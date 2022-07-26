В Россию привезут кроссовер с тремя моторами и расходом литр на «сотню»
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Всего предусмотрено девять режимов работы силовой установки. Двигатели можно задействовать по отдельности или вместе, с приводом на одну ось или на обе, в режиме подзарядки или рекуперации энергии. С места до «сотни» этот немаленький автомобиль разгоняется за 7 секунд. На чистом электричестве гибридный Tiggo 8 Pro PHEV может преодолевать до 100 километров. Расход бензина в смешанном цикле составляет всего 1 литр на сто километров пробега.
Дилеры в Бразилии уже принимают заказы. Стоит новинка от 280 тысяч реалов или порядка 3,1 млн рублей в пересчете по курсу. До России гибридный Chery Tiggo 8 Pro должен добраться в следующем году, но точные сроки пока не сообщаются.
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Популярность кроссоверов растет во всем мире и наша страна здесь не исключение. Машины сегмента SUV ценят за практичность, вместительность, комфорт и безопасность. Сейчас выбор брендов на российском рынке значительно сократился, но китайские марки пока не сдают позиции.Читать далее
-
22.04.2022, 17:00
Новый большой кроссовер Chery: 197 сил и полный привод (цены)
Компания Chery объявила о старте продаж новой топовой версии флагманского кроссовера Tiggo 8 Pro. Автомобиль обзавелся более мощным мотором, полным приводом, богатым оснащением и приставкой Max к названию.Читать далее
-
02.02.2022, 16:17
Россияне выбрали лучший китайский автомобиль 2021 года
В России подвели итоги голосования за лучший китайский автомобиль 2021 года. С внушительным отрывом от преследователей первое место занял купе-кроссовер Geely Tugella.Читать далее
-
30.10.2021, 18:28
3 самых быстрых китайских кроссовера в России
Китайские автопроизводители продолжают наступление на российский рынок. Они делают ставку на сегмент SUV. Клиентам предлагают кроссоверы на любой вкус: компактные городские, вместительные семейные или динамичные, со спортивным характером.Читать далее
-
05.10.2021, 17:44
Chery Tiggo 8 Pro: мы знаем, что о нем думают первые покупатели
Chery Tiggo 8 Pro позиционируется как «премиальное» исполнение обычной «восьмерки». Премьера кроссовера состоялась ровно год назад на Пекинском автосалоне. В марте этого года стартовали продажи на российским рынке.Читать далее
-
17.06.2021, 12:35
«Китаец» вошел в тройку самых продаваемых в России кроссоверов
Продажи автомобилей сегмента SUV растут по всему миру, и Россия здесь не исключение. В мае отечественные дилеры реализовали более 60 тысяч кроссоверов, что вдвое больше прошлогодних показателей.Читать далее
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