Владимир Путин и его автомобили
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости
В разное время Владимира Путина видели за рулем совершенно непохожих друг на друга транспортных средств. В 2010 году он совершил путешествие из Хабаровска в Читу на желтой Lada Kalina. В 2018 году открывал Крымский мост за рулем КамАЗа. Чуть позже в этом же году демонстрировал ходовые качества седана Aurus Senat высоким гостям с Ближнего Востока. В 2019 году прокатился по Крыму вместе с «Ночными волками» на мотоцикле «Урал». На отдыхе в тайге глава государства не раз садился за руль вездехода, а на сельхозугодьях бывал и за рулем комбайна.
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