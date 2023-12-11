Страховщики рассказали о росте угонов и назвали модели из группы риска
Рейтинг самых угоняемых автомобилей в России по-прежнему возглавляют Hyundai (31%) и Kia (18%). В 2023 году наибольший интерес у преступников вызывали Hyundai Santa Fe (13% угонов), Kia K5 (11%), Hyundai Tucson (8%) и Hyundai Palisade (8%). Также пользуются популярностью у угонщиков отечественные автомобили ВАЗ (11%) и, в частности, Lada Granta (7%).
В 2023 году список пополнили автомобили китайского концерна Chery, включая суббренд Exeed (4%). Лидируют по угонам Chery Tiggo и Exeed TXL. В сегменте премиальных «европейцев» в группу риска попали кроссоверы Mercedes-Benz GLE. Пик угонов пришелся на май (18%).
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05.12.2023, 08:06
АвтоВАЗ назвал приоритетный рынок для экспорта Lada (угадаете?)
География экспорта автомобилей Lada очень широкая: от республик бывшего СССР до стран Африки и Южной Америки. Начальник отдела продаж и развития бизнеса на зарубежных рынках АвтоВАЗа Андрей Владимирцев назвал приоритетный рынок, который удовлетворяет трем главным условиям.Читать далее
-
30.11.2023, 16:48
Страховщики поспорили с ГИБДД о статистике аварийности
По данным ГИБДД в 2023 году число дорожно-транспортных происшествий в России выросло на 5%. Но страховщики утверждают, что их собственная статистика говорит об обратном. Аварийность снижается.Читать далее
-
23.11.2023, 10:42
Таксисты пересели с «Логанов» и «Солярисов» на Lada и Chery: названы самые популярные автомобили такси
Еще недавно самыми популярными моделями у таксистов были недорогие и надежные Renault Logan, Hyundai Solaris и Volkswagen Polo. C уходом производителей из России, таксистам пришлось переориентироваться на машины отечественного и китайского автопрома.Читать далее
-
23.11.2023, 08:25
Страшное ДТП в Северной Осетии: погибли четыре человека и лошадь (видео)
В среду, 22 ноября, на автодороге Владикавказ – Алагир в Северной Осетии произошло серьезное ДТП. 75-летний водитель серебристого Mercedes-Benz сбил лошадь, а затем на полосе встречного движения столкнулся с Lada Granta.Читать далее
-
21.11.2023, 10:51
Новый рекорд Lada Granta: их уже 1,5 миллиона
АвтоВАЗ рассказал о новом рекорде, установленном Lada Granta. Семейство бюджетных автомобилей обогнало по объемам продаж своих предшественников: Lada Priora, Lada Granta и даже легендарную «девятку» ВАЗ-2109.Читать далее
-
20.11.2023, 14:39
Lada Granta: история создания и будущее
Семейство Lada Granta можно назвать народным. Это самые доступные на сегодняшний день новые автомобили на российском рынке, простые и неприхотливые в эксплуатации. Премьера модели состоялась в 2011 году.Читать далее
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