В страшной аварии на трассе в Ростовской области погибли пять человек

Ранее мы писали В массовом ДТП на Кубани погибли 5 человек Вечером 6 декабря на трассе Краснодар – Верхнебаканский произошло массовое ДТП с участием семи автомобилей ... Читать далее

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД по Ростовской области, трагедия произошла в 18:20 на 153-м километре автодороги Ростов-на-Дону – Ставрополь. По неустановленным причинам 30-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с фурой MAN под управлением 40-летнего мужчины.

В результате на месте аварии погиб водитель Volkswagen Polo и его 32-летний пассажир, а также двое детей, в возрасте 8 и 10 лет. Еще одну 14-летнюю девочку увезли в больницу, где она позже скончалась от тяжелых травм. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. Для ликвидации последствий аварии движение по трассе пришлось перекрыть.

Упомянутые модели: Volkswagen Polo (от 649 500 Р )

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