В аварии наверняка виновата белая Tesla: забавное фото

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Пользователи Reddit опубликовали занятное фото, на котором запечатлена авария с участием сразу трех белых электрокаров Tesla. Инцидент произошел в Калифорнии, где Tesla невероятно популярна. Также стоит отметить, что цветовая палитра бренда крайне ограничена, для каждой модели предлагается не более пяти оттенков. С учетом этих обстоятельств, вполне закономерно, в недавнем ДТП разбили сразу три белых электрокара Tesla: Model 3, Model Y и Model X.

Причины и обстоятельства происшествия не уточняются, но можно с уверенностью сказать, что виновником признают белую Tesla, определенно одну из трех. Другие две Tesla по роковому стечению обстоятельств оказались не в то время и не в том месте. Не повезло и еще одному темному автомобилю, который не сумел вовремя затормозить и врезался одну из белых Tesla сзади.

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