Страховщики рассказали о росте угонов и назвали модели из группы риска

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Эксперты Страхового Дома ВСК рассказали о 15-процентном росте числа угонов по сравнению с предыдущим годом. Больше всего активизировались угонщики в столице. На Москву пришлось свыше половины угонов (51%), а их общее число выросло втрое. Второе место в статистке ВСК заняла Самарская область, где произошло лишь 7% зарегистрированных страховых случаев по риску «Угон».

Рейтинг самых угоняемых автомобилей в России по-прежнему возглавляют Hyundai (31%) и Kia (18%). В 2023 году наибольший интерес у преступников вызывали Hyundai Santa Fe (13% угонов), Kia K5 (11%), Hyundai Tucson (8%) и Hyundai Palisade (8%). Также пользуются популярностью у угонщиков отечественные автомобили ВАЗ (11%) и, в частности, Lada Granta (7%).

В 2023 году список пополнили автомобили китайского концерна Chery, включая суббренд Exeed (4%). Лидируют по угонам Chery Tiggo и Exeed TXL. В сегменте премиальных «европейцев» в группу риска попали кроссоверы Mercedes-Benz GLE. Пик угонов пришелся на май (18%).

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