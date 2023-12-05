Суд постановил выдворить из России водителя Kia, который столкнулся с «Майбахом» Басты

Ранее мы писали Кроссовер «Москвич» зарядили на 800 сил (специально для Давидыча) Известный блогер, а с недавнего времени и советник директора завода «Москвич» Эрик Китуашвили (Давидыч) показал ... Читать далее

Инцидент произошел вечером 2 декабря. Василий Вакуленко, больше известный как Баста, отыграл большой концерт на «Газпром Арене». После мероприятия за ним приехал внушительный черный Maybach. Музыкант сел на заднее сиденье, но уехать далеко не успел. На Южной дороге Крестовского острова его автомобиль столкнулся с Kia Rio, за рулем которой сидел гражданин одной из центральноазиатских республик, сообщает издание GazetaSPb . Сегодня Петроградский районный суд Санкт-Петербурга принял решение выдворить из России водителя Kia. Выяснилось, что он нарушил режим пребывания на территории России и с 2020 года уклоняется от требований покинуть страну.

Сам Баста в аварии не пострадал. После ДТП музыкант пошел в сторону ресторана, после чего уехал на другом автомобиле. Позднее он вышел на связь с подписчиками и поблагодарил петербуржцев за теплый прием. На его большой сольный концерт пришло более 64 тысяч человек, которые заполнили весь стадион.

Упомянутые модели: KIA Rio (от 601 900 Р ) , Mercedes Maybach S (от 9 200 000 Р )

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах