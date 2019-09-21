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21 сентября 2019, 08:48

Тест-драйв Chery Tiggo7: крепкий орешек

  • 1426
  • 0
Фото пользователя 110km.ru
Я из того поколения, что фломастеры мочили духами, а потому прекрасно помню «сырость» китайских машин образца 10-12-летней давности. Работу над ошибками азиаты освоили на раз-два, и вот уже на отечественном рынке предлагаются продукты, которые по многим своим параметрам не уступают корейским и японским аналогам.
Тест драйв Chery Tiggo7 крепкий орешек

Фото: Chery

Тест драйв Chery Tiggo7 крепкий орешек

Фото: Chery

Тест драйв Chery Tiggo7 крепкий орешек

Фото: Chery

Тест драйв Chery Tiggo7 крепкий орешек

Фото: Chery

Тест драйв Chery Tiggo7 крепкий орешек

Фото: Chery

Тест драйв Chery Tiggo7 крепкий орешек

Фото: Chery

Тест драйв Chery Tiggo7 крепкий орешек

Фото: Chery

Тест драйв Chery Tiggo7 крепкий орешек

Фото: Chery

Тест драйв Chery Tiggo7 крепкий орешек

Фото: Chery

Тест драйв Chery Tiggo7 крепкий орешек
Тест драйв Chery Tiggo7 крепкий орешек
Тест драйв Chery Tiggo7 крепкий орешек
Тест драйв Chery Tiggo7 крепкий орешек
Тест драйв Chery Tiggo7 крепкий орешек
Тест драйв Chery Tiggo7 крепкий орешек
Тест драйв Chery Tiggo7 крепкий орешек
Тест драйв Chery Tiggo7 крепкий орешек
Тест драйв Chery Tiggo7 крепкий орешек

Chery Tiggo 7
От 1.5 л, 152 л.с
Новый от 1 199 900 до 1 369 900 Р
В первой половине 2020 года в Россию приедет Tiggo8 и сразу примерит костюмчик флагмана линейки Chery. А пока автомобиль проходит необходимые сертификационные и омологационные испытания, место на троне ему греет Tiggo7.

В отечественной продаже он какие-то скромные полгода, поэтому стать самой востребованной моделью пока что не получилось. При этом на родине продажи Tiggo7 протекают аж как три года. В силу указанного возраста дизайн кроссовера не может претендовать на звание самого свежего и модного, однако и уродом его не назовешь.

Американская рука

Над обводами Tiggo7 потрудился американец Джеймс Хоуп, на тот момент главный художник Chery. Не откажешь SUV в самобытности: оригинальная пластика «лица» со сложносочиненными фарами, 6-угольная радиаторная решетка, которую пересекает горизонтальная хромированная перекладина, плюс скульптурный бампер. Это, что называется спереди.

Тест драйв Chery Tiggo7 крепкий орешек

Фото: Chery

Тест драйв Chery Tiggo7 крепкий орешек

Фото: Chery

Тест драйв Chery Tiggo7 крепкий орешек

Фото: Chery

Тест драйв Chery Tiggo7 крепкий орешек

Фото: Chery

Тест драйв Chery Tiggo7 крепкий орешек

Фото: Chery

Тест драйв Chery Tiggo7 крепкий орешек

Фото: Chery

Тест драйв Chery Tiggo7 крепкий орешек

Фото: Chery

Тест драйв Chery Tiggo7 крепкий орешек

Фото: Chery

Тест драйв Chery Tiggo7 крепкий орешек
Тест драйв Chery Tiggo7 крепкий орешек
Тест драйв Chery Tiggo7 крепкий орешек
Тест драйв Chery Tiggo7 крепкий орешек
Тест драйв Chery Tiggo7 крепкий орешек
Тест драйв Chery Tiggo7 крепкий орешек
Тест драйв Chery Tiggo7 крепкий орешек
Тест драйв Chery Tiggo7 крепкий орешек

Tiggo7 построен на платформе T1X, разработанной совместно с инженерам Jaguar Land Rover и Qoros. Ширина колесной базы данной платформы варьируется от 2560 до 2800 мм. Дорожный просвет – от 145 до 190 мм. При производстве автомобиля используется 5 сортов высокопрочной стали. Конструкция кузова предусматривает наличие под полом салона усиленных тройных лонжеронов специальной формы. Это создает эффект «разгибающей мышцы» при возникновении деформации во время ДТП
В целом же – этакий крепкий орешек с ниспадающей крышей, «поджарой» кормой с рельефной крышкой багажника и крупными 18-ми колесами. Дорожный просвет – 190 мм, передний и задний свесы – небольшие. Двери имеют двойные уплотнители для защиты порогов от грязи. При длине 4,5 метра на колесную базу отведены, в принципе, неплохие 2670 мм. Возможно, поэтому на заднем диване вполне себе просторно.

И так и не так

Оформление рабочего места водителя, если так можно выразиться, упрощенное. В том плане, что нет корейских излишеств – минимум клавиш, кнопок и «крутилок», только самые важные. Это и хорошо, и неважно одновременно. Например, чтобы перенаправить забор воздуха «извне» на «изнутри», придется входить в меню медиасистемы. Делать это на ходу, особенно на пыльной дороге, пардон, не самое безопасное занятие. А тот же, скажем, кондей управляется правильно - как через экран, так и отдельным «барашком».

Внизу центральной консоли, между клавишами подогрева передних кресел, смонтирована аккуратная «шайба». Первым делом думается: подключение полного привода. Наверное, резонно, но, блин, «нет такой буквы в этом слове». Как нет у Tiggo7 самого полного привода. «Шайба» - профанация, муляж. Китайцы в принципе неохотно везут в Россию полноприводные кроссоверы, столь невостребованные на родине. Мы, конечно же, можем пустить скупую мужскую слезу, мол, напрасно. Однако, опыт продаж показывает, что переплачивать за «4x4» 70-80 тыс. рублей желают из нас далеко немногие. Машины нынче и без того недешевые…

Тест драйв Chery Tiggo7 крепкий орешек

Фото: Chery

Тест драйв Chery Tiggo7 крепкий орешек

Фото: Chery

Тест драйв Chery Tiggo7 крепкий орешек

Фото: Chery

Тест драйв Chery Tiggo7 крепкий орешек

Фото: Chery

Тест драйв Chery Tiggo7 крепкий орешек

Фото: Chery

Тест драйв Chery Tiggo7 крепкий орешек

Фото: Chery

Тест драйв Chery Tiggo7 крепкий орешек

Фото: Chery

Тест драйв Chery Tiggo7 крепкий орешек

Фото: Chery

Тест драйв Chery Tiggo7 крепкий орешек

Фото: Chery

Тест драйв Chery Tiggo7 крепкий орешек
Тест драйв Chery Tiggo7 крепкий орешек
Тест драйв Chery Tiggo7 крепкий орешек
Тест драйв Chery Tiggo7 крепкий орешек
Тест драйв Chery Tiggo7 крепкий орешек
Тест драйв Chery Tiggo7 крепкий орешек
Тест драйв Chery Tiggo7 крепкий орешек
Тест драйв Chery Tiggo7 крепкий орешек
Тест драйв Chery Tiggo7 крепкий орешек

У Chery Tiggo7 есть еще 2 комплектации, с мотором 2 литра и вариатором. С учетом выгод версия Luxury стоит 1 029 900 рублей. В нее дополнительно включены: кожаные сиденья, кожаный руль, электроусилитель руля, режим Eco|Sport. На вершине комплектация Elite за 1 119 900 рублей, опять же с учетом всех скидок: полный зимний пакет, перфорированная кожа, электрорегулировка кресла водителя и поясничного подпора, атмосферная подсветка салона, передние парктроники, AVM 360 градусов, умный ключ-браслет.
Протестированная нами комплектация с 1,5-литровым 152-сильным турбированным мотором и 6МКПП именуется Sport и считается стартовой. Ее цифровой эквивалент – 999 900 рублей с учетом всех выгод. Насколько цена подъемная, судить каждому «Сеньке по своей шапке». Список оборудования за указанные деньги, с одной стороны, скромный по количеству опций, с другой, в нем присутствуют позиции, которые сделают честь машинам более высокого класса: камера заднего вида, парктроники, 9-дюймовый сенсорный экран, подогрев передних кресел, бесключевой доступ/запуск мотора, дефлекторы второго ряда.

