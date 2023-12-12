В Ленобласти Toyota Land Cruiser задавил мужчину, который шел по проезжей части
Пешеход погиб, а 34-летнего водителя госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. По факту ДТП полиция уже возбудила уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.
-
21.11.2023, 12:50
Мэрия Екатеринбурга закупила для чиновников «Лады» вместо иномарок (вышло дороже)
Еще 10 лет назад мэрия Екатеринбурга размещала на сайте госзакупок заявки на приобретение автомобилей Toyota Camry. Сейчас чиновники вынуждены пересаживаться на российские машины. Журналисты сравнили цены.Читать далее
-
14.11.2023, 08:07
Блогер-каскадер удивил ростовских водителей (видео)
В начале ноября по улицам Ростова-на-Дону проехал внедорожник Toyota Land Cruiser 100 с необычным грузом на крыше. Он вез тяжелый роскошный Mercedes-Maybach S-Class.Читать далее
-
03.11.2023, 14:55
Король Карл III должен был поехать на обычном тук-туке, но предпочел Toyota Land Cruiser
После восшествия на престол король Великобритании Карл III отправился вместе с супругой Камиллой в турне по странам британского Содружества наций. В Кении он должен был прокатиться на тук-туке, которым обычно пользуются местные жители, но в последний момент решил ограничиться фотосессией.Читать далее
-
23.10.2023, 07:43
Toyota показала принципиально новый Land Cruiser (такого никто не ожидал)
Японские автопроизводители приготовили в 2023 году для автомобильной выставки Japan Mobility Show много ярких новинок и неожиданных дебютов. Одним из них стал трехрядный электрический кроссовер Toyota Land Cruiser.Читать далее
-
17.10.2023, 08:51
Toyota Motor остановила 10 сборочных линий из-за взрыва и сбоя в поставках комплектующих
Во вторник, 17 октября, концерн Toyota Motor временно приостановит 10 сборочных линий на 6 заводах в Японии из-за нехватки комплектующих. Причиной сбоя стал взрыв, произошедший накануне на производстве одного из поставщиков.Читать далее
-
13.09.2023, 15:30
В Россию привезли партию самых неубиваемых 3-рядных внедорожников в мире
Трехрядные автомобили сегмента SUV могут стать неплохим выбором для больших семей. Они отличаются удобством и вместительностью, но далеко не все могут похвастаться надежностью. Один из самых «неубиваемых» внедорожников привезли в Россию. Стоит он дорого.Читать далее
-
21.11.2023, 12:50
Мэрия Екатеринбурга закупила для чиновников «Лады» вместо иномарок (вышло дороже)
Еще 10 лет назад мэрия Екатеринбурга размещала на сайте госзакупок заявки на приобретение автомобилей Toyota Camry. Сейчас чиновники вынуждены пересаживаться на российские машины. Журналисты сравнили цены.Читать далее
-
14.11.2023, 08:07
Блогер-каскадер удивил ростовских водителей (видео)
В начале ноября по улицам Ростова-на-Дону проехал внедорожник Toyota Land Cruiser 100 с необычным грузом на крыше. Он вез тяжелый роскошный Mercedes-Maybach S-Class.Читать далее
-
03.11.2023, 14:55
Король Карл III должен был поехать на обычном тук-туке, но предпочел Toyota Land Cruiser
После восшествия на престол король Великобритании Карл III отправился вместе с супругой Камиллой в турне по странам британского Содружества наций. В Кении он должен был прокатиться на тук-туке, которым обычно пользуются местные жители, но в последний момент решил ограничиться фотосессией.Читать далее
-
23.10.2023, 07:43
Toyota показала принципиально новый Land Cruiser (такого никто не ожидал)
Японские автопроизводители приготовили в 2023 году для автомобильной выставки Japan Mobility Show много ярких новинок и неожиданных дебютов. Одним из них стал трехрядный электрический кроссовер Toyota Land Cruiser.Читать далее
-
17.10.2023, 08:51
Toyota Motor остановила 10 сборочных линий из-за взрыва и сбоя в поставках комплектующих
Во вторник, 17 октября, концерн Toyota Motor временно приостановит 10 сборочных линий на 6 заводах в Японии из-за нехватки комплектующих. Причиной сбоя стал взрыв, произошедший накануне на производстве одного из поставщиков.Читать далее
-
13.09.2023, 15:30
В Россию привезли партию самых неубиваемых 3-рядных внедорожников в мире
Трехрядные автомобили сегмента SUV могут стать неплохим выбором для больших семей. Они отличаются удобством и вместительностью, но далеко не все могут похвастаться надежностью. Один из самых «неубиваемых» внедорожников привезли в Россию. Стоит он дорого.Читать далее
- 13 999 000 РToyota Land Cruiser 2023 в Москве
- 13 989 000 РToyota Land Cruiser 2023 в Москве
- 14 800 000 РToyota Land Cruiser 2022 в Москве
- 13 699 000 РToyota Land Cruiser 2023 в Москве
- 16 000 000 РToyota Land Cruiser 2022 в Москве
- 13 899 000 РToyota Land Cruiser 2023 в Москве
- 7 795 000 РToyota Land Cruiser 2017 в Москве
- 13 729 000 РToyota Land Cruiser 2023 в Москве
- 15 500 000 РToyota Land Cruiser 2022 в Москве
- 7 898 000 РToyota Land Cruiser 2019 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий