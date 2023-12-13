В аварии наверняка виновата белая Tesla: забавное фото
Причины и обстоятельства происшествия не уточняются, но можно с уверенностью сказать, что виновником признают белую Tesla, определенно одну из трех. Другие две Tesla по роковому стечению обстоятельств оказались не в то время и не в том месте. Не повезло и еще одному темному автомобилю, который не сумел вовремя затормозить и врезался одну из белых Tesla сзади.
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10.11.2023, 07:50
Tesla Model X упала в море и сгорела под водой (видео)
Очередной удивительный случай самовозгорания автомобиля Tesla произошел во Флориде. Женщина за рулем кроссовера Model X не справилась с управлением, автомобиль скатился в море и неожиданно загорелся прямо под водой.Читать далее
-
17.10.2023, 09:23
Гей-пара из Шотландии в шоке от Tesla: дилер прислал счет за ремонт на 2 млн рублей
Пара из Эдинбурга в один из обычных дождливых шотландских вечеров поехала в местный ресторан поужинать на своем кроссовере Tesla Model Y. На обратном пути электрокар отказался заводиться, а дилер после диагностики прислал счет на 17 тысяч фунтов стерлингов или порядка 2 млн рублей в пересчете по текущему курсу.Читать далее
-
11.10.2023, 09:29
Toyota Corolla уступила титул самого продаваемого автомобиля в мире: назван новый лидер
Издание focus2move проанализировало глобальные продажи новых легковых автомобилей за август 2023 года и составило рейтинг самых продаваемых автомобилей в мире. Toyota Corolla уступила титул мирового бестселлера кроссоверу-новичку.Читать далее
-
02.10.2023, 09:54
Представлена обновленная Tesla Model Y: разгон до «сотни» меньше 6 секунд
Компания Tesla представила в Китае обновленный кроссовер Model Y. Автомобиль отличается пересмотренным оформлением салона, иным дизайном колесных дисков, лучшей динамикой и большим запасом хода.Читать далее
-
15.09.2023, 06:30
Экологи-экстремисты обвинили Tesla в «зеленой лжи» и сожгли десять автомобилей
Пожар на парковке у дилерского центра Tesla во Франкфурте, Германия, уничтожил десять электрических кроссоверов Tesla Model Y на общую сумму в полмиллиона евро. Ответственность за инцидент взяла на себя группировка борцов за экологию.Читать далее
-
07.09.2023, 17:45
Китайский завод Tesla установил новый рекорд
Гигафабрика Tesla в Шанхае по праву считается самым эффективным автозаводом в мире. Первые электрокары сошли с конвейера в декабре 2019 года, и за неполных четыре года здесь собрали уже 2 млн автомобилей.Читать далее
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