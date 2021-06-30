ТОП-10 самых дешевых электромобилей на рынке в 2021 году
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Цены на электромобили обычно снижаются каждый год. Хотя они сравнительно дороже бензиновых моделей, но из-за меньших затрат на обслуживание цена электромобиля со временем должна выровняться, во всяком случае так обещают эксперты. В итоге электромобиль может оказаться более экономичным, чем обычные бензиновые автомобили.
Представляем список самых дешевых электромобилей, которые присутствуют на рынке. Некоторые из них обладают высокими характеристиками, другие оснащены интересными информационно-развлекательными системами и современными функциями безопасности.
SEAT e-Mii Electric 2020 года выпуска
SEAT eMii Electric 2020 года представляет собой компактный городской электромобиль. Он оснащен батареей 36,8 кВтч и имеет запас хода 260 км. Зарядить аккумулятор до 80% емкости можно дома примерно за четыре часа, также здесь есть и быстрая зарядка. Электрокаром можно управлять с телефона (удаленное управление освещением и замками). В долларах модель оценили в 26 941, что по текущему курсу примерно равно 2 млн руб.
Mini Cooper SE Electric Hardtop 2020 года
Этот компактный электромобиль отлично вписывается в городскую жизнь. Правда, его скромного аккумулятора на 32,6 кВт/ч хватит всего на 177 км. В салоне достаточно комфортно, есть подогрев сидений и хорошая информационно-развлекательная система. Безопасную езду обеспечивает функция предупреждение о лобовом столкновении и автоматическая система экстренного торможения. В США данная модель стоит $30750 (2,3 млн рублей).
Nissan Leaf 2019 года
С точки зрения производительности Nissan Leaf 2019 года явно отстает от таких моделей, как Tesla Model 3 и Chevrolet Bolt EV, но зато у него есть масса своих достоинств. Аккумулятор на 40 кВтч с электродвигателем мощностью 110 кВт обеспечивает запас хода до 240 км. У Nissan Leaf 2019 года достаточно просторный салон, в котором с комфортом могут разместиться пять человек, в багажном отделении также найдется достаточно пространства. Цена такого электромобиля $30885 (2,26 млн руб.).
Nissan Leaf 2020 года
По сравнению с конкурентами интерьер Nissan Leaf 2020 года не слишком модный. В салоне стоит 7-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы. Хэтчбек оснащен аккумулятором емкостью 40 кВтч, благодаря которому без подзарядки можно проехать 240 км. Nissan Leaf 2020 года получил технологически продвинутый набор функций безопасности. Цена модели $31600 (2,31 млн руб.).
Volkswagen e-Golf Electric 2019 года
Это один из электромобилей, который сочетает в себе цену и качество. В салоне комфортно могут разместиться пять человек, что делает данный электромобиль пригодным для семейных прогулок. Правда, в багажник много вещей не поместится. Volkswagen e-Golf Electric 2019 года оснащен современными функциями безопасности, такими как контроль устойчивости, ABS, предупреждение о слепых зонах. Цена модели составляет $31895 (2,33 млн руб.).
Hyundai Ioniq Electric 2020 года
Данная модель может похвастать приличным пробегом в 273 км. Зарядить аккумулятор до полной емкости можно дома с помощью зарядного устройства на 240 вольт всего за шесть часов. В качестве альтернативы можно использовать быстрое зарядное устройство. Hyundai предлагает расширенную гарантию на автомобиль и аккумулятор, поэтому и стоимость более высокая — $33045 (2,42 млн руб.).
Fiat 500e 2019 года
Fiat 500e хоть и рассчитан на четырех пассажиров, имеет очень тесные задние сиденья. Багажное пространство можно увеличить, сложив задний ряд. Предлагаемые функции безопасности включают ABS, задние датчики парковки, двухступенчатые подушки безопасности и круиз-контроль. Цена $33210 (2,43 млн руб.).
Kia Soul EV 2019 года
Kia Soul EV 2019 года оснащен аккумулятором мощностью 30 кВт/ч, который с 0 до 100% можно зарядить за пять часов с помощью розетки на 240 вольт. Модель не отличается высокой технологичностью, но она оснащена 8-дюймовым сенсорным информационно-развлекательным экраном, совместимым с Apple CarPlay и Android Auto. В Kia Soul EV достаточно пространства в салоне и багажном отделении. Цена $34945 (2,56 млн руб.).
Tesla Model 3 2020 года
Tesla Model 3 отличается улучшенными характеристиками, также в салоне достаточно места для семьи из пяти человек. На одной батарее электромобиль может проехать 354 км, а время быстрой зарядки составит около 30 минут. Tesla Model 3 оснащена 15-дюймовым информационно-развлекательным сенсорным экраном и неплохими функциями безопасности. Цена — $35400 (2,59 млн руб.).
Chevrolet Bolt 2020 года
Чтобы полностью зарядить Chevrolet Bolt от 240 вольт потребуется 10 часов, на одной зарядке электромобиль сможет проехать 416 км. Модель отличается плавным и быстрым ускорением, просторным салоном, здесь присутствуют высокотехнологичные информационно-развлекательные системы и функции безопасности. Цена в США — $36600 (2,68 млн руб.).
- 1 799 000 РNissan Leaf 2018 в Москве
- 1 500 000 РNissan Leaf 2018 в Москве
- 1 900 000 РNissan Leaf 2018 в Москве
- 2 199 000 РNissan Leaf 2019 в Москве
- 1 249 000 РNissan Leaf 2017 в Москве
- 1 680 000 РNissan Leaf 2018 в Москве
- 1 580 000 РNissan Leaf 2018 в Москве
- 5 300 000 РTesla Model 3 2020 в Москве
- 5 700 000 РTesla Model 3 2020 в Москве
- 1 120 000 РNissan Leaf 2017 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий