Сергей Когогин: «Бороться с китайским автопромом невозможно»

Ранее мы писали Эксперты Autonews назвали главные плюсы и минусы российского автомобиля «Атом» Российский электромобиль «Атом», созданный при участии АО «Кама», готовится к старту серийного производства ... Читать далее

Фото: "Атом"

По словам Сергея Когогина , инвесторы проекта поняли, что в сегменте личных автомобилей «бороться с китайским автопромом невозможно» – и выбрали иной путь: такси и каршеринг. Целевой аудиторией для «Атома» стали люди в возрасте 20-25 лет. Это поколение все меньше заинтересовано в традиционном владении автомобилем. Вместо этого молодые люди предпочитают использовать машину «по потребности», выбирая каршеринг или такси. Учитывая этот тренд, концепция «Атома» строится вокруг идеи «гаджета на колесах», где главное – удобство и доступность сервиса.Инвестиции в проект в прошлом году составили порядка 24 млрд рублей: 10 млрд – заем от Фонда развития промышленности, еще 14 млрд – от частных инвесторов. В 2025 году планируется дополнительно привлечь 31 млрд рублей, включая гранты и проектное финансирование. Официальные продажи должны стартовать до конца текущего года. Уже получено более 100 тысяч предзаказов. На первом этапе электрокар будет доступен по краткосрочной подписке или через сервисы каршеринга.

Таким образом, «Атом» может стать первым массовым российским электромобилем, ориентированным не на владение, а на использование по необходимости. Его внешний вид и техническая база разрабатывались с акцентом на цифровизацию и простоту использования. Это автомобиль будущего, который подстраивается под образ жизни современных горожан, где важна доступность и скорость получения услуги.

, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах