7 марта 2018, 14:36
SsangYong представил прототип будущего Actyon
Компания SsangYong продемонстрировала на Женевском автосалоне электрический концепт-кар e-SIV с запасом хода 450 километров. Серийное воплощение обещают представить в 2020 году.
Название прототипа e-SIV расшифровывается как Electronic Smart Interface Vehicle – автомобиль с «умным» интерфейсом. Концепт-кар получил цифровую приборную панель и внушительный сенсорный экран мультимедийной системы со встроенной навигацией и функцией распознавания голоса. Также автомобиль оснащен системой полуавтоновного управления. При помощи мобильного приложения владелец кроссовера может дистанционно управлять настройками климатической системы и отслеживать уровень заряда аккумуляторов.
SsangYong Actyon
Выпускается с 2006 г.
Новый от 1 499 000 до 1 990 000 Р
Отзывов: 9
Трапециевидная решетка радиатора концептуального кроссовера выполнена в стиле Rexton нового поколения. Новинка получила тонкие фары головного света, а задние ходовые огни представляют собой светодиодную полосу во всю ширину багажника.
Серийные версии концепт-кара – это кроссоверы Korando/Actyon нового поколения – выйдут на рынок в 2020 году. Речь об электрических версиях. Бензиновые появятся чуть раньше. Сейчас в салонах российских дилеров SsangYong Actyon предлагается с 2-литровым двигателем мощностью 149 л.с. по цене от 1,5 млн рублей.
Читайте по теме
В России официально представлен SsangYong Tivoli
25.01.2017, 19:55
Как мы искали в автосалонах «живые» SsangYong
29.02.2016, 00:01
Чем живет, чем дышит авторынок Казахстана?
23.02.2016, 09:52
Семья SsangYong ставит на Stavic
27.11.2013, 01:39
SsangYong New Actyon доехал до России
25.10.2013, 20:51
В новом рабочем костюме
16.05.2012, 09:27
Читайте по теме
В России официально представлен SsangYong Tivoli
25.01.2017, 19:55
Как мы искали в автосалонах «живые» SsangYong
29.02.2016, 00:01
Чем живет, чем дышит авторынок Казахстана?
23.02.2016, 09:52
Семья SsangYong ставит на Stavic
27.11.2013, 01:39
SsangYong New Actyon доехал до России
25.10.2013, 20:51
В новом рабочем костюме
16.05.2012, 09:27
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Подбор новой машины
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
Подбор новой машины
Заявка успешно принята. Менеджер свяжется с вами в течение 1 часа.
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Ну а что, мне пока нравится на этой малышке кататься. Довольно презентабельный вид имеет и хорошие ходовые показатели. Даже несмотря на то, что это кроссовер, кушает он довольно умеренно. До рестайлинга был у него нелепый вид, конечно, особенно у передка, но потом это дело исправили, вот после этого ...
не могу соединить навигационную систему с интернетом помогите
| SsangYong - молодцы!!! Автомобили действительно превосходят многие бренды по доступности, комплектации и иногда в качестве. Это новый бренд, но еще 5-7 лет и он будет у всех на устах, какими сейчас являются Hyidai, KIA. | Желаю успехов и процветания!!! Новый бренд??? Вы издеваетесь???
Интересные разделы
АвтоМосква SsangYong Автомудрость SsangYong АвтоПитер SsangYong Дизайн и тюнинг SsangYong Новинки и концепт кары SsangYong Новости и акции автосалонов SsangYong Автосалоны и дилеры марки SsangYong Аренда и прокат авто марки SsangYong Автоклубы и форумы автозавчастей марки SsangYong Автосервисы и магазины автозапчастей марки SsangYong
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное