В Россию привезут кроссовер с тремя моторами и расходом литр на «сотню»

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Кроссовер Tiggo 8 Pro с гибридной силовой установкой представили в начале 2022 года. Внешне он мало чем отличается от обычного бензинового варианта. Зато под капотом произошла настоящая революция. Кроссовер получил 1,5-литровый турбомотор и два электродвигателя, а также трехступенчатую коробку передач DHT, что позволяет использовать ДВС и электродвигатели независимо друг от друга.

Всего предусмотрено девять режимов работы силовой установки. Двигатели можно задействовать по отдельности или вместе, с приводом на одну ось или на обе, в режиме подзарядки или рекуперации энергии. С места до «сотни» этот немаленький автомобиль разгоняется за 7 секунд. На чистом электричестве гибридный Tiggo 8 Pro PHEV может преодолевать до 100 километров. Расход бензина в смешанном цикле составляет всего 1 литр на сто километров пробега.

Дилеры в Бразилии уже принимают заказы. Стоит новинка от 280 тысяч реалов или порядка 3,1 млн рублей в пересчете по курсу. До России гибридный Chery Tiggo 8 Pro должен добраться в следующем году, но точные сроки пока не сообщаются.

Упомянутые модели: Chery Tiggo 8 Pro (от 1 999 000 Р )

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