Все «электрички» Hyundai будут иметь оригинальный дизайн. И появление Ioniq 6 EV – яркое тому подтверждение
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
«Шестой Ионик» - это «электрифицированный стримлайнер», как назвали его сами корейцы, выполненный в аэродинамическом дизайне. «Каждый новый автомобиль Ioniq будет иметь свой собственный облик, и мы хотим, чтобы наши дизайнеры всегда оставались с клиентами на эмоциональном уровне», - заявил на виртуальной презентации новинки исполнительный вице-президент и глава отдела дизайна Hyundai Motor Санг Юп Ли.
Согласно данным автопроизводителя, Ioniq 6 сможет ехать на «электрическом» ходу 610 км. В салоне автомобиля главенствующее место отведено 12-дюймовым экранам информационно-развлекательной системы.
До сих пор местные дилеры продавали (и продают) две электромобиля Hyundai – кроссоверы Kona и Ioniq 5. В структуру Hyundai Motor входит и другая южнокорейская марка - Kia, однако «азиаты» работают в США самостоятельно.
Как информирует издание Automotive News, по итогам первых 6 месяцев 2022 года, бренды Hyundai, Kia и Genesis реализовали в Америке суммарно 34 518 электромобилей – это отставая от результатов Tesla, но опережая Ford Motor с ее 22 979 ед.
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В рамках Нью-Йоркского автосалона в торжественной обстановке наградили автомобили, признанные лучшими в 2022 году. Гран-при конкурса Всемирный автомобиль года (WCOTY-2022) взял корейский автомобиль.Читать далее
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