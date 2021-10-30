Угнать Lexus LX: зачем в Японии направо-налево раздают противоугонные устройства
Стражи порядка полагают, что Lexus LX похищаются, прежде всего, для перепродажи за границу. Для более эффективной борьбы с угонами автомобилей в префектуре Айти создан специальный совет, состоящий из представителей местной полиции и дилерского корпуса. Они начали бесплатно раздавать владельцам LX противоугонные устройства.
Отныне любой владелец LX может подать заявку через аккаунт совета в Facebook. Заявки планируется принимать заявки до конца февраля 2022 года, однако уже заявлено, что акция может продлиться.
На днях совет провел церемонию вручения противоугонных устройств в магазине Security Lounge Nagoya в Нагое. Два автомобилиста, у которых чуть не угнали Lexus LX, получили простые в установке устройства для предотвращения кражи. Каждое такое устройство фиксирует руль на пряжке ремня безопасности и, в случае чего, подает сигнал тревоги. Японцы говорят, что противоугонная система хоть и проста, но весьма эффективна для предотвращения угона.
Одним из получателей противоугонного устройства стал 41-летний местный житель по фамилии Мидори. Когда он собирался сесть в машину для поездки, то заметил, что двери его Lexus разблокированы. Похоже, потенциальный вор пытался вскрыть автомобиль, но сдался после того, как не смог открыть гараж.
Мужчина заявил, что попытка кражи его шокировала, поскольку это произошло, несмотря на принятые им меры безопасности, включая установку камеры наблюдения. Мидори отметил: «Я намерен немедленно установить новые противоугонные устройства, чтобы не стать жертвой очередной кражи».
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