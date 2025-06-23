В Петербурге стартует сборка кроссоверов GAC

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Фото: GAC

Еще весной руководство GAC заявляло о сложностях в реализации проекта из-за геополитической обстановки. Однако сейчас журналистам портала «Китайские автомобили» стало известно о начале тестовой сборки на территории бывшего завода Hyundai. Инсайдеры подтверждают: компании остается лишь завершить процесс сертификации и получить ОТТС для всех трех моделей.Первым на конвейер попадет компактный кроссовер GS3. За ним последуют флагманский GS8 и просторный минивэн M8. Все они получат заводские индексы A60, A79 и A88 соответственно, аналогичные тем, что используются в Китае. Производство разместят на той же площадке, где выпускают автомобили Solaris и ранее собирали Hyundai.

GS3 – это динамичный городской кроссовер с размерами 4410 х 1850 х 1600 мм и колесной базой 2650 мм. Под капотом – 1,5-литровый двигатель мощностью 170 л.с., работающий в паре с 7-ступенчатым роботом. Цены пока не объявлены официально, но ориентировочно будут находиться в диапазоне от 2,4 до 2,8 млн рублей.



GAC GS8 – настоящий флагман модельного ряда. Его габариты впечатляют: 4980 мм в длину, 1950 мм в ширину и колесная база 2920 мм. Под капотом установлен 2-литровый мотор на 231 л.с., работающий в паре с 8-АКПП Aisin. Привод – полный, а стоимость начинается от 4,1 млн рублей.

Фото: GAC

Не менее интересен и минивэн M8 – один из самых крупных представителей класса. Своими 5212 мм в длину и 3070 мм между осями он обеспечивает максимум пространства внутри. Двигатель и коробка передач такие же, как у GS8, но доступен только передний привод. Стоимость стартует от 5,5 млн рублей, топовая версия стоит на миллион дороже.

Обновлено 23.06.2025 в 18.52 Тем временем сам завод категорически опровергает информацию журналистов. Сборка китайских автомобилей GAC не планируется на бывшем заводе Hyundai в Петербурге, таких намерений у предприятия нет, сообщили ТАСС в пресс-службе компании АГР.

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