Передние кресла удобные, с хорошей анатомией и развитой боковой поддержкой. Регулировки механические, зато по вертикали можно подняться очень даже высоко. При этом водителю ростом  180-182 см удариться темечком в потолок, к счастью, не получится – над головой есть еще «воздух». Поставил бы китайскому «капитанскому мостки» твердую пятерку, да подкосила чрезмерно мягкая подушка.

Между креслами – подлокотник, в нем небольшого объема бокс и USB-порт с прикуриватеем и  стаканом-пепельницей. Второй USB-разъем, тот, что «питает» медиасистему от смартфона, – в этакой импровизированной «пещере», в днище центральной консоли. Добираться до него не совсем удобно, зато сам смартфон ложится тут же, на специальную площадку, жаль только не прорезиненную. В козырьках от солнца смонтированы зеркальца, правда, без подсветки и там, и там.

Тест драйв Chery Tiggo7 крепкий орешек

Фото: Chery

Тест драйв Chery Tiggo7 крепкий орешек

Фото: Chery

Тест драйв Chery Tiggo7 крепкий орешек

Фото: Chery

Тест драйв Chery Tiggo7 крепкий орешек

Фото: Chery

Тест драйв Chery Tiggo7 крепкий орешек

Фото: Chery

Тест драйв Chery Tiggo7 крепкий орешек

Фото: Chery

Тест драйв Chery Tiggo7 крепкий орешек

Фото: Chery

Тест драйв Chery Tiggo7 крепкий орешек

Фото: Chery

Тест драйв Chery Tiggo7 крепкий орешек

Фото: Chery

Тест драйв Chery Tiggo7 крепкий орешек
Тест драйв Chery Tiggo7 крепкий орешек
Тест драйв Chery Tiggo7 крепкий орешек
Тест драйв Chery Tiggo7 крепкий орешек
Тест драйв Chery Tiggo7 крепкий орешек
Тест драйв Chery Tiggo7 крепкий орешек
Тест драйв Chery Tiggo7 крепкий орешек
Тест драйв Chery Tiggo7 крепкий орешек
Тест драйв Chery Tiggo7 крепкий орешек
Эстетики в материалах, использованных при оформлении торпедо, немного. Да и у кого она, простите, в этом сегменте присутствует?! Приборная панель, скажем так, своеобразная: по центру – «цифра» с неплохой, в целом, графикой и функционалом. Задумались, например, на скоростной трассе и превысили допустимый лимит скорости, показатель динамики тут же поменяет цвет с белого на красный и подаст звуковой сигнал. С тахометром и спидометром китайцы решили пойти по принятому у них пути: слева «нарисовали» шкалу для определения скоростного режима, справа - также «вывернутый наизнанку» демонстратор оборотов двигателя. Признаться, не очень нашему брату привычно, да и читается вся эта информация не лучшим образом.

Как рулится, как двигается?

Рулевая колонка (с электроусилителем) регулируется исключительно по вертикали, однако мне этого хватило, чтобы подогнать ее под себя, родимого, и держать пластиковый мультируль ровно так, как учили в автошколе. «Рулежка» далека от «всеустраивающего» значения: присутствует некоторая вязкость в нулевой зоне, в поворотах практически всегда требуется легкое подруливание. С набором скорости «налитость» руля практически та же, что и на первых метрах движения, то бишь недостаточная. При этом на грунтовке, где сцепление с поверхностью минимальное, руль и вовсе приходится крепче держать в руках.  

