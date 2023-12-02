Смертельное ДТП под Москвой попало на видео: дальнобойщик уснул за рулем

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Трагедия произошла около часа ночи на 34-м километре Киевского шоссе. В средней полосе эвакуаторщики грузили аварийный Volkswagen Tiguan, место огордили конусами, а позади кроссовера стояла машина ГИБДД с включенными мигалками. Внезапно в автомобили на полном ходу врезалась фура. От удара произошел взрыв, все машины мгновенно загорелись. По предварительной информации, 54-летний дальнобойщик, гражданин Беларуси, уснул за рулём. Момент аварии попал на запись дорожной камеры.

Как выяснили журналисты телеграм-канала Shot, в аварии погибла 21-летняя хозяйка «Тигуана», она села в автомобиль ГИБДД погреться. Также погиб один из эвакуаторщиков. Второму оторвало ногу, сейчас за его жизнь борются врачи. Два инспектора ГИБДД, а также муж и ребенок женщины не пострадали.

Упомянутые модели: Volkswagen Tiguan (от 1 449 000 Р )

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