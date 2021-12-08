В течение скольких лет могут взыскать транспортный налог
Смысл срока исковой давности в том, что по его истечению взыскать задолженность будет уже нельзя. Отдельный срок для налогов в РФ не установлен, и к ним применяется общий. Он определён Гражданским Кодексом и равен трём годам.
Три года отсчитываются с начала просрочки. Поскольку транспортный налог в РФ платится до 1 декабря, то именно это число и будет первым днём просроченного платежа. Простой пример. Автомобилисту пришёл транспортный налог за 2020 год. Он должен был уплатить его до 1 декабря 2021, но этого не сделал. Срок исковой давности у такого налога истекает 1 декабря 2024 года.
По истечению трёх лет налоговая всё равно может попытаться взыскать задолженность. Для этого будет написано заявление в суд и получен судебный приказ, обязывающий оплатить долг. Но автовладельцу нужно будет лишь написать в суд своё заявление, в котором попросить отменить приказ в связи с истечением срока исковой давности. После этого он получит постановление об отмене судебного приказа, и на этом всё и закончится. Долг взыскан не будет.
Кстати, на все пени также распространяется точно такой же срок давности, как и на сам долг. В приведённом выше примере в декабре 2024 года кончается срок исковой давности и на налог, и на все, связанные с ним пени.
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