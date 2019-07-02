2 июля 2019, 18:39

В России разработали правила карпулинга

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Министерство транспорта РФ до конца текущего месяца рассмотрит проект правил карпулинг. Это сервис, который объединяет пассажиров и водителя при необходимости ехать в одном направлении.

Так, перевозчик должен будет иметь права категории В и стаж вождения не менее двух лет. С Собой он сможет взять не более пяти пассажиров. За нарушение этих правил перевозчикам грозит блокировка в агрегаторе. Оплачивать поездку попутчики смогут только по безналичному расчёту.

Модель совместных поездок в настоящий момент используется в России французской компанией BlaBlaCar. Правда, она актуальна больше для междугороднего сообщения. По собственным данным компании, этим сервисом в мире пользуются 35 млн человек, более 10 млн совершают поездки ежеквартально. В нашей стране популярность сервиса растет гораздо быстрее, чем в других странах.

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В России разработали правила карпулинга
Так, перевозчик должен будет иметь права категории В и стаж вождения не менее двух лет. С Собой он сможет взять не более пяти пассажиров. За нарушение этих правил перевозчикам грозит блокировка в агрегаторе. Оплачивать поездку попутчики смогут только по безналичному расчёту.Модель совместных поездок в настоящий момент используется в России французской компанией BlaBlaCar. Правда, она актуальна больше для междугороднего сообщения. По собственным данным компании, этим сервисом в мире пользуются 35 млн человек, более 10 млн совершают поездки ежеквартально. В нашей стране популярность сервиса растет гораздо быстрее, чем в других странах.
2019-07-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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