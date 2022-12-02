В Петербурге пассажир угнал такси и устроил смертельное ДТП
Нарушитель мчался по набережной Обводного канала, пытаясь прорваться на ЗСД. Полицейские открыли огонь по колесам. На пересечении с Митрофаньевским шоссе автомобиль такси протаранил Chevrolet Lacetti. От удара угонщика выбросило из салона через водительскую дверь. Он погиб на месте, пишет паблик «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». В настоящее время следователи устанавливают личность молодого человека и все обстоятельства происшествия.
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11.09.2022, 16:15
5 самых доступных корейских седанов в России в сентябре 2022 года
Седаны сохраняют актуальность, несмотря на тотальную моду на кроссоверы. Наиболее интересные предложения по сочетанию цены и качества сейчас можно найти в салонах корейских марок.Читать далее
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10.09.2020, 16:01
Kia K5 и Seltos будут собирать в Узбекистане
Компания Kia Motors объявила о скором запуске нового конвейера с которого сойдут седан K5 и кроссовер Seltos. Производство будет налажено на заводе ADM-Jizzakh в свободной экономической зоне Джизак в Узбекистане.Читать далее
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01.09.2020, 09:32
В России стартовали продажи Kia K5
Сегодня в российских автосалонах официально стартовали продажи Kia K5, которая со сменой поколения займет место седана Optima. Сборку наладили в Калининграде. Дилеры принимают предварительные заявки уже три недели, сейчас первым покупателям начали передавать автомобили. Читать далее
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10.08.2020, 13:59
Новая Kia K5: комплектации и цены в России
Российский офис Kia рассказал о новом седане Kia K5 – под таким индексом после смены поколения будет продаваться у нас Optima. Автомобиль предложат в семи комплектациях и с двумя моторами на выбор. Цены начинаются от 1 489 900 рублей. Продажи стартуют 1 сентября.Читать далее
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01.07.2020, 23:59
Пятое поколение Kia K5/Optima получит полный привод и мотор 294 «лошадей»
Корейский бренд Kia продолжает развивать новое поколение бизнес-седана Optima, который будет называться Kia K5. На североамериканском рынке выйдет «заряженная» полноприводная версия.Читать далее
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02.12.2022, 13:47
Итоги XII Петербургского международного автомобильного форума AutoInvest
29 и 30 ноября 2022 года в Санкт-Петербурге прошел XII Петербургский международный автомобильный форум AutoInvest, на котором эксперты отрасли подвели итоги сложного для российской автомобильной промышленности года.Читать далее
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02.12.2022, 13:19
В Сети набирает популярность новый смешной челлендж: проверяют мощность автомобиля
Говоря о динамике автомобиля, производители обычно приводят показатели разгона от 0 до 100 км/ч, данные о мощности мотора и максимальном крутящем моменте. В Сети предложили альтернативный забавный способ проверки. Для этого понадобится веревка, накрытый скатертью стол и посуда, которую не жалко разбить.Читать далее
-
11.09.2022, 16:15
5 самых доступных корейских седанов в России в сентябре 2022 года
Седаны сохраняют актуальность, несмотря на тотальную моду на кроссоверы. Наиболее интересные предложения по сочетанию цены и качества сейчас можно найти в салонах корейских марок.Читать далее
-
10.09.2020, 16:01
Kia K5 и Seltos будут собирать в Узбекистане
Компания Kia Motors объявила о скором запуске нового конвейера с которого сойдут седан K5 и кроссовер Seltos. Производство будет налажено на заводе ADM-Jizzakh в свободной экономической зоне Джизак в Узбекистане.Читать далее
-
01.09.2020, 09:32
В России стартовали продажи Kia K5
Сегодня в российских автосалонах официально стартовали продажи Kia K5, которая со сменой поколения займет место седана Optima. Сборку наладили в Калининграде. Дилеры принимают предварительные заявки уже три недели, сейчас первым покупателям начали передавать автомобили. Читать далее
-
10.08.2020, 13:59
Новая Kia K5: комплектации и цены в России
Российский офис Kia рассказал о новом седане Kia K5 – под таким индексом после смены поколения будет продаваться у нас Optima. Автомобиль предложат в семи комплектациях и с двумя моторами на выбор. Цены начинаются от 1 489 900 рублей. Продажи стартуют 1 сентября.Читать далее
-
01.07.2020, 23:59
Пятое поколение Kia K5/Optima получит полный привод и мотор 294 «лошадей»
Корейский бренд Kia продолжает развивать новое поколение бизнес-седана Optima, который будет называться Kia K5. На североамериканском рынке выйдет «заряженная» полноприводная версия.Читать далее
-
02.12.2022, 13:47
Итоги XII Петербургского международного автомобильного форума AutoInvest
29 и 30 ноября 2022 года в Санкт-Петербурге прошел XII Петербургский международный автомобильный форум AutoInvest, на котором эксперты отрасли подвели итоги сложного для российской автомобильной промышленности года.Читать далее
-
02.12.2022, 13:19
В Сети набирает популярность новый смешной челлендж: проверяют мощность автомобиля
Говоря о динамике автомобиля, производители обычно приводят показатели разгона от 0 до 100 км/ч, данные о мощности мотора и максимальном крутящем моменте. В Сети предложили альтернативный забавный способ проверки. Для этого понадобится веревка, накрытый скатертью стол и посуда, которую не жалко разбить.Читать далее
- 3 450 000 РKIA K5 2020 в Москве
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