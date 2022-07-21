Toyota Land Cruiser Prado задавил на пешеходном переходе людей: видео выложили в Сеть

Ранее мы писали Смертельная авария в Москве: рано утром на шестиполосной дороге не разъехались Land Cruiser и Datsun (видео) Серьезная авария на Большом Каменном мосту в Москве унесла жизни двух человек. Около четырех часов утра здесь ... Читать далее

Как сообщили в Госавтоинспекции Москвы, трагедия произошла около 19 часов у дома 87 по Алтуфьевскому шоссе. Две женщины, мать и дочь, пытались перейти восьмиполосное шоссе по пешеходному переходу. Светофор сломался, и переход превратился в нерегулируемый. Видео с дорожной камеры, опубликованное столичным Дептрансом, показывает, как развивались события.

Женщины благополучно добрались до середины проезжей части. Автомобиль, ехавший в левом ряду, начал притормаживать, чтобы их пропустить. Водителю Land Cruiser Prado не понравилось, что впередиидущая машина сбавляет ход. Он отстроился правее, чтобы опередить ее. Пешеходов 53-летний мужчина, сидевший за рулем внедорожника Toyota, не видел. Женщины выскочили из-за притормозившей легковушки прямо ему под колеса.

В результате, женщину 1974 года рождения госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Ее дочь 1993 года рождения увезли в реанимацию с открытой черепно-мозговой травмой и переломом основания черепа. Через несколько часов девушка скончалась в больнице.

Редакция 110KM.RU напоминает о необходимости быть предельно внимательным при проезде пешеходных переходов. Если соседний автомобиль начал притормаживать, лучше последовать его примеру. Возможно, водитель заметил то, что пока находится вне поля вашего зрения. Ситуация может измениться в считанные секунды и привести к непоправимым последствиям.

Упомянутые модели: Toyota Land Cruiser Prado (от 2 898 000 Р )

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах