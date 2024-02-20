Владимир Путин подарил главе Северной Кореи автомобиль

Ранее мы писали Санкции против Северной Кореи не помешали Ким Чен Ыну купить себе новый Maybach Южнокорейские журналисты обратили внимание, что лидер КНДР Ким Чен Ын, не смотря на введенные против его страны ... Читать далее

О президентском подарке сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) . Автомобиль для Ким Чен Ына получили 18 февраля его сестра, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон, и секретарь ЦК ТПК Пак Чон Чхон. Ким Ё Чжон поблагодарила российского президента за «лучший подарок» и отметила, что он «служит ясным свидетельством особых дружеских отношений, установленных между лидерами двух стран». В январе северокорейскому лидеру исполнилось 40 лет. Возможно, подарок приурочен именно к юбилею.

Марку и модель автомобиля не называют, но можно предположить, что речь идет не о Lada Aura, а о модели Aurus. В сентябре прошлого года Ким Чен Ын во время визита в Россию имел возможность лично убедиться в достоинствах автомобилей нового российского бренда: седана и лимузина Senat. Именно на этой машине Путин прибыл к месту встречи. Ким Чен Ын сначала осмотрел машину снаружи, а затем немного посидел на заднем пассажирском кресле.

Фото: Aurus

Напомним, до сих пор Ким Чен Ын предпочитал ездить на лимузине Maybach. В декабре 2023 года журналисты заметили, что введенные санкции не помешали ему сменить старую модель на новую.

Упомянутые модели: Aurus Senat

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