймовыми дисками и серебристыми накладками на бамперах. Из двигателей также доступен 2-литровый бензиновый вариант с отдачей 143 л. с., который идет в паре исключительно с 6-диапазонным «автоматом». Hyundai Solaris{{model_v2_3004}}И снова седаны в рейтинге. В пользу народного «Соляриса» за 7 месяцев 2019-го сделали выбор 4000 москвичей. Результат, правда, хуже прошлогоднего на 24%.В самом скромном исполнении седан имеет аудиоподготовку с 4 динамиками и антенной, дневные ходовые огни в бампере, 15-дюймовые колеса на стальных дисках, складывающаяся по частям (6:4) спинка заднего сиденья. Также присутствуют система мониторинга давления в шинах, электростеклоподъемники, регулировка сиденья водителя по высоте, электроусилитель руля.Комплектуется машина рядными 4-цилиндровыми бензиновыми двигателями Gamma 1,6 или 1,4 литра, в которых используется технология многоточечного впрыска и система непрерывного изменения фаз газораспределения. Трансмиссий две на выбор: «автомат» или «механика». Skoda Octavia{{model_v2_1168}}С января по июль включительно дилеры чешской марки смогли реализовать в столице 3846 представителей семейства Octavia. Спрос за отчетный период увеличился по сравнению с 2018-м на 1%. Как говорится, мелочь, а приятно.На выбор покупателям предложены три бензиновых двигателя. Стартовый – 110-сильный, объемом 1,6 литра, 1,4-литровый TSI – с турбиной, мощностью 150 л.с. и «атмосферник» объемом 1,8 литра с отдачей 180 л.с. По умолчанию все двигатели устанавливаются с переднеприводной трансмиссией, а для топового варианта за доплату предлагается полный привод с многодисковой муфтой Haldex, обеспечивающей поставку крутящего момента на задние колеса, и электронной имитацией межколесных дифференциалов. Топовые комплектации оборудованы коробкой DSG. Более слабые версии поставляются с 6-ступенчатыми «автоматами».Toyota Camry{{model_v2_1273}}Японский седан продемонстрировал в Москве отличную динамику продаж. За 7 месяцев он разошелся тиражом 3529 экземпляров, что на 16% больше, чем годом ранее. Уже в «базе» машина имеет довольно богатое оснащение: легкосплавные колесные диски с шинами размерностью 215/60 R16, тканевый салон, светодиодные фары ближнего и дальнего света, двухзонный климат-контроль, стеклоподъемники и боковые зеркала с полным электропакетом, запуск двигателя без ключа и полный комплект подушек безопасности для водителя и переднего пассажира. На следующем уровне покупатели дополнительно получают аудиосистему Toyota Touch 2 с 7-дюймовым дисплеем, камеру заднего вида и парктроники по кругу, кожаную отделку руля, круиз-контроль, датчики света и дождя.В силовой линейке числятся три бензиновых мотора: рядные «четверки» объемом 2,0 л (150 л. с.) и 2,5 л (181 л. с.) и топовый 3,5-литровый V6, выдающий 249 л.с. и 356 Нм крутящего момента. Четырехцилиндровые моторы работают в паре с 6-ступенчатым «автоматом», а самый мощный агрегат – с 8-диапазонной АКПП.Skoda Rapid{{model_v2_3320}}Чешский лифтбек тоже показал заметный рост продаж по сравнению с прошлым годом. За отчетный период 3412 москвичей сделали выбор в его пользу. Это на 10% превышает результат января-июля 2018 года.Стартовым мотором модели является бензиновый 4-цилиндровый атмосферный 1.6 MPI мощностью 90 л.с., работающий в паре с 5-ступенчатой механической трансмиссией. Более мощный вариант – 1.6 MPI мощностью 110 л.с. – может выступать в паре с 6-диапазонным «автоматом». Наконец, в линейке имеется турбированный мотор 1.4 TSI мощностью 125 л.с.  В начальной комплектации доступны центральный замок и 2 складных ключа с дистанционным управлением, указатели поворота в зеркалах заднего вида, а корпуса зеркал и ручки дверей выкрашены в цвет кузова. За доплату можно получить передние датчики парковки, систему автоматического управления дальним светом, 2 разъема USB на заднем ряду и подогрев задних сидений.
2019-08-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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