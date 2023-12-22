В страшной аварии на трассе в Ростовской области погибли пять человек
Фото: УГИБДД по Ростовской области
В результате на месте аварии погиб водитель Volkswagen Polo и его 32-летний пассажир, а также двое детей, в возрасте 8 и 10 лет. Еще одну 14-летнюю девочку увезли в больницу, где она позже скончалась от тяжелых травм. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. Для ликвидации последствий аварии движение по трассе пришлось перекрыть.
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24.11.2023, 06:00
Как изменились за год цены на подержанные бюджетные иномарки
Еще совсем недавно новый бюджетный седан европейского или корейского бренда можно было купить меньше, чем за 1 млн рублей. С уходом из России большинства мировых производителей поставки таких автомобилей прекратились, а цены на подержанные машины неумолимо поползли вверх.Читать далее
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Сенатор от Татарстана попал в реанимацию после тяжелого ДТП
Утром 19 октября 66-летний член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Геннадий Емельянов попал в серьезное ДТП на трассе Чистополь – Нижнекамск. Сейчас он в реанимации.Читать далее
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12.10.2023, 16:54
В Петербурге вологодский Geely не успел проскочить перед детским «Яндекс.Такси» (видео)
Серьезная авария произошла в Петербурге утром в четверг, 12 октября. Момент ДТП попал на запись камеры видеонаблюдения. На перекрестке Лиговского и Разъезжей улицы не работал светофор.Читать далее
-
22.09.2023, 16:04
Корпоративные автопарки: названы самые востребованные автомобили
Требования, предъявляемые к корпоративным и частным автомобилям, закономерно отличаются. Эксперты аналитического агентства «Автостат» рассказали, какие легковые автомобили чаще всего встречаются во владении юридических лиц.Читать далее
-
27.07.2023, 13:36
Разбитый каршеринг в гречишном поле: видео необычной находки
Очевидцы засняли под Новосибирском последствия таинственной аварии. Посреди гречишного поля они обнаружили одинокий, изрядно помятый, лежащий вверх колесами каршеринговый Volkswagen Polo.Читать далее
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