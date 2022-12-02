В Петербурге пассажир угнал такси и устроил смертельное ДТП

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Когда пассажир сел в такси, водитель сразу почувствовал неладное. Мужчина вел себя неадекватно и явно находился под действием наркотиков. Тогда таксист остановил машину и попросил пассажира выйти. Тот отказался. Водитель вышел из салона, чтобы вытащить неадеквата самому, но наркоман быстро пересел за руль, ударил по газам и помчался прочь. Таксист немедленно сообщил об угоне в полицию. Сотрудники ДПС быстро обнаружили угонщика и попытались блокировать его на набережной в районе Рузовской улицы, но безуспешно. Завязалась погоня. По словам очевидцев, за автомобилем такси гнались не менее семи экипажей ДПС.

Нарушитель мчался по набережной Обводного канала, пытаясь прорваться на ЗСД. Полицейские открыли огонь по колесам. На пересечении с Митрофаньевским шоссе автомобиль такси протаранил Chevrolet Lacetti. От удара угонщика выбросило из салона через водительскую дверь. Он погиб на месте, пишет паблик «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». В настоящее время следователи устанавливают личность молодого человека и все обстоятельства происшествия.

Упомянутые модели: KIA K5 (от 1 489 000 Р )

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