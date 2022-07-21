Toyota Land Cruiser Prado задавил на пешеходном переходе людей: видео выложили в Сеть
Фото: Госавтоинспекция Москвы
Женщины благополучно добрались до середины проезжей части. Автомобиль, ехавший в левом ряду, начал притормаживать, чтобы их пропустить. Водителю Land Cruiser Prado не понравилось, что впередиидущая машина сбавляет ход. Он отстроился правее, чтобы опередить ее. Пешеходов 53-летний мужчина, сидевший за рулем внедорожника Toyota, не видел. Женщины выскочили из-за притормозившей легковушки прямо ему под колеса.
В результате, женщину 1974 года рождения госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Ее дочь 1993 года рождения увезли в реанимацию с открытой черепно-мозговой травмой и переломом основания черепа. Через несколько часов девушка скончалась в больнице.
Редакция 110KM.RU напоминает о необходимости быть предельно внимательным при проезде пешеходных переходов. Если соседний автомобиль начал притормаживать, лучше последовать его примеру. Возможно, водитель заметил то, что пока находится вне поля вашего зрения. Ситуация может измениться в считанные секунды и привести к непоправимым последствиям.
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Смертельная авария в Москве: рано утром на шестиполосной дороге не разъехались Land Cruiser и Datsun (видео)
Серьезная авария на Большом Каменном мосту в Москве унесла жизни двух человек. Около четырех часов утра здесь столкнулись внедорожник Toyota Land Cruiser и седан Datsun.Читать далее
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Mercedes-AMG G 63 и Toyota Land Cruiser Prado сразились во внедорожном дрэге: победитель определился на последней секунде
«Заряженный» Mercedes-AMG G 63 больше времени проводит в фешенебельных кварталах, чем на бездорожье. Но это вовсе не означает, что он растерял свои внедорожные качества.Читать далее
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21.12.2021, 13:29
В России из-за неисправности отзывают почти 10 тысяч автомобилей Toyota
Российский офис Toyota объявил об отзыве тысяч автомобилей Venza и Land Cruiser Prado в связи с двумя независимыми неисправностями. В первом случае причиной стал дефект проводки, во втором – выпускного коллектора.Читать далее
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08.10.2021, 23:56
В России снова торгуют местами в очереди на автомобили (цены)
Японцы говорят, что любой кризис – это всегда новые возможности. Кризис на рынке полупроводников, снижение объемов производства автомобилей и последовавший за этим дефицит новых машин позволили дилерам бессовестно наживаться на установке дополнительного оборудования. Но нашлись предприимчивые россияне, которые возродили старый бизнес – торговлю очередью.Читать далее
-
17.08.2021, 13:45
Названа дата выхода модернизированного Toyota Land Cruiser Prado
В СМИ появились слухи о том, что Toyota Land Cruiser Prado выйдет немного раньше анонсированного срока. Также появилась информация о силовых агрегатах и платформе.Читать далее
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