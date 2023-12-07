В массовом ДТП на Кубани погибли 5 человек
Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю
От удара микроавтобус выбросило на полосу встречного движения, прямо пол колеса грузовика MAN. КамАЗ же продолжил движение и повредил еще четыре легковых автомобиля. В аварии погибли пять человек: водитель и четыре пассажира Mercedes Sprinter. Еще трех человек госпитализировали, в том числе водителей обоих грузовых автомобилей. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. Возбуждено уголовное дело по части 5 ст. 264 УК РФ.
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02.03.2023, 09:10
Euro NCAP проверила безопасность 18 фургонов: золото получили лишь две модели
Эксперты Euro NCAP решили проверить безопасность 18 легких коммерческих автомобилей и провели серию краш-тестов по новым, более строгим критериям 2023 года. Только два автомобиля смогли набрать более 60 из 100 процентов. Им присудили золотые медали.Читать далее
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08.02.2023, 13:04
Mercedes-Benz показал новый Sprinter, которым очень гордится
Компания Mercedes-Benz представила фургон eSprinter второго поколения. Внешне он мало отличается от предшественника, зато переехал на новую платформу и может наматывать по городу без подзарядки по 500 километров.Читать далее
-
12.09.2022, 12:14
Смертельная авария в Псковской области: сгорели микроавтобус и легковушка
Жуткая авария произошла рано утром в понедельник, 12 сентября, в Опочецком районе Псковской области. Столкнулись автомобиль Skoda и микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter.Читать далее
-
22.08.2022, 08:43
Фура расплющила микроавтобус Mercedes в лепешку: погибли 16 человек
Страшная авария произошла в воскресенье днем на трассе М-5 «Урал» в Ульяновской области. Водитель большегруза DAF буквально вмял микроавтобус во впередистоящую фуру.Читать далее
-
11.07.2022, 10:33
Целая «грядка» автомобилей (VW, Mercedes, BMW, Ford, Kia, Toyota) вынуждена заехать на сервис. Что не так?
В странах ЕС крупная отзывная кампания, анонсированная 8 июля 2022 года. Пострадали 7 марок автомобилей и 30 моделей, в том числе несколько коммерческих машин и новомодных электромобилей.Читать далее
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