Владимир Путин подарил главе Северной Кореи автомобиль
Марку и модель автомобиля не называют, но можно предположить, что речь идет не о Lada Aura, а о модели Aurus. В сентябре прошлого года Ким Чен Ын во время визита в Россию имел возможность лично убедиться в достоинствах автомобилей нового российского бренда: седана и лимузина Senat. Именно на этой машине Путин прибыл к месту встречи. Ким Чен Ын сначала осмотрел машину снаружи, а затем немного посидел на заднем пассажирском кресле.
Напомним, до сих пор Ким Чен Ын предпочитал ездить на лимузине Maybach. В декабре 2023 года журналисты заметили, что введенные санкции не помешали ему сменить старую модель на новую.
-
16.10.2023, 07:50
Депутат из Красноярска продает свой Aurus за 42 млн рублей
В Красноярске на продажу выставили роскошный черный седан Aurus Senat с пробегом всего 1 700 километров. Владелец, депутат от «Единой России» и хозяин крупного агрохолдинга, говорит, что машина ему как аграрию не подходит.Читать далее
-
11.10.2023, 17:48
Aurus Senat готовят к «подтяжке лица»: обновленная версия появится в мае 2024 года
Серийная сборка люксовых российских седанов Aurus Senat стартовала в мае 2021 года, но сам проект разрабатывается с 2013 года, а впервые на публике машина появилась весной 2018-го во время церемонии инаугурации Президента России.Читать далее
-
21.08.2023, 08:10
Секретная версия Aurus поступила в продажу: подробности и цена
В наличии у официальных дилеров российской люксовой марки Aurus появились роскошные седаны Senat в эксклюзивной версии Aurora, тираж которой ограничили всего 10 экземплярами.Читать далее
-
22.05.2023, 09:31
Aurus попал в серьезное ДТП в центре Москвы: Volvo вновь доказал свою безопасность (видео)
Люксовый российский лимузин Aurus Senat попал в серьезное ДТП в центре столицы. Автомобиль на полном ходу врезался в кроссовер Volvo, а затем обе машины откинуло на стоящую машину скорой помощи.Читать далее
-
13.04.2023, 08:28
Сколько автомобилей Aurus продали в 2023 году (цифра впечатляет)
Эксперты аналитического агентства «Автостат» изучили статистику системы электронных паспортов транспортных средств о зарегистрированных в ГИБДД новых автомобилях и выяснили, велик ли сейчас спрос в России на люксовые модели.Читать далее
-
02.06.2022, 08:59
Сколько в «Аурусах» российского и как санкции влияют на сборку
Тимур Шагивалеев, генеральный директор особой экономической зоны «Алабуга», где расположен завод Aurus, рассказал, как обстоят дела на предприятии в нынешних непростых условиях.Читать далее
-
16.10.2023, 07:50
Депутат из Красноярска продает свой Aurus за 42 млн рублей
В Красноярске на продажу выставили роскошный черный седан Aurus Senat с пробегом всего 1 700 километров. Владелец, депутат от «Единой России» и хозяин крупного агрохолдинга, говорит, что машина ему как аграрию не подходит.Читать далее
-
11.10.2023, 17:48
Aurus Senat готовят к «подтяжке лица»: обновленная версия появится в мае 2024 года
Серийная сборка люксовых российских седанов Aurus Senat стартовала в мае 2021 года, но сам проект разрабатывается с 2013 года, а впервые на публике машина появилась весной 2018-го во время церемонии инаугурации Президента России.Читать далее
-
21.08.2023, 08:10
Секретная версия Aurus поступила в продажу: подробности и цена
В наличии у официальных дилеров российской люксовой марки Aurus появились роскошные седаны Senat в эксклюзивной версии Aurora, тираж которой ограничили всего 10 экземплярами.Читать далее
-
22.05.2023, 09:31
Aurus попал в серьезное ДТП в центре Москвы: Volvo вновь доказал свою безопасность (видео)
Люксовый российский лимузин Aurus Senat попал в серьезное ДТП в центре столицы. Автомобиль на полном ходу врезался в кроссовер Volvo, а затем обе машины откинуло на стоящую машину скорой помощи.Читать далее
-
13.04.2023, 08:28
Сколько автомобилей Aurus продали в 2023 году (цифра впечатляет)
Эксперты аналитического агентства «Автостат» изучили статистику системы электронных паспортов транспортных средств о зарегистрированных в ГИБДД новых автомобилях и выяснили, велик ли сейчас спрос в России на люксовые модели.Читать далее
-
02.06.2022, 08:59
Сколько в «Аурусах» российского и как санкции влияют на сборку
Тимур Шагивалеев, генеральный директор особой экономической зоны «Алабуга», где расположен завод Aurus, рассказал, как обстоят дела на предприятии в нынешних непростых условиях.Читать далее
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий