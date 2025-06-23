В Петербурге стартует сборка кроссоверов GAC
Первым на конвейер попадет компактный кроссовер GS3. За ним последуют флагманский GS8 и просторный минивэн M8. Все они получат заводские индексы A60, A79 и A88 соответственно, аналогичные тем, что используются в Китае. Производство разместят на той же площадке, где выпускают автомобили Solaris и ранее собирали Hyundai.
GS3 – это динамичный городской кроссовер с размерами 4410 х 1850 х 1600 мм и колесной базой 2650 мм. Под капотом – 1,5-литровый двигатель мощностью 170 л.с., работающий в паре с 7-ступенчатым роботом. Цены пока не объявлены официально, но ориентировочно будут находиться в диапазоне от 2,4 до 2,8 млн рублей.
GAC GS8 – настоящий флагман модельного ряда. Его габариты впечатляют: 4980 мм в длину, 1950 мм в ширину и колесная база 2920 мм. Под капотом установлен 2-литровый мотор на 231 л.с., работающий в паре с 8-АКПП Aisin. Привод – полный, а стоимость начинается от 4,1 млн рублей.
Не менее интересен и минивэн M8 – один из самых крупных представителей класса. Своими 5212 мм в длину и 3070 мм между осями он обеспечивает максимум пространства внутри. Двигатель и коробка передач такие же, как у GS8, но доступен только передний привод. Стоимость стартует от 5,5 млн рублей, топовая версия стоит на миллион дороже.
Обновлено 23.06.2025 в 18.52 Тем временем сам завод категорически опровергает информацию журналистов. Сборка китайских автомобилей GAC не планируется на бывшем заводе Hyundai в Петербурге, таких намерений у предприятия нет, сообщили ТАСС в пресс-службе компании АГР.
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GAC раскрыл технические подробности нового флагмана
Компания GAC рассказала о «начинке» новой гибридной версии флагманского кроссовера GS8 под названием Dragon. Автомобиль полностью адаптирован под российские условия эксплуатации и обещает высокую степень безопасности, комфорта и управляемости даже в сложных условиях.Читать далее
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18.06.2025, 19:19
Флагманский кроссовер GAC GS8 получил в России новую версию Dragon
На российском рынке представлено новое исполнение флагманского кроссовера GAC GS8 – Dragon, призванное подчеркнуть эксклюзивный статус модели. Обновления коснулись внешности автомобиля и деталей отделки, они должны добавить покупателям GS8 Dragon ощущение премиальности.Читать далее
-
18.04.2025, 08:01
GAC все-таки выяснил причину возгорания кроссоверов: почти 17 тысяч машин приглашают на ремонт
Компания ООО «ГАК мотор Рус», официальный дистрибьютор китайского бренда GAC в России, объявила об отзыве 16 944 автомобилей модели GS8. Склонность к самовоспламенению у кроссоверов возникла из-за особенностей ПО.Читать далее
-
16.02.2025, 11:59
Как изменились цены на новые автомобили в феврале 2025 года
В начале февраля на российском авторынке наблюдались противоположные тенденции. Одни автомобильные бренды снижали цены и вводили прямые скидки, другие, напротив, переписывали прайс-листы в сторону увеличения.Читать далее
-
04.02.2025, 07:29
Geely и Belgee возглавили список самых экономичных автомобилей в России
Эксперты крупной лизинговой компании проанализировали расходы на бензин для 20 наиболее популярных китайских автомобилей и выяснили, что лидерами стали модели Geely и родственные им белорусские Belgee.Читать далее
-
01.01.2025, 23:23
Кроссоверы GAC GS8 отзывают из-за проблем с электроникой
Китайский автопроизводитель GAC Trumpchi Automobile объявил о начале отзывной кампании, затрагивающей более 74 тысяч кроссоверов GAC GS8, выпущенных с 2021 по 2023 годы. Причиной стали проблемы с отображением показаний спидометра на цифровой панели приборов.Читать далее
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