Тест драйв Chery Tiggo7 крепкий орешек

Фото пользователя 110km.ru

Тест драйв Chery Tiggo7 крепкий орешек

Фото: Chery

Тест драйв Chery Tiggo7 крепкий орешек

Фото: Chery

Тест драйв Chery Tiggo7 крепкий орешек

Фото: Chery

Тест драйв Chery Tiggo7 крепкий орешек

Фото: Chery

Тест драйв Chery Tiggo7 крепкий орешек

Фото: Chery

Тест драйв Chery Tiggo7 крепкий орешек

Фото взято из открытых источников

Тест драйв Chery Tiggo7 крепкий орешек

Фото: Chery

Тест драйв Chery Tiggo7 крепкий орешек

Фото: Chery

Тест драйв Chery Tiggo7 крепкий орешек
Тест драйв Chery Tiggo7 крепкий орешек
Тест драйв Chery Tiggo7 крепкий орешек
Тест драйв Chery Tiggo7 крепкий орешек
Тест драйв Chery Tiggo7 крепкий орешек
Тест драйв Chery Tiggo7 крепкий орешек
Тест драйв Chery Tiggo7 крепкий орешек
Тест драйв Chery Tiggo7 крепкий орешек
Тест драйв Chery Tiggo7 крепкий орешек

Chery Tiggo 7 Sport 1.5 MT
1.5 л, 152 л.с
механика 6
4432 x 1837 x 1670 мм
передний
АИ-95
1 199 900 руб
Все характеристики
Упомянутые нами 152 силы малолитражного мотора обеспечиваются, в первую очередь, работой турбонаддува. Ему в помощь – система многоточечного впрыска. Архитектура движка - это 16-клапанный механизм ГРМ и фазовращатели на выпуске и впуске. Потолок мощности реализуется при 5500 об/мин, и надо заметить, практически на любой передаче стрелка тахометра охотно штурмует красную зону.

Пик момента - 205 Нм при 2000-4000 об/мин. При этом подключение турбины происходит где-то на 2300-2500 об/мин. Если по возможности их придерживаться, можно довольно бойко на одной 3-й передаче ехать по проселку в скоростном интервале 35-60 км/ч и не думать о переключении. Словно на «автомате». После «120-ти» на трассе ускорение дается не столь податливое, к тому же дает о себе знать повышенный шум из-под моторного отсека.

Работа подвески на асфальте - пожалуй, самые добрые впечатления: стыки мостовых переходов автомобилю нипочем, трещины в полотне – не проблема. И неоднозначная картина вне ровной дорожной ленты. На «стиральной доске» от следов гусеничного трактора – на удивление неплохо и относительно комфортно, а вот на откровенно разбитой поверхности с каменной россыпью подвеску то и дело пробивает; мягкая точка с позвоночником все удары принимают на себя. Не говорю уже о шумовом дискомфорте.

Тест драйв Chery Tiggo7 крепкий орешек

Фото: Chery

Тест драйв Chery Tiggo7 крепкий орешек

Фото: Chery

Тест драйв Chery Tiggo7 крепкий орешек

Фото: Chery

Тест драйв Chery Tiggo7 крепкий орешек

Фото: Chery

Тест драйв Chery Tiggo7 крепкий орешек

Фото: Chery

Тест драйв Chery Tiggo7 крепкий орешек

Фото: Chery

Тест драйв Chery Tiggo7 крепкий орешек

Фото: Chery

Тест драйв Chery Tiggo7 крепкий орешек

Фото: Chery

Тест драйв Chery Tiggo7 крепкий орешек

Фото: Chery

Тест драйв Chery Tiggo7 крепкий орешек
Тест драйв Chery Tiggo7 крепкий орешек
Тест драйв Chery Tiggo7 крепкий орешек
Тест драйв Chery Tiggo7 крепкий орешек
Тест драйв Chery Tiggo7 крепкий орешек
Тест драйв Chery Tiggo7 крепкий орешек
Тест драйв Chery Tiggo7 крепкий орешек
Тест драйв Chery Tiggo7 крепкий орешек
Тест драйв Chery Tiggo7 крепкий орешек
Настройка обеих китайских осей, видимо, дело тонкое и магическое, и это притом, что конструкция ходовой части суть «классика жанра»: независимые схемы с поперечными стабилизаторами, цилиндрическими пружинами и гидравлическими амортизаторами. Спереди – старый-добрый «МакФерсон», сзади – «многорычажка». Используемая Tiggo7 новая платформа T1X та же, что у младшего брата Tiggo4, который вышел на российский рынок позже всех – всего пару месяцев назад, и рассказ о нем у нас еще впереди.

Иван Братуха
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Форум Chery B14
всем привет может кто подсказать где в москве адекватный сервис для Б14
андрей
Форум Chery Tiggo (Т11)
Цитата:| Кому: Валерий Чери Тигго - отличный внедорожник. Мощный, тихий и устойчивый на дроге. Больше года езжу на Тигго 5 - проблем с ходовой не было. Брал его из салона.
romabest
Форум Chery Amulet, Flagcloud (А15)
Купил чери а 15, 07г всё отлично , конфорт бегает отлично ну короче кайф , тут решил проверить рулевую подушку безоп.вскрыл а её там нет и даже проводов нет, хотя должна быть теперь не знаю как и где востоновить , Барнаул.
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Тест-драйв Chery Tiggo7: крепкий орешек
{{model_v2_no_show_6779}} В первой половине 2020 года в Россию приедет Tiggo8 и сразу примерит костюмчик флагмана линейки Chery. А пока автомобиль проходит необходимые сертификационные и омологационные испытания, место на троне ему греет Tiggo7.В отечественной продаже он какие-то скромные полгода, поэтому стать самой востребованной моделью пока что не получилось. При этом на родине продажи Tiggo7 протекают аж как три года. В силу указанного возраста дизайн кроссовера не может претендовать на звание самого свежего и модного, однако и уродом его не назовешь. Американская рукаНад обводами Tiggo7 потрудился американец Джеймс Хоуп, на тот момент главный художник Chery. Не откажешь SUV в самобытности: оригинальная пластика «лица» со сложносочиненными фарами, 6-угольная радиаторная решетка, которую пересекает горизонтальная хромированная перекладина, плюс скульптурный бампер. Это, что называется спереди. {{gallery_1707}} {{photo_text_259}} В целом же – этакий крепкий орешек с ниспадающей крышей, «поджарой» кормой с рельефной крышкой багажника и крупными 18-ми колесами. Дорожный просвет – 190 мм, передний и задний свесы – небольшие. Двери имеют двойные уплотнители для защиты порогов от грязи. При длине 4,5 метра на колесную базу отведены, в принципе, неплохие 2670 мм. Возможно, поэтому на заднем диване вполне себе просторно.И так и не такОформление рабочего места водителя, если так можно выразиться, упрощенное. В том плане, что нет корейских излишеств – минимум клавиш, кнопок и «крутилок», только самые важные. Это и хорошо, и неважно одновременно. Например, чтобы перенаправить забор воздуха «извне» на «изнутри», придется входить в меню медиасистемы. Делать это на ходу, особенно на пыльной дороге, пардон, не самое безопасное занятие. А тот же, скажем, кондей управляется правильно - как через экран, так и отдельным «барашком». Внизу центральной консоли, между клавишами подогрева передних кресел, смонтирована аккуратная «шайба». Первым делом думается: подключение полного привода. Наверное, резонно, но, блин, «нет такой буквы в этом слове». Как нет у Tiggo7 самого полного привода. «Шайба» - профанация, муляж. Китайцы в принципе неохотно везут в Россию полноприводные кроссоверы, столь невостребованные на родине. Мы, конечно же, можем пустить скупую мужскую слезу, мол, напрасно. Однако, опыт продаж показывает, что переплачивать за «4x4» 70-80 тыс. рублей желают из нас далеко немногие. Машины нынче и без того недешевые…{{gallery_1708}} {{photo_text_258}} Протестированная нами комплектация с 1,5-литровым 152-сильным турбированным мотором и 6МКПП именуется Sport и считается стартовой. Ее цифровой эквивалент – 999 900 рублей с учетом всех выгод. Насколько цена подъемная, судить каждому «Сеньке по своей шапке». Список оборудования за указанные деньги, с одной стороны, скромный по количеству опций, с другой, в нем присутствуют позиции, которые сделают честь машинам более высокого класса: камера заднего вида, парктроники, 9-дюймовый сенсорный экран, подогрев передних кресел, бесключевой доступ/запуск мотора, дефлекторы второго ряда. Передние кресла удобные, с хорошей анатомией и развитой боковой поддержкой. Регулировки механические, зато по вертикали можно подняться очень даже высоко. При этом водителю ростом  180-182 см удариться темечком в потолок, к счастью, не получится – над головой есть еще «воздух». Поставил бы китайскому «капитанскому мостки» твердую пятерку, да подкосила чрезмерно мягкая подушка.