Суд постановил выдворить из России водителя Kia, который столкнулся с «Майбахом» Басты
Сам Баста в аварии не пострадал. После ДТП музыкант пошел в сторону ресторана, после чего уехал на другом автомобиле. Позднее он вышел на связь с подписчиками и поблагодарил петербуржцев за теплый прием. На его большой сольный концерт пришло более 64 тысяч человек, которые заполнили весь стадион.
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24.11.2023, 06:00
Как изменились за год цены на подержанные бюджетные иномарки
Еще совсем недавно новый бюджетный седан европейского или корейского бренда можно было купить меньше, чем за 1 млн рублей. С уходом из России большинства мировых производителей поставки таких автомобилей прекратились, а цены на подержанные машины неумолимо поползли вверх.Читать далее
-
14.11.2023, 08:07
Блогер-каскадер удивил ростовских водителей (видео)
В начале ноября по улицам Ростова-на-Дону проехал внедорожник Toyota Land Cruiser 100 с необычным грузом на крыше. Он вез тяжелый роскошный Mercedes-Maybach S-Class.Читать далее
-
08.11.2023, 11:55
Дилер рассказал, какие машины исчезли из российских автосалонов
Весной 2022 года многие ведущие мировые автопроизводители остановили свои российские предприятия и прекратили поставки новых автомобилей в нашу страну. Дилеры начали возить машины по схеме параллельного импорта, но ассортимент несколько изменился.Читать далее
-
05.10.2023, 08:47
ТОП-5 самых дорогих подержанных автомобилей в России в октябре 2023 года
Падение курса рубля и усложнение логистики привели к значительному росту цен на новые автомобили. Новенькие BMW, Mercedes-Benz, Porsche и Lexus стоят от 10 млн рублей и больше. Но подержанные автомобили могут стоить существенно дороже новых.Читать далее
-
21.09.2023, 07:00
Где в России выгоднее купить 3-летний Kia Rio?
Много лет подряд Kia Rio удерживал в России титул бестселлера среди иномарок. Дилеры продавали по всей стране каждый месяц по 7 – 8 тысяч экземпляров. А в общем зачете семейство прочно обосновалось на третьем месте, уступая лишь отечественным Lada Granta и Vesta.Читать далее
-
16.08.2023, 18:04
Россияне скупают подержанные автомобили: кто в лидерах?
В июле 2023 года в России было продано более 500 тысяч автомобилей с пробегом, что на 19% превышает показатели июля 2022 года. Всего же с января владельцев сменили 3,3 млн машин или на 26% больше, чем годом ранее.Читать далее
- 10 800 000 РMercedes Maybach S-класс 2019 в Москве
- 14 000 000 РMercedes Maybach S-класс 2017 в Москве
- 14 000 000 РMercedes Maybach S-класс 2019 в Москве
- 59 500 000 РMercedes Maybach S-класс 2018 в Москве
- 27 000 000 РMercedes Maybach S-класс 2021 в Москве
- 31 320 000 РMercedes Maybach S-класс 2023 в Москве
- 870 000 РKIA Rio 2014 в Москве
- 848 000 РKIA Rio 2014 в Москве
- 31 200 000 РMercedes Maybach S-класс 2023 в Москве
- 2 345 000 РKIA Rio 2022 в Москве
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