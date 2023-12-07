В массовом ДТП на Кубани погибли 5 человек

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По информации УМВД по Краснодарскому краю, трагедия произошла около половины девятого вечера на 52-м километре трассы Краснодар – Верхнебаканский в Северском районе края, недалеко от Ильского НПЗ. Водитель КамАЗа не выбрал безопасный скоростной режим и не выдержал безопасную дистанцию, столкнулся с попутным микроавтобусом Mercedes Sprinter, ударив его сзади справа.

От удара микроавтобус выбросило на полосу встречного движения, прямо пол колеса грузовика MAN. КамАЗ же продолжил движение и повредил еще четыре легковых автомобиля. В аварии погибли пять человек: водитель и четыре пассажира Mercedes Sprinter. Еще трех человек госпитализировали, в том числе водителей обоих грузовых автомобилей. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. Возбуждено уголовное дело по части 5 ст. 264 УК РФ.

Упомянутые модели: Mercedes Sprinter (от 2 534 000 Р )

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