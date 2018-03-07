7 марта 2018, 14:36

SsangYong представил прототип будущего Actyon

Компания SsangYong продемонстрировала на Женевском автосалоне электрический концепт-кар e-SIV с запасом хода 450 километров. Серийное воплощение обещают представить в 2020 году.
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  SsangYong представил прототип будущего Actyon SsangYong Actyon SsangYong представил прототип будущего Actyon SsangYong Actyon SsangYong представил прототип будущего Actyon
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Название прототипа e-SIV расшифровывается как Electronic Smart Interface Vehicle – автомобиль с «умным» интерфейсом. Концепт-кар получил цифровую приборную панель и внушительный сенсорный экран мультимедийной системы со встроенной навигацией и функцией распознавания голоса. Также автомобиль оснащен системой полуавтоновного управления. При помощи мобильного приложения владелец кроссовера может дистанционно управлять настройками климатической системы и отслеживать уровень заряда аккумуляторов.

SsangYong Actyon
Выпускается с 2006 г.
Новый от 1 499 000 до 1 990 000 Р
Отзывов: 9
Габаритные размеры SsangYong e-SIV: длина – 4 460 мм, ширина – 1 870 мм. В движение кроссовер приводит электрическая силовая установка мощностью 190 л.с. Максимальная скорость – 150 км/ч. Запаса хода аккумуляторов хватает на 450 километров. От устройства для быстрой подзарядки можно восполнить батареи до 80% всего за 50 минут.

Трапециевидная решетка радиатора концептуального кроссовера выполнена в стиле Rexton нового поколения. Новинка получила тонкие фары головного света, а задние ходовые огни представляют собой светодиодную полосу во всю ширину багажника.

Серийные версии концепт-кара – это кроссоверы Korando/Actyon нового поколения – выйдут на рынок в 2020 году. Речь об электрических версиях. Бензиновые появятся чуть раньше. Сейчас в салонах российских дилеров SsangYong Actyon предлагается с 2-литровым двигателем мощностью 149 л.с. по цене от 1,5 млн рублей.
Top Manager Санг Енг, Санг Йонг, ССангЙонг Актион
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Отзывы по теме
Форум SsangYong Actyon
Ну а что, мне пока нравится на этой малышке кататься. Довольно презентабельный вид имеет и хорошие ходовые показатели. Даже несмотря на то, что это кроссовер, кушает он довольно умеренно. До рестайлинга был у него нелепый вид, конечно, особенно у передка, но потом это дело исправили, вот после этого ...
Артем
SsangYong Actyon со штатной навигацией
не могу соединить навигационную систему с интернетом помогите
АНАТОЛИЙ
SsangYong увеличил продажи Actyon на 29%
| SsangYong - молодцы!!! Автомобили действительно превосходят многие бренды по доступности, комплектации и иногда в качестве. Это новый бренд, но еще 5-7 лет и он будет у всех на устах, какими сейчас являются Hyidai, KIA. | Желаю успехов и процветания!!! Новый бренд??? Вы издеваетесь???
Денис
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SsangYong представил прототип будущего Actyon
Название прототипа e-SIV расшифровывается как Electronic Smart Interface Vehicle – автомобиль с «умным» интерфейсом. Концепт-кар получил цифровую приборную панель и внушительный сенсорный экран мультимедийной системы со встроенной навигацией и функцией распознавания голоса. Также автомобиль оснащен системой полуавтоновного управления. При помощи мобильного приложения владелец кроссовера может дистанционно управлять настройками климатической системы и отслеживать уровень заряда аккумуляторов.{{model_1645}}Габаритные размеры SsangYong e-SIV: длина – 4 460 мм, ширина – 1 870 мм. В движение кроссовер приводит электрическая силовая установка мощностью 190 л.с. Максимальная скорость – 150 км/ч. Запаса хода аккумуляторов хватает на 450 километров. От устройства для быстрой подзарядки можно восполнить батареи до 80% всего за 50 минут.Трапециевидная решетка радиатора концептуального кроссовера выполнена в стиле Rexton нового поколения. Новинка получила тонкие фары головного света, а задние ходовые огни представляют собой светодиодную полосу во всю ширину багажника.Серийные версии концепт-кара – это кроссоверы Korando/Actyon нового поколения – выйдут на рынок в 2020 году. Речь об электрических версиях. Бензиновые появятся чуть раньше. Сейчас в салонах российских дилеров SsangYong Actyon предлагается с 2-литровым двигателем мощностью 149 л.с. по цене от 1,5 млн рублей.
2018-03-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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