Самые популярные автомобили в Москве
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Аналитическое агентство «Автостат» провело исследование рынка российской столицы. Удивительно, но самым востребованным автомобилем у москвичей за отчетный период стал не какой-нибудь представитель SUV, а обычный городской седан.
Volkswagen Polo
Уже в стартовой модификации Polo оснащен подвеской для плохих дорог, адаптирован для холодных климатических зон, оборудован передними и задними стеклоподъемниками, центральным замком, системой ABS, маршрутным компьютером, радиоподготовкой, дневными ходовыми огнями, светодиодной подсветкой номерного знака сзади, полноразмерным стальным запасным колесом и многим другим. Все версии оборудованы подушками безопасности для водителя и переднего пассажира и трехточечными ремнями безопасности на всех сиденьях. При желании можно заказать боковые подушки безопасности.
Под капотом модели в «базе» находится 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 90 л. с. Также доступен аналогичный мотор на 110 сил и 1,4-литровый турбомотор мощностью 125 л. с. В качестве трансмиссии выступают 6-ступенчатая МКПП и 7-диапазонный «робот» с двумя сцеплениями.
Kia Rio
В машине имеется система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС и система контроля давления в шинах. Также в стандартное оснащение входит запасное колесо на стальном диске 15 дюймов. Седаны 2019 модельного года могут похвастаться наличием круиз-контроля в комплектациях Prestige и Premium.
На Rio устанавливаются бензиновый двигатель 1,4 Kappa MPI 100 л.с., а также модернизированный бензиновый двигатель 1,6 Gamma MPI 123 л.с. Оба типа моторов трудятся в паре как с 6-ступенчатой «механикой», так и с «автоматом».
Hyundai Creta
За начальную цену покупатели получат машину с ABS+EBD, Bluetooth, системой мониторинга давления в шинах, двумя 12-вольтовыми розетками, USB+AUX, мультирулем. Под капотом окажется 1,6-литровый мотор, сочетающийся с МКПП и передним приводом.В более дорогих исполнениях кроссовер может оснащаться противотуманными фарами, рейлингами на крыше, климат-контролем, рулевым колесом с кожаной отделкой и подогревом, регулировкой рулевого колеса по вылету, а также легкосплавными 17-дюймовыми дисками и серебристыми накладками на бамперах. Из двигателей также доступен 2-литровый бензиновый вариант с отдачей 143 л. с., который идет в паре исключительно с 6-диапазонным «автоматом».
Hyundai Solaris
В самом скромном исполнении седан имеет аудиоподготовку с 4 динамиками и антенной, дневные ходовые огни в бампере, 15-дюймовые колеса на стальных дисках, складывающаяся по частям (6:4) спинка заднего сиденья. Также присутствуют система мониторинга давления в шинах, электростеклоподъемники, регулировка сиденья водителя по высоте, электроусилитель руля.
Комплектуется машина рядными 4-цилиндровыми бензиновыми двигателями Gamma 1,6 или 1,4 литра, в которых используется технология многоточечного впрыска и система непрерывного изменения фаз газораспределения. Трансмиссий две на выбор: «автомат» или «механика».
Skoda Octavia
На выбор покупателям предложены три бензиновых двигателя. Стартовый – 110-сильный, объемом 1,6 литра, 1,4-литровый TSI – с турбиной, мощностью 150 л.с. и «атмосферник» объемом 1,8 литра с отдачей 180 л.с. По умолчанию все двигатели устанавливаются с переднеприводной трансмиссией, а для топового варианта за доплату предлагается полный привод с многодисковой муфтой Haldex, обеспечивающей поставку крутящего момента на задние колеса, и электронной имитацией межколесных дифференциалов. Топовые комплектации оборудованы коробкой DSG. Более слабые версии поставляются с 6-ступенчатыми «автоматами».
Toyota Camry
Уже в «базе» машина имеет довольно богатое оснащение: легкосплавные колесные диски с шинами размерностью 215/60 R16, тканевый салон, светодиодные фары ближнего и дальнего света, двухзонный климат-контроль, стеклоподъемники и боковые зеркала с полным электропакетом, запуск двигателя без ключа и полный комплект подушек безопасности для водителя и переднего пассажира. На следующем уровне покупатели дополнительно получают аудиосистему Toyota Touch 2 с 7-дюймовым дисплеем, камеру заднего вида и парктроники по кругу, кожаную отделку руля, круиз-контроль, датчики света и дождя.
В силовой линейке числятся три бензиновых мотора: рядные «четверки» объемом 2,0 л (150 л. с.) и 2,5 л (181 л. с.) и топовый 3,5-литровый V6, выдающий 249 л.с. и 356 Нм крутящего момента. Четырехцилиндровые моторы работают в паре с 6-ступенчатым «автоматом», а самый мощный агрегат – с 8-диапазонной АКПП.
Skoda Rapid
Стартовым мотором модели является бензиновый 4-цилиндровый атмосферный 1.6 MPI мощностью 90 л.с., работающий в паре с 5-ступенчатой механической трансмиссией. Более мощный вариант – 1.6 MPI мощностью 110 л.с. – может выступать в паре с 6-диапазонным «автоматом». Наконец, в линейке имеется турбированный мотор 1.4 TSI мощностью 125 л.с.
В начальной комплектации доступны центральный замок и 2 складных ключа с дистанционным управлением, указатели поворота в зеркалах заднего вида, а корпуса зеркал и ручки дверей выкрашены в цвет кузова. За доплату можно получить передние датчики парковки, систему автоматического управления дальним светом, 2 разъема USB на заднем ряду и подогрев задних сидений.
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