Между креслами – подлокотник, в нем небольшого объема бокс и USB-порт с прикуриватеем и  стаканом-пепельницей. Второй USB-разъем, тот, что «питает» медиасистему от смартфона, – в этакой импровизированной «пещере», в днище центральной консоли. Добираться до него не совсем удобно, зато сам смартфон ложится тут же, на специальную площадку, жаль только не прорезиненную. В козырьках от солнца смонтированы зеркальца, правда, без подсветки и там, и там. {{gallery_1709}} Эстетики в материалах, использованных при оформлении торпедо, немного. Да и у кого она, простите, в этом сегменте присутствует?! Приборная панель, скажем так, своеобразная: по центру – «цифра» с неплохой, в целом, графикой и функционалом. Задумались, например, на скоростной трассе и превысили допустимый лимит скорости, показатель динамики тут же поменяет цвет с белого на красный и подаст звуковой сигнал. С тахометром и спидометром китайцы решили пойти по принятому у них пути: слева «нарисовали» шкалу для определения скоростного режима, справа - также «вывернутый наизнанку» демонстратор оборотов двигателя. Признаться, не очень нашему брату привычно, да и читается вся эта информация не лучшим образом.Как рулится, как двигается?Рулевая колонка (с электроусилителем) регулируется исключительно по вертикали, однако мне этого хватило, чтобы подогнать ее под себя, родимого, и держать пластиковый мультируль ровно так, как учили в автошколе. «Рулежка» далека от «всеустраивающего» значения: присутствует некоторая вязкость в нулевой зоне, в поворотах практически всегда требуется легкое подруливание. С набором скорости «налитость» руля практически та же, что и на первых метрах движения, то бишь недостаточная. При этом на грунтовке, где сцепление с поверхностью минимальное, руль и вовсе приходится крепче держать в руках.   {{gallery_1710}} {{params_60828}} Упомянутые нами 152 силы малолитражного мотора обеспечиваются, в первую очередь, работой турбонаддува. Ему в помощь – система многоточечного впрыска. Архитектура движка - это 16-клапанный механизм ГРМ и фазовращатели на выпуске и впуске. Потолок мощности реализуется при 5500 об/мин, и надо заметить, практически на любой передаче стрелка тахометра охотно штурмует красную зону. Пик момента - 205 Нм при 2000-4000 об/мин. При этом подключение турбины происходит где-то на 2300-2500 об/мин. Если по возможности их придерживаться, можно довольно бойко на одной 3-й передаче ехать по проселку в скоростном интервале 35-60 км/ч и не думать о переключении. Словно на «автомате». После «120-ти» на трассе ускорение дается не столь податливое, к тому же дает о себе знать повышенный шум из-под моторного отсека.Работа подвески на асфальте - пожалуй, самые добрые впечатления: стыки мостовых переходов автомобилю нипочем, трещины в полотне – не проблема. И неоднозначная картина вне ровной дорожной ленты. На «стиральной доске» от следов гусеничного трактора – на удивление неплохо и относительно комфортно, а вот на откровенно разбитой поверхности с каменной россыпью подвеску то и дело пробивает; мягкая точка с позвоночником все удары принимают на себя. Не говорю уже о шумовом дискомфорте. {{gallery_1711}} Настройка обеих китайских осей, видимо, дело тонкое и магическое, и это притом, что конструкция ходовой части суть «классика жанра»: независимые схемы с поперечными стабилизаторами, цилиндрическими пружинами и гидравлическими амортизаторами. Спереди – старый-добрый «МакФерсон», сзади – «многорычажка». Используемая Tiggo7 новая платформа T1X та же, что у младшего брата Tiggo4, который вышел на российский рынок позже всех – всего пару месяцев назад, и рассказ о нем у нас еще впереди.
2019-09-21
Автор: Иван Братуха
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