Все «электрички» Hyundai будут иметь оригинальный дизайн. И появление Ioniq 6 EV – яркое тому подтверждение

«Шестой Ионик» - это «электрифицированный стримлайнер», как назвали его сами корейцы, выполненный в аэродинамическом дизайне. «Каждый новый автомобиль Ioniq будет иметь свой собственный облик, и мы хотим, чтобы наши дизайнеры всегда оставались с клиентами на эмоциональном уровне», - заявил на виртуальной презентации новинки исполнительный вице-президент и глава отдела дизайна Hyundai Motor Санг Юп Ли.

Согласно данным автопроизводителя, Ioniq 6 сможет ехать на «электрическом» ходу 610 км. В салоне автомобиля главенствующее место отведено 12-дюймовым экранам информационно-развлекательной системы.

Ранее мы писали На мотор-шоу в Пусане Hyundai представит свою вторую электрическую модель Hyundai Motor Co. заявила, что представит свою вторую полностью электрическую модель Ioniq 6 на Пусанском ... Читать далее

Цен на данный момент не озвучивалось. Заявлено лишь, что производство автомобиля стартует на заводе в Южной Корее в течение третьего квартала 2022-го. Планируется, что американские продажи начнутся не ранее первого квартала следующего года. Для Hyundai рынок США особый - в наcтоящее время компания является вторым по величине (после Tesla) брендом, производящим и активно продающим электромобили.

До сих пор местные дилеры продавали (и продают) две электромобиля Hyundai – кроссоверы Kona и Ioniq 5. В структуру Hyundai Motor входит и другая южнокорейская марка - Kia, однако «азиаты» работают в США самостоятельно.

Как информирует издание Automotive News, по итогам первых 6 месяцев 2022 года, бренды Hyundai, Kia и Genesis реализовали в Америке суммарно 34 518 электромобилей – это отставая от результатов Tesla, но опережая Ford Motor с ее 22 979 ед.

Упомянутые модели: Hyundai IONIQ 5

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах