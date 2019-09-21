Тест-драйв Chery Tiggo7: крепкий орешек
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Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
В отечественной продаже он какие-то скромные полгода, поэтому стать самой востребованной моделью пока что не получилось. При этом на родине продажи Tiggo7 протекают аж как три года. В силу указанного возраста дизайн кроссовера не может претендовать на звание самого свежего и модного, однако и уродом его не назовешь.
Американская рука
Над обводами Tiggo7 потрудился американец Джеймс Хоуп, на тот момент главный художник Chery. Не откажешь SUV в самобытности: оригинальная пластика «лица» со сложносочиненными фарами, 6-угольная радиаторная решетка, которую пересекает горизонтальная хромированная перекладина, плюс скульптурный бампер. Это, что называется спереди.
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
И так и не так
Оформление рабочего места водителя, если так можно выразиться, упрощенное. В том плане, что нет корейских излишеств – минимум клавиш, кнопок и «крутилок», только самые важные. Это и хорошо, и неважно одновременно. Например, чтобы перенаправить забор воздуха «извне» на «изнутри», придется входить в меню медиасистемы. Делать это на ходу, особенно на пыльной дороге, пардон, не самое безопасное занятие. А тот же, скажем, кондей управляется правильно - как через экран, так и отдельным «барашком».
Внизу центральной консоли, между клавишами подогрева передних кресел, смонтирована аккуратная «шайба». Первым делом думается: подключение полного привода. Наверное, резонно, но, блин, «нет такой буквы в этом слове». Как нет у Tiggo7 самого полного привода. «Шайба» - профанация, муляж. Китайцы в принципе неохотно везут в Россию полноприводные кроссоверы, столь невостребованные на родине. Мы, конечно же, можем пустить скупую мужскую слезу, мол, напрасно. Однако, опыт продаж показывает, что переплачивать за «4x4» 70-80 тыс. рублей желают из нас далеко немногие. Машины нынче и без того недешевые…
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Передние кресла удобные, с хорошей анатомией и развитой боковой поддержкой. Регулировки механические, зато по вертикали можно подняться очень даже высоко. При этом водителю ростом 180-182 см удариться темечком в потолок, к счастью, не получится – над головой есть еще «воздух». Поставил бы китайскому «капитанскому мостки» твердую пятерку, да подкосила чрезмерно мягкая подушка.
Между креслами – подлокотник, в нем небольшого объема бокс и USB-порт с прикуриватеем и стаканом-пепельницей. Второй USB-разъем, тот, что «питает» медиасистему от смартфона, – в этакой импровизированной «пещере», в днище центральной консоли. Добираться до него не совсем удобно, зато сам смартфон ложится тут же, на специальную площадку, жаль только не прорезиненную. В козырьках от солнца смонтированы зеркальца, правда, без подсветки и там, и там.
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Как рулится, как двигается?
Рулевая колонка (с электроусилителем) регулируется исключительно по вертикали, однако мне этого хватило, чтобы подогнать ее под себя, родимого, и держать пластиковый мультируль ровно так, как учили в автошколе. «Рулежка» далека от «всеустраивающего» значения: присутствует некоторая вязкость в нулевой зоне, в поворотах практически всегда требуется легкое подруливание. С набором скорости «налитость» руля практически та же, что и на первых метрах движения, то бишь недостаточная. При этом на грунтовке, где сцепление с поверхностью минимальное, руль и вовсе приходится крепче держать в руках.
Фото пользователя 110km.ru
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
|Chery Tiggo 7 Sport 1.5 MT
|1.5 л, 152 л.с
|механика 6
|4432 x 1837 x 1670 мм
|передний
|АИ-95
|1 199 900 руб
|Все характеристики
Пик момента - 205 Нм при 2000-4000 об/мин. При этом подключение турбины происходит где-то на 2300-2500 об/мин. Если по возможности их придерживаться, можно довольно бойко на одной 3-й передаче ехать по проселку в скоростном интервале 35-60 км/ч и не думать о переключении. Словно на «автомате». После «120-ти» на трассе ускорение дается не столь податливое, к тому же дает о себе знать повышенный шум из-под моторного отсека.
Работа подвески на асфальте - пожалуй, самые добрые впечатления: стыки мостовых переходов автомобилю нипочем, трещины в полотне – не проблема. И неоднозначная картина вне ровной дорожной ленты. На «стиральной доске» от следов гусеничного трактора – на удивление неплохо и относительно комфортно, а вот на откровенно разбитой поверхности с каменной россыпью подвеску то и дело пробивает; мягкая точка с позвоночником все удары принимают на себя. Не говорю уже о шумовом дискомфорте.
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
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