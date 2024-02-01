В Самаре красивый номер продают за 1,5 млн рублей. Почему дорого?

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В Самаре на продажу выставили очередной красивый автомобильный номер. За комплект жестяных табличек «А001УЕ763» владелец просит 1,5 млн рублей, пишет паблик Avtograd news в социальной сети Вконтакте. По-видимому, речь идет о поклонниках эстетики запрещенной в России экстремистской организации АУЕ*, которая пропагандирует уголовные ценности и воровские понятия. После запрета организации в 2020 году, автомобильные номера с этими тремя буквами стали практически единственной легальной возможностью намекнуть на свои взгляды или эпатировать публику.

Поскольку официальной возможности продать автомобильный номер нет, обычно его продают вместе с «мулом» – дешевой машиной, за которой они числятся. Покупатель снимает машину с регистрации, а номера оставляет за собой и перевешивает на свой дорогой автомобиль. Главное, чтобы и сам человек был зарегистрирован в том же регионе страны, к которому относится красивый номер. По данным портала Nomerogram, номер «А001УЕ763» числится за белой Lada Granta 2019 года выпуска, которая сама по себе стоит сейчас порядка 550 – 800 тысяч рублей.

Фото: nomerogram.ru



*АУЕ – экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Granta (от 393 900 Р )

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