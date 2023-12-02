Смертельное ДТП под Москвой попало на видео: дальнобойщик уснул за рулем
Как выяснили журналисты телеграм-канала Shot, в аварии погибла 21-летняя хозяйка «Тигуана», она села в автомобиль ГИБДД погреться. Также погиб один из эвакуаторщиков. Второму оторвало ногу, сейчас за его жизнь борются врачи. Два инспектора ГИБДД, а также муж и ребенок женщины не пострадали.
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02.11.2023, 09:18
Удлиненный на 20 см Volkswagen Tiguan L получил премиальные опции и немного подешевел
В Китае стартовали продажи удлиненного 7-местного Volkswagen Tiguan L 2024 модельного года. Производитель пересмотрел комплектации и снизил цены. Топовая версия R-Line подешевела сразу на 50 тысяч рублей. Машины возят в Россию по схеме параллельного импорта.Читать далее
-
19.09.2023, 15:25
Новый Volkswagen Tiguan: 15-дюймовый экран, 272 силы и 100 км без бензина
Компания Volkswagen официально представила кроссовер Tiguan третьего поколения. Автомобиль сильно изменился внешне и еще серьезнее внутри, хотя габариты остались прежними.Читать далее
-
15.08.2023, 08:05
Новый Volkswagen Tiguan впервые сфотографировали без камуфляжа
Кроссовер Volkswagen Tiguan третьего поколения готовится к мировой премьере. Автомобиль без какого-либо камуфляжа удалось заснять во время рекламной фотосессии на улицах Любляны, столицы Словении.Читать далее
-
22.04.2023, 13:59
Названы автомобили с самыми проблемной и надежной подвеской
Владельцы одних автомобилей сталкиваются с поломками подвески сразу после окончания заводской гарантии, другие же не знают проблем с ходовой до 200 тысяч километров пробега.Читать далее
-
27.03.2023, 16:26
Видео: хозяйка Volkswagen Tiguan не смогла отогнать лопатой пьяного угонщика
Курьезный инцидент произошел в районе Новое Девяткино, под Петербургом. Две девушки приехали на Volkswagen Tiguan к своим знакомым, но на парковке повздорили с нетрезвым мужчиной, который воспользовался моментом и угнал автомобиль. Поездка, правда, была не долгой.Читать далее
-
09.03.2023, 12:58
Цены на подержанные машины растут: итоги февраля
Эксперты «Открытие Авто» проанализировали, как изменялись средние цены на наиболее востребованные автомобили с пробегом в течение февраля 2023 года. Цифры вновь поползли вверх. Главным виновником назвали дешевеющий рубль.Читать далее
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- 1 846 000 РVolkswagen Tiguan 2012 в Москве
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