В Ленобласти Toyota Land Cruiser задавил мужчину, который шел по проезжей части

03.11.2023, 14:55

Король Карл III должен был поехать на обычном тук-туке, но предпочел Toyota Land Cruiser

После восшествия на престол король Великобритании Карл III отправился вместе с супругой Камиллой в турне по странам британского Содружества наций. В Кении он должен был прокатиться на тук-туке, которым обычно пользуются местные жители, но в последний момент решил ограничиться фотосессией.Читать далее